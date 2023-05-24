От Йовович до Светличной: с кем приписывали романы актеру Ивану Николаеву

Российский актер Иван Николаев к 40 годам успел собрать большую армию поклонников. Талантливый артист легко жонглирует положительными и отрицательными ролями. Может и романтика сыграть, и ревнивца. И в личной жизни у него сплошные киносюжеты, о которых пресса может только догадываться.
В кино через ТВ
Иван родился 23 февраля 1983 года в семье московских инженеров. Мальчик рос очень спортивным, занимался не только легкой атлетикой и акробатикой, но и бальными танцами. Об актерской профессии не задумывался. Родные предрекали ему будущее ветеринара, так как юноша обожал спасать бездомных животных и лечить их.
Актерская стезя появилась в жизнь Николаева случайно. Однажды в его школу приехала команда канала ОРТ — телевизионщики искали новые лица для подростковой передачи «100 %». И выбрали Ивана — общительного парня с большими зелеными глазами. Так он попал на ТВ.
Паттинсон? Нет — Николаев. Фото: соцсети
Юный Иван без капли робости брал интервью у звезд и вскоре сам стал узнаваемой личностью. Появились первые гонорары и письма от поклонниц. Работа на телевидении увлекла школьника. Чтобы развиваться в этом направлении, он отправился учиться в театральную школу, а затем поступил во ВГИК, в мастерскую Анатолия Ромашина.
Учеба приносила молодому актеру удовольствие, но затем его наставник трагически погиб, и всю группу студентов передали другому педагогу — Виталию Соломину. В новых условиях Николаев не смог найти свой ритм. Он провалил экзамен по актерскому мастерству и был отчислен.
Но карьеру не бросил и в следующем году поступил в ГИТИС, в мастерскую Павла Хомского и Валентина Теплякова. В это же время ему посчастливилось пройти кастинг в новый фильм Федора Бондарчука «9 рота». Разве можно было придумать более успешный старт для российского актера?
Фильмы и сериалы
Начало карьеры Николаева также ознаменовали популярные молодежные сериалы «Чай, кофе, потанцуем» и «Клуб». Роль мажора в последнем молниеносно вывела его в разряд звезд. Следом появились картины «Золушка.ru», «Время счастья» и «Весельчаки». Фильмы с Иваном «Конец света» и «Русалка» собрали награды на кинофестивалях.
Иван Николаев в мелодраме «Сводные судьбы» 2015 года. Фото: кадр из сериала
В 2008-м на экраны вышел хоррор «С.С.Д.», в котором актер появился в непривычном для себя образе охранника. Съемки ленты выдались чрезвычайно сложными, но позволили Николаеву зарекомендовать себя многогранным артистом, способным воплощать разные амплуа.
Затем следовал не менее сложный 48-серийный сериал НТВ «Город соблазнов». Лента снималась в авральном режиме — за 14-часовую дневную смену производили по три эпизода. В этом проекте Николаев прокачал свою выносливость, после чего заявил, что теперь готов сыграть все что угодно.
Позже он появился в сериалах «Дикий», «Папины дочки. Суперневесты», «Одинокий волк», «Вопреки всему», «Московская борзая» и других телепроектах. Талант не дал ему стать заложником одного формата: в фильмографии актера появились черная комедия «Вдребезги», мелодрама «Пластмассовая королева», веселый фильм «Рая знает все!» и триллер «Мертвое озеро».
Не забыл Николаев и о театре. На его счету много разноплановых постановок, в которых актер смог показать многочисленные грани своего таланта.
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Личная жизнь
К романам спортивного красавчика у прессы повышенное внимание. Журналисты приписывали ему влюбленность в актрис Екатерину Редникову, Юлию Снигирь, Софью Каштанову и саму Миллу Йовович. С последней Иван познакомился в 2006 году, и с тех пор у них довольно теплые отношения. Иван нередко выкладывал в соцсети совместные фото с Милой и ее мамой Галиной Логиновой.
Иван Николаев и Милла Йовович. Фото: соцсети
Однако, несмотря на обилие поклонниц и подруг среди звезд, актер так и не женился и даже не обзавелся постоянной спутницей.
В 2020 году вышел выпуск передачи «На самом деле», в котором муссировались отношения Николаева с его девушкой Аленой Толстугашевой. Последняя подозревала бойфренда в неверности — якобы он положил глаз на невесту своего друга.
Иван Николаев с Софьей Каштановой на закрытии 35-го ММКФ. Фото: Global Look Press
Но можно ли верить этим шоу? Потому что уже осенью того же года в СМИ поползли слухи о романе Ивана с актрисой Светланой Светличной, которая старше него более чем на 40 лет. Родственники женщины были уверены, что у молодого мужчины в этих отношениях чисто меркантильный интерес.
Данной теме был посвящен выпуск программы «Пусть говорят». Николаев и Светличная появились в студии, чтобы заявить о дружеском характере их общения. Правда, актриса призналась, что влюблена в молодого красавца, но не требует от него взаимности.
Интересные факты
В 2019 году Николаев снял для соцсетей несколько комедийных рекламных роликов стоматологической клиники своей подруги. В одном из видео актер предстал в образе вурдалака, который охотится за зубным врачом.
Спортзал — не единственное место, где Иван поддерживает форму. Он в прямом смысле на коне, то есть занимается конным спортом.
Актер задумывался о карьере в Голливуде, но быстро понял, что это слишком сложно. Кроме высокой конкуренции, русскоязычным артистам на Западе очень мешает акцент.