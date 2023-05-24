Страсти Анастасии: семь мужей певицы, черный список шоу-бизнеса и лишение пенсии

Жизнь и творчество известной певицы 90-х Анастасии напоминает страстные истории Оноре де Бальзака или головокружительные новеллы Ги де Мопассана. Анастасия боролась с произволом шоу-бизнеса и разоблачала отмывание денег, много раз была замужем, годами не разговаривала с дочкой и мамой, но продолжала петь, влюбляться и пытаться вернуться на сцену.
Детство на «Мосфильме» и клятва не подавать руки лжецам
Анастасия — это вовсе не сценический псевдоним, а настоящее имя, ставшее брендом певицы. Анастасия родилась в обеспеченной семье творческой элиты Москвы 4 августа 1965 года. Ее родители — ученики знаменитых Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.
Отец Владимир Протасенко снимался в таких фильмах, как «Мимино», «Дни Турбиных», «Джентльмены удачи», «Сталинград», «Айболит-66», «Романс о влюбленных» и других. Мать Людмила Салдадзе — писатель, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель искусств РСФСР, известный режиссер-документалист, автор романа «Созвездие Ориона (Авиценна)».
Певица Анастасия — школьница. Фото: личный архив
Анастасия росла в культурной среде под присмотром бабушки Анны Ивановны, ее детство буквально прошло в коридорах «Мосфильма», где девочке приходилось не только восхищаться артистами и процессом создания фильмов, но и терпеть табачный дым творческих курильщиков.
С тех пор Анастасия физически не выносит дыма сигарет. Много лет спустя, после пожара в своем доме, Анастасия даст клятву не подавать руки лжецам, а именно Станиславу Садальскому, и разорвет с ним дружбу. Актер в трудный период жизни певицы заявил, что пьяная Анастасия заснула в своем доме с сигаретой и устроила пожар. Это было обидно.
В школе же Анастасию считали «интеллектуальной хулиганкой», которая отстаивала свое мнение, спорила с учителями, но училась на «отлично». Анастасия окончила музыкальную школу. Анастасия очень переживала, когда мама и папа развелись. В новой семье у отца родился сводный брат Анастасии Глеб.
Юность: училась у Ширвиндта и пела в Театре зверей Дурова
После школы Анастасия легко поступила на актерский факультет в Щукинское театральное училище, курс Марианны Рубеновны Тер-Захаровой. Знаменитые Ширвиндт и Катин-Ярцев стали учителями Анастасии.
Певица Анастасия в юности. Фото: личный архив
Анастасия пела песенки Волка, Лисицы, Барсука и даже Медведя, подрабатывая в театре Дурова. Дипломными спектаклями стали «Безотцовщина» и «Прощай, оружие». После трех лет работы в Московском театре драмы Анастасия решила стать певицей.
В театре Анастасии давали роли для поющей актрисы. Однокурсники говорили ей, мол, ты изменила театру. На что Анастасия отвечала: «Я создала свой театр! Я не считаю себя певицей. Я актриса, которая поет».
В 1984 году Анастасия впервые вышла на эстрадную сцену в передаче «Шире круг» и спела дуэтом с Александром Скляром. А через два года Анастасия уже стала ведущей программы «Шире круг». Еще через год Анастасия снялась в фильме «Апелляция» с Вячеславом Тихоновым. В 1989 году вышел ее первый альбом «Высокий каблук».
Певица Анастасия с Вячеславом Тихоновым. Фото: личный архив
Через два года на «Радио Рокс» 28-летнюю Анастасию объявили «лучшей певицей года». Молниеносная карьера, дуэты с Юлианом, Акимом Салбиевым, фестивали, благотворительные концерты, городские мероприятия, турне по Европе и США — все это очень радовало Анастасию.
Петь под фонограмму — это неуважение к зрителю!
Анастасия категорически выступала против фонограмм и упрекала в этом других артистов, мол, вы крадете деньги своих поклонников. Надо сказать, что Анастасия относилась к своей карьере певицы как музыкальный перфекционист и не могла понять другого отношения к профессии.
На концерте в спорткомплексе «Олимпийский» произошел первый конфликт на этой почве. В апреле 1997 года Анастасия Минцковская отказалась выступать на мероприятии «Сюрприз для Аллы Борисовны», посвященном дню рождения Примадонны. Анастасия пояснила: «Во-первых, этот концерт был абсолютно весь под фонограмму, таким было условие участия. Во-вторых, я вообще не увлекаюсь караоке, у меня достаточно своих песен».
Никто не помнит имени мэра Парижа, когда пела Эдит Пиаф
Маленькая Настя-революционерка выросла во взрослую Анастасию-правдистку, так и не приняв правила шоу-биза. Вплоть до 1997 года карьера Анастасии складывалась более чем удачно. Но потом случилось откровенное интервью на передаче «Акула пера». Анастасия резко высказалась о взносах артистов, чтобы их композиции попадали в ротацию на ТВ и радио.
Анастасия подготовила доказательную базу и предала огласке суммы за концерты, при этом обратившись к богатейшим коллегам с постыдным упреком, что они отказываются выступать с благотворительной целью для больных детей и взрослых. Только если прикажут сверху. Анастасия тут же пропала из эфиров, ее перестали приглашать даже на небольшие и сборные концерты, а на ее песни повесили ярлык «неформат».
Анастасия ужасно себя чувствовала. Но лучшая подруга сказала ей однажды, что никто не помнит имени мэра Парижа, когда пела Эдит Пиаф, мол, не расстраивайся, придет твое время. Анастасия начала записывать новые песни и даже выступала в концертном зале «Россия», пробивая путь как может.
Семь мужей и один почетный — дважды муж
Первый муж Анастасии, друг детства, Алексей Минцковский, был инженером. В 1985 году у молодых людей появилась дочь Анечка. Анна росла не по годам интеллектуальным ребенком, окончила МГИМО. У Анастасии есть внуки Степан и Арсений.
Дочь певицы Анастасии Анна. Фото: кадр передачи «Пусть говорят», 2014 год
Далее был еще один муж Алексей — психолог, кандидат наук, но развод и с ним не заставил себя долго ждать. И еще один брак, о котором Анастасия не любит вспоминать. Следующие пять лет в браке Анастасия прожила с Александром, телережиссером, который упрекал певицу в том, что именно он создал ее как певицу.
Недолго Анастасия была одна. Как и героиня фильма с Уитни Хьюстон в главной роли, певица полюбила телохранителя Руслана, которого встретила на концерте. Как рассказывала сама Анастасия, жили все дружно и счастливо: «В одной комнате жила Аня с бабушкой, в другой я с Русланчиком, а по соседству муж, который скрипел зубами и ненавидел меня лютой ненавистью».
Сказки не получилось: телохранитель не только изменял Анастасии, но и на прощание украл все сбережения бывшей жены, суммой чуть более 100 тысяч долларов. Анастасия не простила Руслана, но сажать в тюрьму экс-мужа не стала.
Шестым мужем Анастасии стал Владимир Зудин. Он же был директором театра песни «Анастасия». Мужчина поддерживал Анастасию и помогал ей в творчестве. Этот брак продлился 8 лет, пара развелась в 2013 году. После этого Анастасия, казалось бы, сделала паузу. И только в 2018 году стало известно о ее связи с певцом Юлианом.
Певица Анастасия и певец Юлиан. Фото: личный архив
В 2014 году певец подарил актрисе трехэтажный особняк после пожара в ее доме, который устроил психически больной человек. Но в браке супруги прожили всего полтора года, и в 2020 году Анастасия и Юлиан развелись. Больше Анастасия рисковать не стала и снова вышла замуж за шестого мужа, Владимира Зудина, автоматически сделав его восьмым.
«Я, наверное, впервые в жизни очень искренне и ярко извинилась перед Володей, и мы заново поженились», — заявила Анастасия в мае прошлого года.
В ноябре 2021 года Анастасия вернулась на телевидение, став участницей проекта «Суперстар! Возвращение» на НТВ.
Певица Анастасия на шоу «Суперстар! Возвращение». Фото: кадр передачи «Суперстар! Возвращение», 2021 год
Сейчас певица Анастасия продолжает заниматься музыкой, пишет песни, наладила отношения с мужем и даже написала завещание для родственников. Как говорит сама, на всякий случай, чтобы не было склок.
А год назад в жизни певицы Анастасии случилась еще одна скандальная история. Летом 2022 года Анастасия обратилась в Пенсионный фонд по поводу начисления пенсии.
Узнав, что пенсия ей не положена, Анастасия была возмущена. Стаж певицы по закону не дотягивал по годам, а трудовая книжка сгорела вместе с домом. Анастасия заявила, что так ее еще никто не унижал, и вступила в борьбу хотя бы за минимальную пенсию.