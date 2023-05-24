Если б я был SHAMAN, я б имел сто жен: популярный певец выпустил новый клип

Популярный певец и композитор SHAMAN женился. Причем он осчастливил сразу сто девушек — поклонниц своего творчества. Свадьба прошла в роскошном Мраморном дворце Санкт-Петербурга, построенном по велению Екатерины II для своего фаворита Григория Орлова.

Правда, понарошку, по сюжету клипа на песню «Мед». В новом видео снялся и известный телеведущий Андрей Малахов.

Именно с его появления и начинается эта музыкальная история. По сюжету клипа одна из фанаток артиста, посмотрев программу Андрея Малахова, узнает, что кумир женится. Она, конечно, впадает в депрессию, но меланхолия длится до тех пор, пока SHAMAN не присылает ей приглашение с предложением быть его женой. Правда, на свадьбе она видит еще сотню таких же претенденток на руку и сердце певца...