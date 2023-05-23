Интеллигентный продюсер и любящий отец: биография экс-солиста «Ласкового мая» Владимира Шурочкина

Биография продюсера

Владимир Шурочкин известен как продюсер, бывший солист группы «Ласковый май» и талантливый певец. В свое время он писал музыку как для эстрады, так и для кино. Его самым главным продюсерским проектом стала дочь, известная певица Нюша. Сейчас Владимир продолжает заниматься продюсированием музыкантов.

Детские годы Владимира

Владимир Вячеславович Шурочкин родился в Москве 12 апреля 1966 года. Мальчик вырос в интеллигентной семье, у него есть младшая сестра Алина.

Любовь к музыке появилась у Владимира уже в 11 лет. Сначала школьник сам пытался смастерить барабанную установку и гитару. Довольно быстро он обзавелся знакомыми-сверстниками, с которыми было решено создать музыкальную группу. Ребята целыми днями репетировали под крышей местного Дома пионеров.

С каждым днем юный Вова все больше отдавался музыке. В то время как его сверстники играли во дворе в футбол, он изучал новые песни и совершенствовал игру на гитаре.