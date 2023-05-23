«Ужасное далеко»: гибель в пожаре, болезни и другие трагедии звезд фильма «Гостья из будущего»

Алеша с детства мечтал стать актером, играл в школьном кукольном театре и участвовал в конкурсе чтецов. Талантливого симпатичного мальчика заметили и пригласили сняться в «Чучеле» Ролана Быкова. Правда, в результате кинопроб на роль был утвержден другой юный артист.

Но фотография Алеши Фомкина, оказавшись в картотеке «Мосфильма», вскоре сработала: его позвали в «Ералаш», и он снялся в нескольких выпусках. Увидев Алешу на экране, режиссер Павел Арсенов решил, что он подходит для его фантастического фильма «Гостья из будущего».

На съемках у него разгорелась первая полудетская влюбленность в Наташу Шанаеву, которая исполнила роль Лены Домбазовой, одноклассницы Алисы. Фильм получился суперпопулярным, Алеша и остальные артисты проснулись знаменитыми. Его долго еще называли Колей – и знакомые, и незнакомые. Парень взрослел, менялась его внешность…