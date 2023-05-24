Восточная красавица и экс-жена Андрея Гайдуляна: биография актрисы Дианы Очиловой

Биография бывшей жены комика
Диана Очилова — актриса, экс-супруга актера и юмориста Андрея Гайдуляна. Брак двух звезд оказался скоропалительным, несмотря на то, что на долю ребят выпало серьезное жизненное испытание.
В 2015 году актеру диагностировали раковое заболевание. Диана всячески поддерживала супруга, а в 2016 году, спустя семь лет знакомства, пара поженилась. Однако уже через год Диана и Андрей разошлись, шокировав своих поклонников.
Детские годы будущей актрисы
О детстве Очиловой практически нет информации. Известно, что Диана родилась 29 января 1991 года в столице Узбекистана — Ташкенте, в обеспеченной и дружной семье. Как и тысячи молодых девушек, после окончания школы отправилась завоевывать Москву. К сожалению, в столице девушка провалила вступительные экзамены в ВУЗ, но не захотела возвращаться на родину и осталась в мегаполисе.
Позже настойчивая Диана все-таки поступила в Институт современного искусства, который в 2006 году окончил ее будущий муж Андрей Гайдулян.
Как и положено восточной женщине, Диана — хорошая хозяйка. Впервые оказавшись дома у будущего мужа, навела там порядок и каждой вещи определила свое место. Андрей души не чаял в молодой избраннице.
Диана в подростковые годы. Фото: соцсети
Творческая жизнь Дианы
В Сети пишут, что Очилова иногда появляется на подмостках студенческого театра Института современного искусства. Поклонникам кино как актриса пока не очень известна. Девушка снялась в одной короткометражной драме 2016 года выпуска «Последний звонок». Также известно, что Диана подрабатывает мастером маникюра в одном из салонов красоты в Москве.
Личная жизнь и знакомство с актером
В 2009 году в одном из ночных клубов мегаполиса Диана познакомилась с Андреем Гайдуляном. На тот момент он уже был популярным актером, которого знали благодаря участию в сериалах «Универ» и «СашаТаня». Отношения протекали неровно.
Диана и Андрей бурно ссорились, незадолго до заключения брака вообще разъехались и какое-то время не общались. Но шестилетний срок совместной жизни дал понимание того, что не надо идти на поводу у эмоций.
Брак этой яркой пары продлился всего год. Фото: соцсети
В 2015 году в семью Дианы и Андрея пришла беда. Незадолго до запланированной свадьбы артисту диагностировали онкологию. Юморист с успехом преодолел этот непростой момент в жизни, в частности, благодаря поддержке и заботе Очиловой.
Мечту о семейной жизни пара реализовала только в 2016 году. Они расписались в Таганском ЗАГСе Москвы, а торжество сыграли в Венеции. Как говорил в интервью Андрей, Диана как жена подходила по всем параметрам и полностью устраивала его.
Жизнь начала складываться для Дианы как нужно. Андрей дарил дорогие подарки, устраивал сюрпризы, свободное время проводил с ней. Пара часто появлялась на многочисленных тусовках и светских мероприятиях. В браке ребята приобрели свою квартиру. Ряд звезд российского шоу-бизнеса Диана могла теперь называть друзьями и приятелями.
Диана и Ольга Бузова. Фото: соцсети
Слухи о беременности и разлад в семье
Весной 2017 года в Сети поползли слухи, что жена Андрея Гайдуляна беременна. Позже Диана раскрыла секрет. Дело было не в беременности. Девушка опубликовала в личном блоге информацию о помощнике преображения.
Этим человеком оказался старый приятель Дианы — врач Гагик Макян. Он разработал для девушки специальную диету, заставил обратить внимание на спортзал и направил на процедуры красоты.
Одно время девушка старалась замаскировать свое восточное происхождение, перекрашиваясь в блондинку. Такой подход вызывал возмущение у некоторых подписчиков. Некоторые недоумевали, зачем в таком мультинациональном городе, как Москва, скрывать свою национальность.
После этих фото пошли слухи, что Диана находится в интересном положении. Фото: соцсети
Осенью 2017 года, всего год после свадьбы, появились слухи, что Андрей Гайдулян и Диана Очилова расстались. Причем СМИ писали, что якобы это жена бросила болеющего раком мужа.
Журналисты отмечали, что Диана много времени уделяла учебе, а Андрей на работе наверстывал упущенное за время болезни время. В своих соцсетях Диана намекнула на измену со стороны Андрея. Поклонники же стали гадать, что произошло в семье на самом деле.
Примерно в это же время девушка дала интервью передаче «Звезды сошлись». Она эмоционально рассказывала, как муж неоднократно делал ей разные замечания. Он высмеивал избранницу и комментировал ее прием пищи, намекал ей на лишний вес. Диана уверена, что измена на стороне произошла у Андрея еще в их совместном браке.
Диана Очилова сейчас. Фото: соцсети
Диана Очилова сейчас
После громкого развода ко всем слухам добавились совместные фото Дианы и молодого мужчины, похожего на Диму Билана. Пользователи соцсети незамедлительно вычислили в нем уже бывшего пиар-директора Ольги Бузовой (к слову, подруги Очиловой) – Антона Богославского. Мужчина являлся пару лет назад и официальным представителем Гайдуляна.
Когда девушку спрашивают про секрет ее резкого преображения, Диана отвечает, что стресс дал толчок к преображению себя. И в новом образе ей очень нравится. Девушка намерена развиваться и дальше. А новый образ этому только способствует. Информации о новом избраннике в интернете нет, сама Диана предпочитает отмалчиваться.
Интересные факты
— Спустя два года после расставания Диана выкинула все вещи бывшего супруга, чтобы избавиться от негативной энергии.
— Девушка утверждает, что похудела на 16 килограммов.