Йовович, Светличная и даже Билан: с кем приписывали романы актеру Ивану Николаеву

Российский актер Иван Николаев к 40 годам успел собрать большую армию поклонников. Талантливый артист легко жонглирует положительными и отрицательными ролями. Может и романтика сыграть, и ревнивца. И в личной жизни у него сплошные киносюжеты, о которых пресса может только догадываться.

В кино через ТВ

Иван родился 23 февраля 1983 года в семье московских инженеров. Мальчик рос очень спортивным, занимался не только легкой атлетикой и акробатикой, но и бальными танцами. Об актерской профессии не задумывался. Родные предрекали ему будущее ветеринара, так как юноша обожал спасать бездомных животных и лечить их.

Актерская стезя появилась в жизнь Николаева случайно. Однажды в его школу приехала команда канала ОРТ — телевизионщики искали новые лица для подростковой передачи «100 %». И выбрали Ивана — общительного парня с большими зелеными глазами. Так он попал на ТВ.