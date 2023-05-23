«Грузинская леди Гага»: Кети Топурия и два ее мужа с одним именем, дуэт с итальянцем и мечта о третьем ребенке

Кети Топурия — знаменитая российская певица грузинского происхождения. Яркая смесь темперамента, тембра голоса, таланта и какого-то магического притяжения привлекали к девочке людей, которые шаг за шагом привели Кети к известности.
Кети Топурия называют «российской леди Гагой», сравнивая ее наряды и эксцентричные образы с манерами известной поп-дивы. А итальянский тенор Андреа Бочелли в интервью высоко оценил вокальные данные российской певицы. Сегодня Кети Топурия — солистка группы «А-Студио», основатель собственного бренда одежды Ketione, актриса и мама двух прекрасных детей.
Детство: трагедия в семье Кети Топурия
Кетеван (Кети) Топурия появилась на свет 9 сентября 1986 года в Тбилиси в семье Андро и Натальи Топурия. Мама — талантливый инженер-химик, после рождения девочки решила стать домохозяйкой. Отец — успешный бизнесмен в сфере строительства, инженер-архитектор, за несколько месяцев до рождения долгожданной дочки был ошибочно осужден за непредумышленное убийство.
Кети Топурия в детстве. Фото: личный архив
Вскоре дело Андро Ираклиевича пересмотрели, сославшись на судебную ошибку. В тюремном заключении Андро завел определенные связи, стал употреблять запрещенные вещества, чтобы справиться с безысходностью. Кети Топурия не любит поднимать эту тему и хранит об отце только светлые воспоминания.
Детский голос за стеной и концерты во дворе
Отец Кети Топурии очень любил дочь, вел с ней доверительные беседы и ни разу не повысил голос на девочку.
Отец Кети Топурии. Фото: личный архив
Однажды увидев, как маленькая Кетеван Топурия вышагивает по улице с каким-то особым достоинством и манерностью, девочку пригласили в модельную школу. Кети Топурия отзанималась в школе манекенщиц четыре года.
Так же неожиданно в дом Топурия постучалась соседка, которая работала учителем вокала и предложила в срочном порядке отдать такую талантливую девочку в музыкальную школу имени Гоги Судрадзе. Кети Топурия любила петь дома и выступать во дворе, придумывая себе разные образы и наряды. В 12 лет Кети Топурия получила первую награду на международном конкурсе «Море дружбы».
Начало карьеры: через психологию к музыке
Окончив школу в 1998 году, Кети Топурия поступила в музыкальное училище. После училища Кети Топурия решила выучиться на психолога и даже провела на факультете Тбилисского государственного университета два года. Однако Кети решила посвятить себя музыке.
Кети Топурия с группой «А-Студио». Фото: Global Look Press
Кети Топурия записывает два альбома, снимает клипы, несколько ее песен становятся хитами. На пути Кети Топурия встречается музыкальный продюсер Нато Думбадзе, которая буквально «выталкивает» ее на прослушивание в популярный проект «А-Студио».
На тот момент, в 2005 году, у ребят не было солистки, группу покинула вокалистка Полина Гриффис. Кети Топурия спела несколько песен, и ее тут же взяли в группу.
«А-Студио»: папы и дочка
Музыканты «А-Студио» хорошо приняли Кети Топурию в Москве, можно сказать, по-отцовски. На тот момент музыкальному коллективу «А-Студио» было 18 лет, а новой солистке — 19. Кети Топурия в том же, 2005 году выпускает новый альбом «Улетаю». Команда много гастролировала, и уже через год их пригласили на «Песню года», где Кети Топурия исполнила свой хит «Еще люблю».
В 2008-м была записана знаменитая песня «Ангел» и снят крутой клип. А дальше — выступления на «Неголубом огоньке», запись знаменитого кавера на песню Барбары Стрейзанд Woman in Love, звучавшую как «Если я влюблена».
В 2017 году Игорь Крутой и Байгали Серкебаев написали хит «Только с тобой» специально для Кети Топурия. Совместная песня с певцом Эмином «Прости, моя любовь» признана лучшим дуэтом по версии «Муз-ТВ».
Кети Топурия и Андреа Бочелли. Фото: соцсети
В прошлом году Кети Топурию и группу «А-Студио» пригласили в один из самых роскошных отелей Европы на остров Капри в Италию. Узнав об итальянских корнях певицы, Кети предложили спеть дуэтом с тенором Андреа Бочелли на самом ярком летнем фестивале музыки в Италии.
Только Львы, только цари
За личной жизнью Кети Топурии поклонники следят с момента ее приезда в Москву в 2005 году. И только в 2010-м стало известно о ее отношениях с бизнесменом Львом Гейхманом. С мужчиной Кети Топурию познакомили друзья.
Кети Топурия и Лев Гейхман. Фото: соцсети
Примерно в это же время в колонии скоропостижно умер отец Кети Топурии. Скандальные подробности жизни отца, которые просочились в прессу, очень расстроили Кети Топурию. Кети Топурия уже готовилась к свадьбе, но, выдержав траур, перенесла бракосочетание на сентябрь 2013 года.
Кети Топурия с дочкой Оливией. Фото: соцсети
Через два года в клинике Лос-Анджелеса Кети Топурия родила девочку, которую назвали Оливия.
Новый скандал, новый мужчина
Как только стих скандал, связанный с отцом Кети Топурии, в середине 2016 года грянул новый. Журналисты заговорили о романе Кети Топурии с рэпером Гуфом. Кети и Гуф (Алексей Долматов) официально опровергли факт измены, заявив, что певица все еще замужем, и с Гуфом они просто снимали клип на песню «Далеко». Но, как оказалось, ребята, действительно, зашли достаточно далеко. Кети Топурия призналась о разрыве со Львом Гейхманом. В 2017-м Кети Топурия развелась с отцом Оливии.
Кети Топурия и рэпер Гуф. Фото: соцсети
И только через год Топурия и Долматов решили заявить о своем романе и даже познакомили детей — Оливию и Сэма. Роман развивался бурно, артисты выкладывали в соцсетях милые фотографии совместного отдыха, но в 2018 году расстались. Кети Топурия заявила, что причиной разрыва стало несоответствие желаний и разное окружение. Рэпер Гуф долго боролся за сердце певицы, но Кети Топурия прекратила всяческое общение.
И снова Лев, и снова царь
Кети Топурия не из тех женщин, которые могут долго оставаться в одиночестве. Летом 2019-го стало известно о новом ухажере певицы. Им оказался бизнесмен Лев Деньгов, бывший музыкант минского коллектива «Арбат».
Кети Топурия и Лев Деньгов. Фото: соцсети
Кети Топурия не распространялась по поводу возлюбленного, но в ноябре 2020 года стало известно о бракосочетании певицы. О том, что Кети Топурия беременна, ее поклонники узнали из одной из передач Первого канала. Рожать Кети Топурия решила в частной клинике России. В январе 2021-го на свет появился сын Адам.
Кети Топурия и Лев Деньгов с дочкой и сыном. Фото: соцсети
В сентябре 2022 года на YouTube-канале Натальи Подольской «Ваша Наташа» Кети Топурия разоткровенничалась и рассказала, что ее дочь Оливия долго не принимала отчима, капризничала, но Лев проявил немалую мудрость и любовь, чтобы это исправить. Сейчас все прекрасно. Кети Топурия все чаще говорит о желании стать мамой в третий раз, поскольку ей нравится ходить беременной, и у нее нет проблем со здоровьем. Так же Кети Топурия заявила, что может радовать своих зрителей на сцене вплоть до самих родов.