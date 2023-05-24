Как двоечник и хулиган Роман Курцын стал звездой: стремительная карьера и личная жизнь звезды «Фитнеса» и «Я худею»

Его атлетическая фигура, выразительные глаза и ироническая улыбка заставляют биться сильнее сердца тысяч женщин. Неудивительно, что жене Романа Курцына приходится то и дело справляться с приступами ревности. Впрочем, и у Романа – не меньше причин для волнения: Анна Назарова – настоящая красотка и кружит головы мужчинам.
Как Боярский в «Мушкетерах»
Роман Курцын в юности. Фото: кадр из фильма "Счастливого пути", 2008 г.
Роман Курцын родился 14 марта 1985 года в Костроме. Мама работала секретарем и занималась воспитанием сыновей – Романа и Алексея, а отец служил в милиции.
Роман рос живым и активным мальчиком, только вот его энергия была направлена вовсе не на учебу: из его дневника не исчезали двойки и замечания. Зато в театральной студии он был одним из лучших. У парня была цель: стать артистом, как Михаил Боярский в любимых «Трех мушкетерах».
Только вот в 9 классе стало ясно: театральный вуз ему не «светит» - с такими-то отметками в аттестате. И Роману пришлось взять себя в руки. Буквально за два года он наверстал все, что когда-то пропустил и недоучил, и сумел окончить школу без троек. Мало того – он серьезно занялся спортом и стал чемпионом по армрестлингу. Накачанного фактурного парня приняли в Ярославский театральный институт.
Бандит и полицейский, спортсмен и военный: роли в кино
Роман Курцын в фильме "Гуляй, Вася". Фото: кадр из фильма
Уже на 4-м курсе Роман впервые снялся в кино. Историческая картина получила название «Серебро». Когда Курцын пришел на кастинг, актер на главную роль уже был выбран, но, увидев Романа, продюсеры решили задействовать именно его в качестве главного героя.
Съемки дали ему очень много: он не только получил первые навыки работы перед камерой, но и научился фехтовать, ездить на лошади, освоил каскадерские трюки. Все это пригодилось ему в жизни.
Примерно в то же время он был занят в фильме «Счастливого пути», потом последовали сериалы «Всегда говори «всегда» 5», «Девятый отдел», «Доктор Тырса», фильмы «Я подарю себе чудо», «Ярослав. Тысячу лет назад», «Slove. Прямо в сердце»…
Он играл военных и бандитов, милиционеров и спортсменов: его фактурную внешность быстро оценили, предложения следовали одно за другим.
Роман Курцын в фильме "Крым". Фото: кадр из фильма
За роль в психологической драме «Жажда» молодой актер получил сразу несколько наград. Не менее громкой работой стала главная роль в фильме «Крым».
В комедии «Семь ужинов» Роману впервые пришлось раздеться в кадре, но все же самым сложным для него стало не это, а воплощение роли детдомовца в «Степных детях». Свою великолепную физическую форму Курцын смог продемонстрировать в фильме «Я худею» и сериале «Фитнес». Всего же в фильмографии актера – около 80 работ, и он продолжает активно сниматься.
Театральный актер и каскадер
Роман Курцын и Александра Бортич. Фото: кадр из фильма "Я худею"
Роман Курцын постоянно занят на съемках, на театр у него остается не так много времени. И все же он появляется на сцене – зрители могли видеть его в спектаклях «Страсти под вязами», «Карусели по господину Фрейду», «Очень простая история».
Кроме того, он создал каскадерский театр «Ярфильм» - в его репертуаре более 500 постановок, в которых задействованы головокружительные трюки и файер-шоу.
Боевые искусства и школа карате
Роман Курцын и его школа карате. Фото: соцсети
Роман Курцын – один из самых спортивных актеров российского кино. Его успехи в армрестлинге когда-то принесли ему титул чемпиона России, и он продолжает поддерживать форму и сегодня.
Роман занимался и другими видами спорта – гимнастикой, борьбой, боевыми искусствами. Совместно с другом он открыл в Ярославле школу карате. Там занимаются подростки, среди которых – и сын Романа.
Продюсер и строитель – заработки Романа Курцына
Роман Курцын в фильме "Пять минут тишины". Фото: соцсети
Компания «Ярфильм» и школа карате приносят Роману Курцыну стабильный доход. А недавно актер занялся еще одним видом бизнеса. «Я открыл большую строительную фирму.
Хочется еще какой-то дополнительный заработок, кроме съемок в кино», - рассказал он. Кроме того, Роман продюсирует фильмы. Что же касается дохода от съемок, то, по данным СМИ, за один съемочный день ему платят от 120 до 140 тысяч рублей.
Выбор между двумя девушками
Роман Курцын и Анна Назарова в фильме "Большие деньги". Фото: кадр из фильма
Первая серьезная любовь настигла Романа в институте. Он влюбился в однокурсницу Анну Назарову. На тот момент у него была девушка, он попытался скрыть от нее новый роман, но не получилось: девушка обо всем узнала и разорвала отношения с ним. Курцын признался в чувствах Анне, они начали встречаться, вскоре поженились.
Строгий папа
Роман Курцын с детьми. Фото: соцсети
В 2012 году в семье родился сын, а потом на свет появилась и дочь. Роман – достаточно строгий отец. Он рассказывал в интервью о том, что не позволяет детям заводить аккаунты в соцсетях, они крайне редко смотрят телевизор или сидят в интернете.
Все свободное время они тратят на полезные увлечения – занимаются в кружках и секциях. Актер считает это единственно правильным вариантом счастливого детства.
Слухи о романе с Агатой Муцениеце
Роман Курцын в фильме "Семь ужинов". Фото: кадр из фильма
38-летний актер остается таким же спортивным и подтянутым – при росте 178 см его вес не превышает 80 кг. Его давно уже называют секс-символом, и вокруг него постоянно толпятся поклонницы. Но Анна старается не ревновать мужа.
Сам же Роман признается, что не может смотреть фильмы с участием жены, в которых у ее героини есть любовная линия. И все же супруги научились доверять друг другу – ведь без доверия нет настоящей семьи.
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Время от времени появляются очередные слухи о Романе. Так, в 2021 году заговорили о романе актера с Агатой Муцениеце – поводом стал совместный снимок актеров. Но Агата мгновенно пресекла все разговоры, поздравив в Сети Романа с днем рождения и добавив, что никогда не встречалась с ним, - они просто хорошие друзья.
На пике карьеры
Роман Курцын находится в отличной спортивной форме. Фото: Global Look Press
Среди последних по времени киноработ Романа Курцына – роль звезды футбола Алексея Хомича в проекте «Одиннадцать молчаливых мужчин». Он настолько глубоко вжился в роль, что, пытаясь повторить на поле футбольные приемы прославленного спортсмена, получил серьезную травму: понадобилось хирургическое вмешательство.
С Павлом Прилучным и Алексеем Золотовицким он снялся в комедии «Любовники», с Зоей Бербер – в новогоднем фильме «Тайный Санта». У секс-символа Романа Курцына – большие планы, ведь он находится на самом пике творческой карьеры.