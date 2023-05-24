Скандальная дочь сатирика и американская бизнесвумен: что известно о наследнице Евгения Петросяна

Биография дочери юмориста
У знаменитого сатирика Евгения Петросяна есть единственная дочь по имени Викторина. Женщина живет в США и ведет довольно спокойный образ жизни, не привлекая внимание российских СМИ.
Однако несколько лет назад Викторина стала чаще появляться в информационном поле. Причиной стал громкий развод Евгения Вагановича с Еленой Степаненко, а также брак сатирика с его молодой помощницей Татьяной Брухуновой.
Особенную бурю эмоций у Викторины вызвало рождение младшего брата Вагана. Разница между родственниками по отцу — 51 год!
Детство и юность Викторины
Викторина родилась в Москве 11 ноября 1968 года. Родители девочки были знаменитыми деятелями культуры и искусства. Малышка выросла в исключительно творческой семье и с самых ранних лет в ней наблюдались различные таланты.
Дома юная артистка ставила небольшие спектакли для близких. Однако Евгений Ваганович не воспринимал эту игру всерьез и предлагал не рассматривать на будущее карьеру актрисы.
«Папа справедливо боялся (и, несомненно, он прав) — ничего не может быть хуже плохой актрисы. Постоянно повторял, что мне нужно выбрать другую профессию», — позже вспоминала Викторина.
В детстве девочка потеряла любимую маму, но это никак не повлияло на отношения с отцом. Сыграли роль юный возраст и тот факт, что артист, несмотря на занятость, часто проводил время с ребенком.
Юморист со своей маленькой дочерью Викториной. Фото: biographe.ru
В какой-то момент дочь Евгения Петросяна мечтала стать балериной. Она проходила конкурсный отбор в балетной школе при Большом театре. Однако прием несколько раз откладывали по состоянию здоровья претендентки. Артисткой Викторина так и не стала, зато поступила на исторический факультет МГУ. Викторина решила стать искусствоведом.
Карьера Викторины
Сначала молодая Викторина применяла имеющиеся у нее знания в качестве организатора московских выставок. Позже Петросян нашла новое занятие по душе.
Вместе с супругом она организовала компанию по изготовлению елочных и стеклянных игрушек ручной работы. Марка называлась Mark Andreas Collection — в честь сыновей пары.
Организаторские навыки Викторина демонстрировала и в качестве кинопродюсера в компании Vi-Ko Production. В свое время она специализировалась на создании документальных фильмов. Кроме того, резюме искусствоведа регулярно пополнялось выставочными проектами.
Викторина со знаменитым отцом. Фото: соцсети
Личная жизнь бизнесвумен
Вскоре после окончания университета молодая Викторина познакомилась с будущим мужем. Пара обосновалась в США. Муж Викторины обеспечил ей счастливую и спокойную жизнь в Нью-Йорке, а она подарила любимому двух сыновей — Андрея (Андреаса) и Марка.
К слову, внуки Евгения Вагановича также оказались неравнодушны к искусству. Это подтолкнуло родителей на поддержку их талантов. Андрей к четырем годам уже выходил на сцену Метрополитен-оперы в качестве артиста.
В семье поддерживается американский уклад жизни, но дети знают о корнях и уважают русские традиции. Мать всячески это поощряет. Раньше Евгения Петросяна сильно беспокоило большое расстояние между ним и внуками. Однако дочь не видит в этом проблемы и периодически привозит сыновей погостить. О возвращении в Россию женщина не говорит.
Евгений Петросян с бывшей женой Еленой Степаненко, дочерью Викториной и внуками Марком и Андреасом. Фото: mir-znamenitostej.ru
Громкий скандал с отцом
Викторина оказалась участницей неприятной истории, которая связана с разводом отца с Еленой Степаненко. Разлад между супругами шокировал ее. Ее также разозлили отношения Евгений Вагановича с его молодой помощницей. Родственники и так редко виделись, а скандал только усугубил шаткие отношения юмориста с дочерью.
Викторина открыто поддержала мачеху, Елену Степаненко, понимая ее по-женски. Полагая, что входит в число наследников капитала отца, она также обратила внимание на растраты, которым подвергала родителя новая пассия, Татьяна Брухунова.
В 2020 году стало известно, что Татьяна Брухунова и Евгений Петросян стали родителями. Викторина не оценила перспективу появления в семье ребенка. Становиться старшей сестрой в 51 год она никак не планировала.
В интервью Викторина хранила молчание, заверяя, что у них с отцом отношения «взрослых людей».
После рождения Вагана, Викторина не испытывала желания повидаться со своим младшим братом. Кроме того, она и Елена Степаненко сомневались в том, что отец мальчика действительно Евгений Петросян. Юморист, в свою очередь, обиделся на Викторину и заподозрил, что ею двигала лишь меркантильность.
Петросян со своим сыном Ваганом от Татьяны Брухуновой. Фото: соцсети
После того, как скандал немного улегся, Степаненко заявила публике, что намерена наладить отношения между своей падчерицей и Евгением Вагановичем. Однако СМИ не удалось найти достоверных сведений по факту примирения родственников.
Молчание прервала Татьяна Брухунова. Осенью 2022 года она поделилась с аудиторией фотографией с маленьким сыном и поздравила супруга с днем рождения. В комментариях пользователи спросили насчет отношений юмориста с дочерью Викториной. Татьяна ответила, что Петросян не поддерживает общение с родственницей, потому что женщина сама прервала все контакты с отцом.
Викторина Петросян сейчас
На сегодняшний день Петросян занимается телевизионной деятельностью. У Викторины имеется просветительский проект «Коллекция», в котором она выступает в качестве автора и телеведущей. Летом прошлого года состоялась премьера очередного выпуска передачи под названием «Музей парфюмерии».
Сатирик со своей пятой женой Татьяной Брухуновой. Фото: соцсети
Интересные факты
— Переехав в США, Викторина модифицировала фамилию, добавив окончание в виде буквы «ц». Петросянц — это настоящая фамилия Евгения Вагановича.
— Мать Викторины была дочерью актера Владимира Кригера и сестрой балетной танцовщицы Викторины Кригер. Девочку при рождении назвали в честь нее.