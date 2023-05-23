«Ужасное далеко»: гибель в пожаре, болезни и другие трагедии звезд фильма «Гостья из будущего»

Актеры, снявшиеся в добром приключенческом фильме «Гостья из будущего», прожили разные жизни. У кого-то, как, например, у Натальи Гусевой, исполнилась мечта – она стала биологом и нашла семейное счастье. А кому-то пришлось бороться с болезнями, зависимостями и несчастливой судьбой.
Коля Герасимов – Алеша Фомкин
Алеша Фомкин в роли Коли. Фото: кадр из фильма «Гостья из будущего»
Алеша с детства мечтал стать актером, играл в школьном кукольном театре и участвовал в конкурсе чтецов. Талантливого симпатичного мальчика заметили и пригласили сняться в «Чучеле» Ролана Быкова. Правда, в результате кинопроб на роль был утвержден другой юный артист.
Но фотография Алеши Фомкина, оказавшись в картотеке «Мосфильма», вскоре сработала: его позвали в «Ералаш», и он снялся в нескольких выпусках. Увидев Алешу на экране, режиссер Павел Арсенов решил, что он подходит для его фантастического фильма «Гостья из будущего».
На съемках у него разгорелась первая полудетская влюбленность в Наташу Шанаеву, которая исполнила роль Лены Домбазовой, одноклассницы Алисы. Фильм получился суперпопулярным, Алеша и остальные артисты проснулись знаменитыми. Его долго еще называли Колей – и знакомые, и незнакомые. Парень взрослел, менялась его внешность…
Алексей Фомкин в фильме «На своей земле», 1987 г. Фото: кадр из фильма
В 18 лет он снова попал на экраны – в картине «На своей земле». Ждал новых предложений – но их не было. Парень начал выпивать, водить знакомство с неподходящими компаниями. В театральный институт ему дороги не было – после окончания школы Алексей получил не аттестат, а справку: много пропускал, плохо учился.
Отслужив в армии, парень устроился в МХАТ – рабочим. Но вскоре его уволили – за прогулы и пьянки. Пошел на стройку маляром – та же история. Кроме алкоголя, в его жизни появились и запрещенные вещества.
Однажды Алексей решил начать новую жизнь. Уехал в далекую деревню, стал работать мельником, бросил вредные привычки. А потом влюбился – и женился. Девушку звали Леной. Они были счастливы. А спустя два года произошло несчастье: отмечали в компании праздник, в какой-то момент начался пожар, все успели выбежать из горящего дома – а Алексей не успел. И погиб. Похоронили «Колю Герасимова» под Владимиром. Ему было всего 26 лет.
Пират Крыс – Михаил Кононов
Михаил Кононов в роли пирата Крыса. Фото: кадр из фильма «Гостья из будущего»
К моменту съемок «Гостьи из будущего» Михаил Кононов был уже известным актером, на его счету было три десятка фильмов, среди которых – «Андрей Рублев», «Финист – Ясный Сокол», «Большая перемена», «Капитан Немо». Сыграв хитрого и коварного пирата Крыса, он только закрепил свою популярность. Но вскоре успех пошел на спад – пришли 90-е, ролей у него не было.
Личная жизнь тоже сложилась не сразу. У Михаила была любимая девушка Наталья, но его мама категорически возражала против женитьбы сына: невеста ей не нравилась. Потеряв надежду уговорить маму, молодые все-таки поженились. А мама, дождавшись юбилея сына (ему исполнялось 30 лет), покончила с собой. Это стало мощным ударом для актера. Он винил в этой трагедии и себя, и жену. Снимался все реже, детей в семье не было, его постоянно мучила депрессия. Денег становилось все меньше. Супругам пришлось продать квартиру и перебраться в маленький домик в деревне.
Михаил Кононов в фильме «В круге первом», 2006 г. Фото: кадр из фильма
Последней работой в кино Кононова стала роль в сериале «В круге первом», который вышел в 2006 году. В то время он уже был серьезно болен, но не афишировал это. Михаил Кононов умер летом 2007-го – остановилось изношенное сердце, ведь он перенес несколько инфарктов. Ему было 67 лет. Инна Чурикова называла его одним из самых талантливых и самых недооцененных артистов.
Пират Весельчак У - Вячеслав Невинный
Вячеслав Невинный в роли пирата Весельчака У. Фото: кадр из фильма «Гостья из будущего»
В «Гостье из будущего» Вячеслав Невинный снялся в 50 лет, уже будучи знаменитостью. Надо сказать, роль пирата ему не нравилась, - раздражало, когда дети на улице кричали ему: «Весельчак У!» Без ролей актер никогда не оставался: он много снимался в кино, играл на сцене МХАТа. Его семейная жизнь сложилась счастливо: Вячеслав женился на любимой женщине – актрисе Нине Гуляевой, у них родился сын Вячеслав, который тоже стал актером.
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Невинный снимался вплоть до 2003 года. Потом обострилась его давняя болезнь – сахарный диабет. Из-за осложнений артисту пришлось перенести ампутацию обеих ног. После этого он прожил еще несколько лет, которые дались ему очень тяжело. Не в силах расстаться с любимым театром, он какое-то время продолжал ездить на репетиции – на инвалидной коляске. Сцена помогла ему на время забыть о непрекращающейся боли. Отвлекался он и тогда, когда видел внучек – Василису и Иветту. Вячеслава Невинного не стало 31 мая 2009 года.
Медсестра Шурочка - Мария Стерникова
Мария Стерникова в фильме «Нежность», 1967 г. Фото: кадр из фильма
Поклонники фильма «Гостья из будущего» отлично помнят улыбчивую медсестру Шурочку, в которую перевоплощался космический пират. Актриса Мария Стерникова играла и в других фильмах – «Мимо окон идут поезда», «Нежность». После главных ролей в этих картинах к ней подходили на улице – просили автограф, и она никак не могла привыкнуть к такой известности, потому что отличалась удивительной скромностью. Она играла на сцене Малого театра, но с возрастом пришлось оставить сцену – начались проблемы со здоровьем.
Мария Стерникова с сыном Александром Носиком. Фото: соцсети
Актриса трижды была замужем, во втором браке – с актером Валерием Носиком – родился сын Александр, который впоследствии тоже стал актером: самая его известная роль – в сериале «Мухтар». Мария Стерникова умерла на следующий день после того, как ей исполнилось 79 лет. Она много болела последние несколько лет, находилась под постоянным присмотром сиделки. Конечно, можно говорить, что дело в возрасте и никакого рока нет. Но все же становится не по себе, стоит только задуматься о судьбах актеров "Гостьи из будущего".