Мечтал петь в опере, стал звездой «Следа», напал на полицейского: чем известен актер Андрей Лавров

Звезда отечественных сериалов Андрей Лавров с детства упорно рвался на сцену. Семья прочила ему медицинскую карьеру, а он мечтал выступать в опере. Мог еще сделать имя в спорте, но от этого пути отказался сознательно. Через что прошел артист на пути к признанию и почему оказался под судом?

Начало карьеры

Андрей родился в Москве в конце 1976 года, в семье врача и актрисы. Благодаря деду-кубинцу мальчик получил экзотическую внешность. А еще у него косил правый глаз. Из-за второго обстоятельства родители уверяли сына, что ему не стоит пробивать себе путь на сцену. Но юный Лавров мечтал петь для благодарной публики.

Он с упорством окончил музыкальную школу, а затем отделение вокала в училище при ГМПИ имени Ипполитова-Иванова. Молодой артист тренировал свой классический бас, но на третьем курсе сорвал связки и впал в депрессию: его сценическая карьера могла закончиться, даже не начавшись.

Справиться с ударом судьбы помогли друзья. Они пригласили парня в театральную студию, где ему открылась иная дорога к славе. В итоге артист поступил в ГИТИС, на факультет режиссуры музыкального театра.