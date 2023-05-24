Страсти Анастасии: семь мужей певицы, черный список шоу-бизнеса и лишение пенсии

Через два года на «Радио Рокс» 28-летнюю Анастасию объявили «лучшей певицей года». Молниеносная карьера, дуэты с Юлианом, Акимом Салбиевым, фестивали, благотворительные концерты, городские мероприятия, турне по Европе и США — все это очень радовало Анастасию.

Петь под фонограмму — это неуважение к зрителю!

Анастасия категорически выступала против фонограмм и упрекала в этом других артистов, мол, вы крадете деньги своих поклонников. Надо сказать, что Анастасия относилась к своей карьере певицы как музыкальный перфекционист и не могла понять другого отношения к профессии.

На концерте в спорткомплексе «Олимпийский» произошел первый конфликт на этой почве. В апреле 1997 года Анастасия Минцковская отказалась выступать на мероприятии «Сюрприз для Аллы Борисовны», посвященном дню рождения Примадонны. Анастасия пояснила: «Во-первых, этот концерт был абсолютно весь под фонограмму, таким было условие участия. Во-вторых, я вообще не увлекаюсь караоке, у меня достаточно своих песен».

Никто не помнит имени мэра Парижа, когда пела Эдит Пиаф

Маленькая Настя-революционерка выросла во взрослую Анастасию-правдистку, так и не приняв правила шоу-биза. Вплоть до 1997 года карьера Анастасии складывалась более чем удачно. Но потом случилось откровенное интервью на передаче «Акула пера». Анастасия резко высказалась о взносах артистов, чтобы их композиции попадали в ротацию на ТВ и радио.

Анастасия подготовила доказательную базу и предала огласке суммы за концерты, при этом обратившись к богатейшим коллегам с постыдным упреком, что они отказываются выступать с благотворительной целью для больных детей и взрослых. Только если прикажут сверху. Анастасия тут же пропала из эфиров, ее перестали приглашать даже на небольшие и сборные концерты, а на ее песни повесили ярлык «неформат».

Анастасия ужасно себя чувствовала. Но лучшая подруга сказала ей однажды, что никто не помнит имени мэра Парижа, когда пела Эдит Пиаф, мол, не расстраивайся, придет твое время. Анастасия начала записывать новые песни и даже выступала в концертном зале «Россия», пробивая путь как может.

Семь мужей и один почетный — дважды муж

Первый муж Анастасии, друг детства, Алексей Минцковский, был инженером. В 1985 году у молодых людей появилась дочь Анечка. Анна росла не по годам интеллектуальным ребенком, окончила МГИМО. У Анастасии есть внуки Степан и Арсений.