Если б я был SHAMAN, я б имел сто жен: популярный певец выпустил новый клип

Популярный певец и композитор SHAMAN женился. Причем он осчастливил сразу сто девушек — поклонниц своего творчества. Свадьба прошла в роскошном Мраморном дворце Санкт-Петербурга, построенном по велению Екатерины II для своего фаворита Григория Орлова.
Правда, понарошку, по сюжету клипа на песню «Мед». В новом видео снялся и известный телеведущий Андрей Малахов.
Именно с его появления и начинается эта музыкальная история. По сюжету клипа одна из фанаток артиста, посмотрев программу Андрея Малахова, узнает, что кумир женится. Она, конечно, впадает в депрессию, но меланхолия длится до тех пор, пока SHAMAN не присылает ей приглашение с предложением быть его женой. Правда, на свадьбе она видит еще сотню таких же претенденток на руку и сердце певца...
Кадр из клипа «Мед»
Всего в клипе снялось сто девушек, отобранных в ходе кастинга, в котором приняли участие более 10 000 человек.
«Композиция «Мед» — о любви. А о чем еще, кроме большого чувства, грезит каждая девушка? — задается риторическим вопросом SHAMAN. — Конечно же, о том, чтобы бы хоть на миг почувствовать себя принцессой и закатить роскошную свадьбу в настоящем дворце. Мечты должны сбываться. Это мой подарок и признание в любви всем поклонницам».
Интересно, что песню «Мед» нельзя назвать новой. Она звучит на концертах артиста уже больше года, но раньше о ней знали только люди, посещающие выступления певца.
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SHAMAN. Фото: Global Look Press
Песня «Мед» войдет в дебютный альбом артиста, который SHAMAN планирует выпустить уже этим летом.