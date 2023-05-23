Ушедшая слишком рано: чем запомнилась певица и телеведущая Злата Божен

Биография российской певицы Златы Божен не пестрит большими достижениями. Так и не снискав громкой славы, артистка умерла осенью 2022 года в возрасте 41 года. Могла ли она стать звездой, если бы судьба подарила ей больше времени?

Недолгая карьера

Настоящее имя певицы — Елена Иванова. Она родилась 24 апреля 1981 года в Южно-Сахалинске, росла вместе с сестрой Мариной. С раннего детства девушка увлекалась музыкой, играла на фортепиано, занималась хореографией. Среднюю школу оканчивала в США, а высшее образование получила в университете сервиса и туризма в Москве.