«Грузинская леди Гага»: Кети Топурия и два ее мужа с одним именем, дуэт с итальянцем и мечта о третьем ребенке

Кети Топурия записывает два альбома, снимает клипы, несколько ее песен становятся хитами. На пути Кети Топурия встречается музыкальный продюсер Нато Думбадзе, которая буквально «выталкивает» ее на прослушивание в популярный проект «А-Студио».

На тот момент, в 2005 году, у ребят не было солистки, группу покинула вокалистка Полина Гриффис. Кети Топурия спела несколько песен, и ее тут же взяли в группу.

«А-Студио»: папы и дочка

Музыканты «А-Студио» хорошо приняли Кети Топурию в Москве, можно сказать, по-отцовски. На тот момент музыкальному коллективу «А-Студио» было 18 лет, а новой солистке — 19. Кети Топурия в том же, 2005 году выпускает новый альбом «Улетаю». Команда много гастролировала, и уже через год их пригласили на «Песню года», где Кети Топурия исполнила свой хит «Еще люблю».

В 2008-м была записана знаменитая песня «Ангел» и снят крутой клип. А дальше — выступления на «Неголубом огоньке», запись знаменитого кавера на песню Барбары Стрейзанд Woman in Love, звучавшую как «Если я влюблена».

В 2017 году Игорь Крутой и Байгали Серкебаев написали хит «Только с тобой» специально для Кети Топурия. Совместная песня с певцом Эмином «Прости, моя любовь» признана лучшим дуэтом по версии «Муз-ТВ».