Ушедшая слишком рано: чем запомнилась певица и телеведущая Злата Божен

Биография российской певицы Златы Божен не пестрит большими достижениями. Так и не снискав громкой славы, артистка умерла осенью 2022 года в возрасте 41 года. Могла ли она стать звездой, если бы судьба подарила ей больше времени?
Недолгая карьера
Настоящее имя певицы — Елена Иванова. Она родилась 24 апреля 1981 года в Южно-Сахалинске, росла вместе с сестрой Мариной. С раннего детства девушка увлекалась музыкой, играла на фортепиано, занималась хореографией. Среднюю школу оканчивала в США, а высшее образование получила в университете сервиса и туризма в Москве.
Злата Божен с сестрой Мариной в молодости. Фото: соцсети
Елена осталась в российской столице, чтобы сделать себе имя. Собственное было у нее довольно рядовое, поэтому девушка выбрала себе яркий псевдоним — Злата Божен. Начинающая звезда пела о любви. Ее песни представляли смесь клубной музыки с гламурным попом и щепоткой танцевального ритм-н-блюза.
Над созданием треков Златы трудились музыканты и поэты Виктор Гуревич, Любовь Воропаева и Карен Кавалерян, которые также сотрудничали с более известными исполнителями. В интервью 2021 года певица говорила, что находится в поиске новых мелодий и не готова делать музыку в стиле группы «Блестящие».
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Также она мечтала перепеть нескольких композиций Александра Вертинского и включить их в собственный сборник. В итоге дискография артистки насчитывает около дюжины треков (послушать их можно на ее памятной странице во «ВКонтакте»).
Злата Божен стала выступать в ресторанах, ночных клубах, на городских фестивалях и других московских мероприятиях. Она часто выходила на сцену в паре со своей сестрой Мариной, взявшей фамилию Урусова. Однажды они даже дали концерт перед арестантами тюрьмы.
Параллельно певица работала телеведущей на портале Mockvanews — освещала светские мероприятия, где имела возможность брать интервью у звезд: Никиты Джигурды, Елены Борщевой, Анны Семенович и других. Успела засветиться в популярных передачах «Мужское/Женское», «Время покажет», «Давай поженимся!» и «Дом-2».
В архивах Божен сохранились совместные фотографии с Прохором Шаляпиным, Андреем Григорьевым-Апполоновым, Лолитой, Эвелиной Бледанс и другими артистами.
Злата Божен с сестрой Мариной. Фото: соцсети
Смерть
Злата умерла 26 октября 2022 года. Об этом в социальной сети сообщила ее сестра Марина. Причиной смерти родственницы женщина назвала тяжелую болезнь, от которой певица страдала долгое время. Однако точный диагноз медики поставить так и не смогли.
В последний раз Божен выходила в свет в сентябре 2019-го. Ее запомнили как трудолюбивую и жизнерадостную девушку, ответственную, глубоко верующую, любящую спорт и свою работу. Мужа и детей у певицы не было.