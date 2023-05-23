Мечтал петь в опере, стал звездой «Следа», напал на полицейского: чем известен актер Андрей Лавров

Звезда отечественных сериалов Андрей Лавров с детства упорно рвался на сцену. Семья прочила ему медицинскую карьеру, а он мечтал выступать в опере. Мог еще сделать имя в спорте, но от этого пути отказался сознательно. Через что прошел артист на пути к признанию и почему оказался под судом?
Начало карьеры
Андрей родился в Москве в конце 1976 года, в семье врача и актрисы. Благодаря деду-кубинцу мальчик получил экзотическую внешность. А еще у него косил правый глаз. Из-за второго обстоятельства родители уверяли сына, что ему не стоит пробивать себе путь на сцену. Но юный Лавров мечтал петь для благодарной публики.
Он с упорством окончил музыкальную школу, а затем отделение вокала в училище при ГМПИ имени Ипполитова-Иванова. Молодой артист тренировал свой классический бас, но на третьем курсе сорвал связки и впал в депрессию: его сценическая карьера могла закончиться, даже не начавшись.
Справиться с ударом судьбы помогли друзья. Они пригласили парня в театральную студию, где ему открылась иная дорога к славе. В итоге артист поступил в ГИТИС, на факультет режиссуры музыкального театра.
Андрей Лавров в одном из образов. Фото: соцсети
С детства Андрей пристрастился к спорту. Сначала получил разряд по троеборью, потом звание кандидата в мастера спорта по пауэрлифтингу. Позже крепкое тело стало залогом того, что мужчину активно приглашали в сериалы на роли спортсменов и правоохранителей. А силовые нагрузки не раз помогали Лаврову восстановиться после утомительных съемок.
Во время учебы Лавров пел в ресторанах и церковном хоре. Позже он стал солистом московского казачьего ансамбля «Атаманский», а затем — вокалистом группы «Майор Вихрь». Андрея приглашали выступать в театрах Et Cetera и «Бенефис». После окончания вуза он некоторое время работал режиссером в «Геликон-опере».
Не вокал, так сериалы
В нулевых Лавров стал появляться в сериалах на эпизодических ролях. Сначала был «Черный ворон», потом «Кулагин и партнеры», «Братья по-разному», «Евлампия Романова», «Пушкин: последняя дуэль», «Счастливы вместе», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...», «Сваха», «Атлантида».
По-настоящему молодого актера заметили в 2007 году — в криминальном сериале «След». Актер сыграл оперативника спецслужбы капитана Котова. Позже он повторил эту роль в спин-оффах «Садовник» и «След-52».
Андрей Лавров в сериале «След». Фото: кадр из сериала
Лавров также получил эпизоды в проектах «Маргоша», «Универ», «Однажды будет любовь», «Наша Russia. Яйца судьбы», «Восьмедесятые». Позже пошли и главные роли — в криминальном сериале «СОБР» и молодежном триллере «Вирт: игра не по-детски».
Личная жизнь
О личной жизни актер не любит распространяться. В одном из интервью он сказал, что в ней следует навести порядок, а потом уже рассказывать. О первой жене Лаврова у прессы информации нет, кроме того, что она родила звезде сериалов двоих детей.
Поклонники приписывали Андрею роман с коллегой Ольгой Зейгер, чему сам артист был удивлен. В 2018-м он женился на художнике-мультипликаторе Карине Шамолиной. Но остались ли супруги вместе, публике неизвестно.
В марте 2021 года Лавров стал вести странную активность в социальной сети. То общался со «жрицей любви», то обращался к некой Юлии. У подписчиков звезды закрались сомнения в психическом здоровье мужчины.
Андрей Лавров на съемках сериала. Фото: соцсети
Нападение на полицейского
В том же месяце актер угодил в уголовный скандал. В СМИ появилась информация, что его задержали ночью в Москве на Котельнической набережной. Обутый на одну ногу Лавров якобы напал с ножом на инспектора военной автоинспекции.
Пострадавший скрылся в проезжавшей мимо полицейской машине, а артиста задержали и предъявили обвинение по статье «Угроза убийством». В сентябре Таганский районный суд столицы вынес ему приговор — два года условно. Причины инцидента неизвестны, но сниматься в сериалах Андрей не перестал.
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Интересные факты
Несмотря на занятия спортом и вокалом, от курения, к которому пристрастился еще в юности, актер так и не избавился.
Одно из увлечений Лаврова — изготовление браслетов из кожи и натуральных камней. Актер принимает заказы на изделия, которые создает вручную. Заказчиков просит указывать дату и место рождения, чтобы правильно подобрать камни по знаку зодиака.
Андрей ходит в церковь, но истовым православным себя не считает. Считает, что вера должна быть без фанатизма.