Интеллигентный продюсер и любящий отец: биография экс-солиста «Ласкового мая» Владимира Шурочкина

Биография продюсера
Владимир Шурочкин известен как продюсер, бывший солист группы «Ласковый май» и талантливый певец. В свое время он писал музыку как для эстрады, так и для кино. Его самым главным продюсерским проектом стала дочь, известная певица Нюша. Сейчас Владимир продолжает заниматься продюсированием музыкантов.
Детские годы Владимира
Владимир Вячеславович Шурочкин родился в Москве 12 апреля 1966 года. Мальчик вырос в интеллигентной семье, у него есть младшая сестра Алина.
Любовь к музыке появилась у Владимира уже в 11 лет. Сначала школьник сам пытался смастерить барабанную установку и гитару. Довольно быстро он обзавелся знакомыми-сверстниками, с которыми было решено создать музыкальную группу. Ребята целыми днями репетировали под крышей местного Дома пионеров.
С каждым днем юный Вова все больше отдавался музыке. В то время как его сверстники играли во дворе в футбол, он изучал новые песни и совершенствовал игру на гитаре.
Юный Вова. Фото: соцсети
Начало музыкальной карьеры и участие в группе «Ласковый май»
Свою музыкальную карьеру молодой и пышущий энергией Владимир начал в коллективе ВИА «Час пик» под руководством Михаила Томилина в 1980-х годах. Группа играла в популярном в то время стиле электропоп.
В то же время композитор Игорь Гранов организовывал концерт в Харькове для малоизвестной группы «Ласковый май». Между ним и продюсером Андреем Разиным произошел конфликт, коллектив срывал гастрольный тур. Тогда Гранов предложил ансамблю «Час пик» поехать на гастроли вместо «Ласкового мая».
Ребята выучили репертуар за несколько дней и отправились в Харьков под названием «Ласковый май — 2». К слову, концерты прошли успешно, ведь музыканты пели и играли вживую, а не под фонограмму.
За коллективом официально закрепилось название «Ласковый май — 2». Основные партии в группе исполняли Шурочкин и Роман Емельяненко. Парни записали собственные песни и выпустили магнитоальбом под названием «Птицы».
Между двумя группами начался конфликт. Но, несмотря на это, после ухода из первого состава композитора Сергея Кузнецова, Разин пригласил Владимира поучаствовать в проекте в качестве композитора и вокалиста.
Артист подумал и позже принял приглашение и стал автором нескольких песен в альбоме «Майский вечер» (второе его название — «Гудбай, бэби!»). Большинство записанных композиций в нем исполнил Шурочкин. Песня «Для поцелуев повода нет» сразу стала крайне популярной у поклонников группы.
Группа «Час пик». Фото: соцсети
Новый этап в творчестве и путь к продюсированию
Для Владимира 1990 год стал поворотным. Он покинул коллектив и решил заняться сольной карьерой. Дискографию музыканта пополнили четыре альбома и восемь синглов. Также было снято восемь клипов.
В этом же году у Шурочкина родилась дочь Анна. Малышка стала проявлять свой вокальный талант уже в три года. Тогда Владимир отдал ее на обучение к Виктору Позднякову.
По словам продюсера, однажды он взял с собой пятилетнюю дочку в студию звукозаписи. Маленькая Анечка осталась под впечатлением от увиденного и Владимир решил попробовать записать «Песенку большой медведицы». После этого дочь было уже не остановить, девочка пела везде и постоянно.
Интересно, что в свое время Шурочкин отказался отдать дочь в музыкальную школу. Это случилось после того, как они сходили на прослушивание. По словам музыканта, такое обучение лишь убило бы вокальную индивидуальность будущей звезды.
В 2002 году Владимир организовал группу «Ласковый май Next». В коллектив вошли 11-летняя Анна, а также Женя Барс и Илья. После конфронтации с Андреем Разиным из-за прав на бренд коллектив переименовали в «Гризли». Ребята выступали в туре по городам России и имели свою фан-базу.
Спустя много лет сама Нюша призналась, что отец решил заняться ее продюсированием, когда выяснилось, что его 13-летняя дочь на одном из кастингов, оставшись в комнате с продюсером, полностью разделась по его просьбе. Когда разгневанный Владимир узнал об этом, он стал сам заниматься раскруткой Ани и сопровождал ее на всех концертах, съемках.
После распада группы «Гризли» продюсер решил, что его девочка способна на большее и ей необходимо попасть на прослушивание «Фабрики звезд». Но Шурочкина в проект не попала, так как было ограничение по возрасту.
Владимир с семилетней дочерью Аней. Фото: соцсети
В 2007 Нюша все-таки прошла кастинг «СТС зажигает суперзвезду» и победила в шоу. Уже в следующем году Владимир Шурочкин поехал с дочерью на «Новую волну». Там молодая певица заняла седьмое место. Вскоре Нюша стала по-настоящему популярной.
Владимир все время сопровождал дочь на гастролях. В шоу-бизнесе шептались, что Шурочкину даже пришлось продать квартиру в Москве, чтобы раскрутить дочь. Сама Нюша в интервью подтвердила этот факт, добавив, что денег хватило на четыре клипа, самым дорогим из которых стало ее дебютное видео на композицию «Вою на луну».
В 2019 году артистка призналась, что ее продюсерский контракт с отцом закончился.
Личная жизнь продюсера
В 1990 году Владимир женился на Ирине Калитченко. В свое время она тоже была связана с музыкой, Ира несколько лет пела в женской рок-группе. Познакомились они на конкурсе самодеятельных ансамблей. Им тогда было по 14 лет.
А 15 августа 1990-го у пары родилась дочка Анна. В 17 лет она официально сменила имя на Нюшу.
Брак артистов продержался всего два года. После рождения дочери певица продолжала ездить в туры. супруги практически не уделяли время друг другу. В личной жизни Владимира появилась другая женщина, и он развелся с Ириной. Несмотря на развод, мужчина никогда не обделял свою дочь вниманием.
Вскоре после развода Владимир женился на Оксане Барановской, российской спортсменке, мастере спорта по спортивной гимнастике. Оксана танцевала в балете у Шурочкина, совместная работа перетекла в служебный роман.
Владимир с женой Оксаной и дочерью Нюшей. Фото: соцсети
Оксана родила Владимиру двоих детей: Марию в 1995 году и Ивана в 1997 году. Дочь пошла по стопам матери и стала заслуженным мастером спорта, а сын Иван тоже увлекается спортом, но ему больше по душе тренерская работа.
Кстати, бывшая супруга Ирина и нынешняя Оксана прекрасно общаются, да и Нюша сразу нашла общий язык с новой женой отца.
Когда Владимир решил продюсировать дочь, Оксана его поддержала и стала сопродюсером в этом проекте. Женщина помогала Нюше с хореографией, обучала ее сценическому мастерству.
Летом 2017 года Владимир выдал дочь Нюшу замуж, его зятем стал бизнесмен Игорь Сивов. Кроме этого, молодой человек является главным советником президента Международной федерации студенческого спорта. Пара уже подарила Шурочкину двоих внуков.
Владимир всячески продолжает поддерживать свою старшую дочь. Фото: соцсети
Владимир Шурочкин сейчас
На данный момент у Владимира новый продюсерский проект. им стала девичья группа Combat Cars. Участницы коллектива не только поют, но и являются профессиональными танцовщицами. Клипы режиссирует супруга продюсера Оксана. На этот год артисток запланированы концерты в клубах российской столицы.
Интересный факт
В 2008 году на канале СТС вышел сериал «Рыжая», Владимир стал композитором известной российскому зрителю мелодрамы. В ленте об ослепшей пианистке музыка значит очень многое, поэтому Шурочкин вложил душу в созданные для фильма композиции.