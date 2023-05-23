Прославился в «Кухне», женился на Татьяне Арнтгольц: как сложилась карьера и личная жизнь Марка Богатырева

Перебравшись в Москву, Богатырев стал готовиться к поступлению в театральный. И решил подойти к конкурсу основательно – весь год перед экзаменами занимался с преподавателем Щепкинского училища Любовью Михайловной Ивановой. Наставница нередко опускала юношу с небес на землю, но он оказывал стремление стать актером во что бы то ни стало. И смог выдержать испытания сразу в два вуза - в ГИТИС и Школу-студию МХАТ одновременно.

Богатырев выбрал Школу-студию и окончил ее в 2010 году в мастерской Игоря Золотовицкого. После чего был принят стажером в МХТ им. А.Чехова, где до 2013 года был задействован в нескольких пьесах: «Белоснежка и семь гномов», «Мастер и Маргарита», «Прокляты и убиты», «С любимыми не расставайтесь», «Ундина», «Ханума».

«Кухня» и другие фильмы

Прежде чем прославиться на всю страну, Богатырев успел появиться в едва заметных эпизодах в сериале «Иное» в 2007 году, комедии «Тариф «Новогодний» в 2008 году, детективе «Глухарь. Возвращение» в 2010 году и нескольких других. Известность актеру принесла комедия «Кухня», в которой Марк исполнил одну из главных ролей. Он сыграл молодого повара, мечтающего о высоком росте в карьере.