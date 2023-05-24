Скандальная дочь сатирика и американская бизнесвумен: что известно о наследнице Евгения Петросяна

Биография дочери юмориста

У знаменитого сатирика Евгения Петросяна есть единственная дочь по имени Викторина. Женщина живет в США и ведет довольно спокойный образ жизни, не привлекая внимание российских СМИ.

Однако несколько лет назад Викторина стала чаще появляться в информационном поле. Причиной стал громкий развод Евгения Вагановича с Еленой Степаненко, а также брак сатирика с его молодой помощницей Татьяной Брухуновой.

Особенную бурю эмоций у Викторины вызвало рождение младшего брата Вагана. Разница между родственниками по отцу — 51 год!

Детство и юность Викторины

Викторина родилась в Москве 11 ноября 1968 года. Родители девочки были знаменитыми деятелями культуры и искусства. Малышка выросла в исключительно творческой семье и с самых ранних лет в ней наблюдались различные таланты.

Дома юная артистка ставила небольшие спектакли для близких. Однако Евгений Ваганович не воспринимал эту игру всерьез и предлагал не рассматривать на будущее карьеру актрисы.

«Папа справедливо боялся (и, несомненно, он прав) — ничего не может быть хуже плохой актрисы. Постоянно повторял, что мне нужно выбрать другую профессию», — позже вспоминала Викторина.

В детстве девочка потеряла любимую маму, но это никак не повлияло на отношения с отцом. Сыграли роль юный возраст и тот факт, что артист, несмотря на занятость, часто проводил время с ребенком.