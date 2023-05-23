Прославился в «Кухне», женился на Татьяне Арнтгольц: как сложилась карьера и личная жизнь Марка Богатырева

Роль Максима Лаврова для Марка Богатырева стала звездной – сыграв повара в сериале «Кухня», он проснулся знаменитым. И теперь его часто можно увидеть в популярных сериалах и проектах для онлайн-кинотеатров. Каким был путь актера в профессии, как он покорил Татьяну Арнтгольц и чем занимается сегодня – читайте далее.
Безотцовщина
Родился Марк Константинович Богатырев 22 декабря 1984 года у матери-одиночки Марины Викторовны Богатыревой, когда она приехала в Москву на сессию. Детство и юность мальчика прошли в Обнинске Калужской области – отсюда родом его родители.
Марк Богатырев в детстве. Фото: соцсети
Отца он никогда не видел, из рассказов мамы он знает, что родитель Котэ Симонян – армянин по национальности, проходил армейскую службу в Обнинске. Он был против его рождения, и сразу же бросил мать, как узнал о ее решении оставить ребенка. Став взрослым, Марк пытался отыскать папу, даже обращался в программу «Жди меня», но безуспешно.
Марк Богатырев (справа) в юности. Фото: соцсети
Отца Марку заменил дед, воспитанием занималась бабушка, так как мама много работала, чтобы прокормить семью. Уже в 14 лет Богатырев пошел работать на стройку, чтобы помочь матери. Став постарше, устроился в несколько компьютерных клубов администратором, работал охранником. А также занялся своим физическим развитием, поскольку с детства был достаточно полным и грузным, из-за этого жутко комплексовал. Занятия в тренажерном зале позволили ему привести себя в форму. Сегодня при росте 180 см он весит 73 кг.
Экономист с актерскими задатками
Марка влекла сцена, и в подростковом возрасте он посещал кружок «Д.Е.М.И.» Олега Демидова – это обнинская театральная студия, где мальчик играл в нескольких спектаклях пять лет. И понял, что очень хотел бы стать настоящим актером.
Марк Богатырев в молодости. Фото: соцсети
Правда, бабушка оказалась против, и Марку пришлось для начала отучиться на экономиста в местном техникуме атомной энергетики. Однако, с мечтой Богатырев не прощался и каждые выходные ездил в Москву на кастинги. Вскоре удача ему улыбнулась. Его утвердили на роль «Ненасытные», где он с Никитой Ефремовым сыграл постсоветского подростка. Фильм вышел в 2006 году, и Марк решился поступать в театральный вуз.
Марк Богатырев (в центре) в фильме "Ненасытные". Кадр из фильма
Перебравшись в Москву, Богатырев стал готовиться к поступлению в театральный. И решил подойти к конкурсу основательно – весь год перед экзаменами занимался с преподавателем Щепкинского училища Любовью Михайловной Ивановой. Наставница нередко опускала юношу с небес на землю, но он оказывал стремление стать актером во что бы то ни стало. И смог выдержать испытания сразу в два вуза - в ГИТИС и Школу-студию МХАТ одновременно.
Богатырев выбрал Школу-студию и окончил ее в 2010 году в мастерской Игоря Золотовицкого. После чего был принят стажером в МХТ им. А.Чехова, где до 2013 года был задействован в нескольких пьесах: «Белоснежка и семь гномов», «Мастер и Маргарита», «Прокляты и убиты», «С любимыми не расставайтесь», «Ундина», «Ханума».
«Кухня» и другие фильмы
Прежде чем прославиться на всю страну, Богатырев успел появиться в едва заметных эпизодах в сериале «Иное» в 2007 году, комедии «Тариф «Новогодний» в 2008 году, детективе «Глухарь. Возвращение» в 2010 году и нескольких других. Известность актеру принесла комедия «Кухня», в которой Марк исполнил одну из главных ролей. Он сыграл молодого повара, мечтающего о высоком росте в карьере.
Марк Богатырев в сериале "Кухня". Кадр из сериала
В сериале также снялись Дмитрий Нагиев, Дмитрий Назаров и другие известные актеры. Ситком был настолько успешным, что его сезоны продлили на несколько лет, до 2015 года, а также сняли полнометражный фильм «Кухня в Париже» (2014).
Марк Богатырев в фильме "Кухня в Париже". Кадр из фильма
С Нагиевым Богатырев еще поработал, позднее снявшись в фильме «Папы» и сериале «Чикатило» в 2022 году. А до этого на большие и малые экраны вышло множество картин с участием Марка, которые полюбились зрителю и удвоили его популярность: «Чемпионы» (2014), «Учителя» (2014), «Великая» (2015), «Березка» (2018), «Елки последние» (2018), «Корни» (2020 - 2022), «Булки» (2020).
Марк Богатырев на съемках фильма "Булки". Фото: соцсети
В 2023 году Богатырев сыграл в драме «На солнце, вдоль рядов кукурузы», основанной на реальных событиях: летчику удалось предотвратить неминуемую, казалось бы, катастрофу пассажирского самолета и посадить судно в поле.
Другие проекты
В 2018 году актер стал ведущим тревел-шоу «По секрету всему свету». По сценарию он путешествовал по стране и знакомил зрителей не только со знаковыми местами и достопримечательностями, но и интересными людьми, живущими в этих краях. Проект телеканала «Россия! Позже транслировался на канале «Моя планета».
Марк Богатырев и Ани Лорак. Кадр из клипа «Рядом, но не вместе»
Весной 2023 года Богатырев снялся в клипе Ани Лорак на песню «Рядом, но не вместе». Он исполнил роль «токсичного партнера» певицы. По сюжету, это пара звездных актеров, которая кажется идеальной со стороны, но за закрытыми дверями между ними кипят нешуточные страсти и ненависть.
Личная жизнь
Поклонники сериала «Кухня», увидев роман между героями Марка Богатырева и Елены Подкаминской на экране, решили, что у пары служебный роман. Самим звездам позже пришлось опровергать зашедшие далеко слухи. Однако, позднее в интервью мужчина признавался, что с его стороны чувства были огромными.
Марк Богатырев и Елена Подкаминская. Кадр из сериала "Кухня"
Тогда, в 2013 году, СМИ запестрели заголовками, что Богатырев из-за неразделенной любви (по другой версии – из-за предательства любимой) пытался покончить собой и угодил в больницу. После этого ему потребовалась помощь психиатров, затем он уехал на перезагрузку подальше от Москвы – на Алтай. Вернулся полным сил и обновленным и снова принялся за работу. То время вспоминает с неохотой.
Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц. Фото: соцсети
В 2017 году на съемках сериала «Наживка для ангела» актер познакомился с Татьяной Арнтгольц, и они сразу потянулись друг к другу. А в 2018-м перестали скрывать отношения и чаще появлялись вместе на светских мероприятиях. В 2020 году уже сыграли свадьбу – тихое семейное торжество без лишнего внимания со стороны общественности.
Марк Богатырев с сыном Данилой. Фото: соцсети
В марте 2021 года Татьяна подарила Марку сынишку Данилу. Счастливые родители практически сразу стали показывать малыша в соцсетях, вопреки привычке звездных персон скрывать личико малыша.
Карьера сегодня
Богатырев продолжает сниматься в сериалах и кино, а все свое свободное от работы время посвящает жене и сынишке. В 2023 году Богатырев сыграл в драме «На солнце, вдоль рядов кукурузы», основанной на реальных событиях: летчику удалось предотвратить неминуемую, казалось бы, катастрофу пассажирского самолета и посадить судно в поле.