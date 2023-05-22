Уехал в Израиль, скрывает сына: как сегодня живет актер Кирилл Сафонов

Когда Кириллу исполнилось 6 лет, семья переехала во Львов, здесь мальчик пошел в школу, стал посещать различные секции и театральный кружок – от мамы он унаследовал любовь к творчеству и искусству.

Но через 6 лет родители развелись, и матери пришлось самостоятельно содержать троих детей. Сын всячески поддерживал родительницу и уже с 13 лет стал подрабатывать на стройке. Окончив школу, он отучился в ПТУ по специальности «водитель автомобиля категории С с квалификацией автослесаря».

Тяжелая ситуация подтолкнула мать с тремя детьми вернуться в родную Сибирь. Они обосновались в Красноярске, где Сафонов поступил в вуз – выбрал театральный факультет Красноярского государственного института искусств. А через год, в 1993-м, решил перевестись в ГИТИС, его взяли на второй курс в мастерскую Андрея Гончарова.

Будучи студентом, Сафонов уже начал играть в театре. Актер ростом 191 см и весом 85 кг выходил на подмостки в спектаклях «Собачий вальс», «Дети Ванюшина» в театре им.В. Маяковского. Но вуз так и не окончил – его отчислили из института за сорванный дипломный спектакль.

Москва – Тель-Авив

Отсутствие диплома не помешало Сафонову трудоустроиться по специальности. Он стал играть в театре им. Станиславского, играя в пьесах «Двенадцатая ночь», «Укрощение строптивой». Однако, денег не хватало, и по вечерам актер работал таксистом, чтобы обеспечивать семью - жену и дочь.