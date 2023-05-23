Несколько раз покидала вуз, но все же стала любимицей публики: творческий путь актрисы Олеси Власовой

Олеся Власова – украинская актриса, получившая известность и в России. Сыгранные ею героини женственные и понятные аудитории, поэтому зрители запоминают яркую блондинку. Ее биография за кадром, кстати, не менее интересна, чем судьбы сыгранных персонажей.

Олеся родилась 14 сентября 1974 года в Подмосковье, но сразу же после этого события семья будущей артистки переехала в Одессу. Так получилось, что Власова стала гражданкой Украины, хоть и часто снималась в российских проектах.

Судьбоносные встречи

В одесской школе девочку нередко дразнили из-за внешности. Большие зубы, очки и высокий рост забавляли одноклассников. Ситуацию изменила случайная встреча. Однажды незнакомая пенсионерка сказала юной Олесе, что та красивая. Девочка воодушевилась и решила изменить свою жизнь.

Она перешла в другое учебное заведение, начала читать книги по психологии и развивать навыки общения. Новые одноклассники тепло приняли Власову, и годы издевательств ушли в прошлое.

Родители видели девушку в медицине – хотели, чтобы она стала стоматологом. Но сама Олеся с ранних лет полюбила сцену и мечтала реализоваться в кино. Она окончила Театральный лицей Одессы и работала телеведущей на местном Седьмом канале.