Несколько раз покидала вуз, но все же стала любимицей публики: творческий путь актрисы Олеси Власовой

Олеся Власова – украинская актриса, получившая известность и в России. Сыгранные ею героини женственные и понятные аудитории, поэтому зрители запоминают яркую блондинку. Ее биография за кадром, кстати, не менее интересна, чем судьбы сыгранных персонажей.
Олеся родилась 14 сентября 1974 года в Подмосковье, но сразу же после этого события семья будущей артистки переехала в Одессу. Так получилось, что Власова стала гражданкой Украины, хоть и часто снималась в российских проектах.
Судьбоносные встречи
В одесской школе девочку нередко дразнили из-за внешности. Большие зубы, очки и высокий рост забавляли одноклассников. Ситуацию изменила случайная встреча. Однажды незнакомая пенсионерка сказала юной Олесе, что та красивая. Девочка воодушевилась и решила изменить свою жизнь.
Она перешла в другое учебное заведение, начала читать книги по психологии и развивать навыки общения. Новые одноклассники тепло приняли Власову, и годы издевательств ушли в прошлое.
Родители видели девушку в медицине – хотели, чтобы она стала стоматологом. Но сама Олеся с ранних лет полюбила сцену и мечтала реализоваться в кино. Она окончила Театральный лицей Одессы и работала телеведущей на местном Седьмом канале.
Олеся Власова перед работой. Фото: соцсети
Окончательный поворот в сторону актерской профессии предопределила еще одна судьбоносная встреча. Однажды подруга попросила Олесю съездить с ней за компанию в Киев — на поступление в театральный институт. Девушка поехала поддержать подругу и сама поступила.
Так она стала студенткой Киевского института театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого, мастерской Николая Рушниковского. Родители решению дочери не препятствовали, хоть и видели ее в белом халате. Даже дали деньги на дорогу.
Учеба не была легкой. В некоторые моменты Власова чувствовала, что из-за напряженного графика ничего не успевает. Расстроившись, она паковала вещи и возвращалась в Одессу. Но ее наставник звонил и уговаривал студентку вернуться обратно. Позже в интервью актриса признавала, что очень благодарна Рушниковскому за это.
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Олеся Власова в кадре. Фото: соцсети
Карьера актрисы
В 2000 году новоиспеченная актриса пришла в Новый драматический театр на Печерске в Киеве. И практически сразу дебютировала в художественных проектах на телевидении. Первая роль в сериале «След оборотня» была эпизодической, но заметной.
В 2003-м Власовой предложили более значимую героиню в сериале «Европейский конвой», после чего актриса параллельно продолжила карьеру телеведущей. Год проработала в утренней программе Нового канала «Подъем», но ушла из-за беременности и тяжелых ранних подъемов.
Артистка стала востребованной. Каждый год ее приглашали в несколько сериалов. Сначала в эпизоды, но затем роли стали крупнее. В 2012-м вышел «Женский доктор», где Олеся сыграла Лизу Филатову, заведующую родильным отделением. Эта роль стала самой яркой – зрители влюбились в положительного персонажа Власовой.
Олеся Власова в сериале «Женский доктор». Фото: кадр из сериала 2013 года
Несмотря на то что добрые героини получаются у актрисы очень притягательными, сама она больше тяготеет к отрицательным образам. В 2016 году вышел сериал «Райское место», где Олесе в кои-то веки доверили сыграть негодяйку.
«Отрицательных персонажей, в принципе, играть весело и интересно! Но во мне чаще видят положительных героинь. Из-за мягких черт лица, наверное», – говорила актриса в одном из интервью.
К 2020 году в карьере Власовой начитывалось более 40 сериалов. Среди них – и мелодрамы, и детективы, и комедии. Один из самых популярных – «СидорЕнко-СидОренко». Также стоит отметить ее участие в полнометражных фильмах «Инди» (2007) и «Двое» (2010).
Личная жизнь
Олеся Власова с дочерями. Фото: соцсети
За кадром Олеся тоже остается положительным человеком. Она проявила себя как хорошая мать и жена, в скандалах и интригах не участвовала. Актриса вышла замуж за коллегу по цеху Игоря Рубашкина. В семье артистов появились две дочери: Полина и Варвара.
Как и большинство ее героинь, со своей семьей Власова мягкая и любящая женщина. Ее дети получают от мамы безграничную заботу и свободу действий, а также нередко появляются на ее фотографиях в соцсетях.
В конце 2010-х Олеся привела одну из дочерей в танцевальную студию и сама неожиданно увлеклась хореографией. Танцы стали важной частью жизни артистки, теперь каждый год она отмечает «день рождения» своего нового пристрастия.
Олеся Власова в танце. Фото: соцсети
Тренинги
Кроме сериалов и спектаклей, актриса нашла себя в роли наставника. Сначала она открыла собственную студию Vla.Sova, в которой обучает юных воспитанников азам актерского мастерства, а также пластике, сценической речи, импровизации. Со временем к детским группам добавились и взрослые ученики.
Весной 2022-го Олеся посетила Стокгольм, где провела мастер-классы для женщин, желающих окунуться в актерскую профессию без опыта и образования. Осенью запустила серию тренингов «Актерское мастерство. Я в обстоятельствах жизни», на которых обучала снятию напряжения, коммуникативным навыкам и прочему.