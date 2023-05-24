Как двоечник и хулиган Роман Курцын стал звездой: стремительная карьера и личная жизнь звезды «Фитнеса» и «Я худею»

Роман Курцын родился 14 марта 1985 года в Костроме. Мама работала секретарем и занималась воспитанием сыновей – Романа и Алексея, а отец служил в милиции.

Роман рос живым и активным мальчиком, только вот его энергия была направлена вовсе не на учебу: из его дневника не исчезали двойки и замечания. Зато в театральной студии он был одним из лучших. У парня была цель: стать артистом, как Михаил Боярский в любимых «Трех мушкетерах».

Только вот в 9 классе стало ясно: театральный вуз ему не «светит» - с такими-то отметками в аттестате. И Роману пришлось взять себя в руки. Буквально за два года он наверстал все, что когда-то пропустил и недоучил, и сумел окончить школу без троек. Мало того – он серьезно занялся спортом и стал чемпионом по армрестлингу. Накачанного фактурного парня приняли в Ярославский театральный институт.

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