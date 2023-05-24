Жизнь как мелодрама: закон парных случаев Риты Агибаловой — «Дом-2», два мужа, двое детей, две страны

Маргарита Марсо — бывшая участница популярного реалити-шоу «Дом-2» на ТНТ. На телешоу Маргарита пришла совсем девчонкой, на тот момент ей едва исполнилось 18 лет. Маргарита Марсо — одна из немногих, за чьей судьбой до сих пор следят фанаты «Дома-2» и поклонники ее новой семейной жизни. Маргарита продолжает вести свой блог, устраивает марафоны, ведет успешный бизнес за границей и воспитывает детей в любви и гармонии.
Детство и юность
Маргарита Марсо родилась в Москве 22 августа 1990 года в семье военного и учительницы. Девочка стала вторым ребенком своих родителей. Старшая сестра Ольга появилась на свет четырьмя годами ранее. Родителям, Ирине и Юрию, приходилось искать дополнительный заработок и ютиться в квартире, где еще проживали бабушка и дедушка.
Маленькая Рита Агибалова с родителями. Фото: соцсети
Бытовые неурядицы привели семью к разводу. Мама Риты, Ирина Александровна, пробовала найти счастье с другим мужчиной и даже родила от него сына Олега, но с отцом третьего ребенка у Ирины Агибаловой отношения не сложились.
Позже родители Маргариты все же помирились и восстановили семью. Папа Риты принял решение усыновить ее младшего брата, дав ему свою фамилию. Агибаловы переехали в огромный дом в Павловском Посаде. Маргарита с отличием окончила школу, затем получила диплом по специальности «финансы и кредит».
18 мне уже и «Дом-2»
Маргарита Агибалова пришла на «Дом-2», чтобы продолжить отношения на проекте с красавчиком Андреем Черкасовым. Они начали встречаться, когда Рите было 17 лет. До этого Андрей крутил роман со старшей сестрой Маргариты, Ольгой.
Рита Агибалова и Андрей Черкасов. Фото: соцсети
По правилам «Дома-2» на проект могли быть приглашены только совершеннолетние участники. Надо заметить, что претензий к Рите со стороны ее сестры Ольги не было. Экс-бойфренд не стал для нее кем-то особенным. За парой Андрея Черкасова и Маргариты Агибаловой было приятно наблюдать. Ребята редко ссорились и уважительно относились друг к другу. Однако Андрей не спешил делать предложение девушке.
Озорная и темпераментная Рита Агибалова в этих отношениях заскучала, и пара рассталась. На контрасте с Андреем Маргарита Агибалова выбрала остроумного, обаятельного и легкого на подъем Женю Кузина.
Рита Агибалова и Женя Кузин с сыном Митей. Фото: соцсети
Стремительные отношения привели к свадьбе и рождению первого ребенка на «Доме-2». Сын Риты Агибаловой и Жени Кузина Митя появился на свет в декабре 2009 года. К сожалению, после рождения малыша отношения в молодой семье испортились.
По мнению некоторых участников, в жизнь супругов стала вмешиваться мама Риты Агибаловой, которая пришла на проект, — Ирина Александровна Агибалова. Ирина Александровна была расстроена поведением зятя, защищая дочь, она давала советы Жене. Это очень не нравилось молодому папе. Сама же Рита Агибалова, наблюдая за происходящим, все чаще принимала сторону мамы.
Рита Агибалова и Женя Кузин с подросшим сыном Митей. Фото: соцсети
Брак Риты Агибаловой и Жени Кузина продержался всего два года. Маленький Митя остался с мамой Ритой Агибаловой. А остроумный и легкий на подъем Женя Кузин спустя некоторое время вообще отказался помогать сыну.
Пережить развод и найти принца из Лондона с французской фамилией
Благодаря матери и сестре Рита Агибалова выкарабкалась из депрессии после развода. В 2012 году, спустя четыре года нахождения на реалити-шоу, Маргарита Агибалова покинула «Дом-2». Новым избранником Риты Агибаловой стал красавец-бизнесмен Павел Марсо, который также был участником «Дома-2».
Ребята познакомились на закрытой вечеринке. Говорят, что умная и прозорливая Ирина Александровна Агибалова проявила материнское чутье и инициативу, отправив молодых людей за Периметр строить любовь.
Свадьба Риты Агибаловой и Павла Марсо. Фото: соцсети
Свадьбу Павла Марсо и Маргариты Агибаловой держали в секрете. На момент бракосочетания в апреле 2014 года Маргарита Агибалова уже ждала ребенка. 18 июня 2014 года у красивой пары Риты и Павла Марсо родилась дочь Бэлла.
Жизнь на Кипре и Королевство Марсо
Рите Агибаловой не удалось найти счастье в свете телекамер, но союз, созданный в секрете ото всех, оказался более крепким, гармоничным и счастливым.
Павел и Маргарита Марсо в 2016 году переехали жить на Северный Кипр. Однажды отдыхая в этом живописном месте, пара решили, что именно здесь хочет воспитывать детей, любоваться потрясающими закатами и заниматься бизнесом.
Рита Агибалова нисколько не жалеет, что продала недвижимость в столице и переехала в теплый райский уголок. Маргарита Агибалова давно занимается бизнесом. Она продвигала свой бутик и демонстрировала в соцсетях трендовые вещи.
Рита Агибалова с подросшими сыном и дочкой на Кипре. Фото: соцсети
В 2021 году Маргарита Агибалова стала основателем агентства недвижимости на Северном Кипре. С ней работают лучшие подрядчики и застройщики. Маргарита Агибалова также реализуется в качестве фитнес-тренера и аналитика онлайн-маркетплейсов. Знакомые называют жизнь Риты Агибаловой на Кипре Королевством Марсо.
Большая семья Агибаловых и Марсо на Кипре. Фото: соцсети
Сейчас у Риты Агибаловой есть все, о чем только можно мечтать, — роскошный особняк на Кипре, двое прекрасных детей Митя и Бэлла, любящий муж Павел Марсо. Каждый год по несколько месяцев на Кипре проводят родители Риты Агибаловой, которые приобрели виллу недалеко от особняка дочери и зятя.
Рита Агибалова с детьми, племянниками и сестрой Ольгой Гажиенко. Фото: соцсети