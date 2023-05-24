Восточная красавица и экс-жена Андрея Гайдуляна: биография актрисы Дианы Очиловой

Биография бывшей жены комика

Диана Очилова — актриса, экс-супруга актера и юмориста Андрея Гайдуляна. Брак двух звезд оказался скоропалительным, несмотря на то, что на долю ребят выпало серьезное жизненное испытание.

В 2015 году актеру диагностировали раковое заболевание. Диана всячески поддерживала супруга, а в 2016 году, спустя семь лет знакомства, пара поженилась. Однако уже через год Диана и Андрей разошлись, шокировав своих поклонников.

Детские годы будущей актрисы

О детстве Очиловой практически нет информации. Известно, что Диана родилась 29 января 1991 года в столице Узбекистана — Ташкенте, в обеспеченной и дружной семье. Как и тысячи молодых девушек, после окончания школы отправилась завоевывать Москву. К сожалению, в столице девушка провалила вступительные экзамены в ВУЗ, но не захотела возвращаться на родину и осталась в мегаполисе.

Позже настойчивая Диана все-таки поступила в Институт современного искусства, который в 2006 году окончил ее будущий муж Андрей Гайдулян.

Как и положено восточной женщине, Диана — хорошая хозяйка. Впервые оказавшись дома у будущего мужа, навела там порядок и каждой вещи определила свое место. Андрей души не чаял в молодой избраннице.