Жизнь как мелодрама: закон парных случаев Риты Агибаловой — «Дом-2», два мужа, двое детей, две страны

Маргарита Марсо — бывшая участница популярного реалити-шоу «Дом-2» на ТНТ. На телешоу Маргарита пришла совсем девчонкой, на тот момент ей едва исполнилось 18 лет. Маргарита Марсо — одна из немногих, за чьей судьбой до сих пор следят фанаты «Дома-2» и поклонники ее новой семейной жизни. Маргарита продолжает вести свой блог, устраивает марафоны, ведет успешный бизнес за границей и воспитывает детей в любви и гармонии.

Детство и юность

Маргарита Марсо родилась в Москве 22 августа 1990 года в семье военного и учительницы. Девочка стала вторым ребенком своих родителей. Старшая сестра Ольга появилась на свет четырьмя годами ранее. Родителям, Ирине и Юрию, приходилось искать дополнительный заработок и ютиться в квартире, где еще проживали бабушка и дедушка.