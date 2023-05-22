Уехал в Израиль, скрывает сына: как сегодня живет актер Кирилл Сафонов

Актер театра и кино Кирилл Сафонов вырос во Львове, а молодость провел в Тель-Авиве. Вторую семью он перевез в Израиль, где сейчас продолжает жить. В России у него регулярно были съемки, так что на родину он прилетал часто. Другие подробности о его жизни - читайте далее.
Родился в Сибири, рос во Львове
Кирилл Сафонов – уроженец села Ермаковского Красноярского края, который появился на свет 21 июня 1973 года в семье инженера Леона Сафонова и учительницы Галины Семеновны. К этому моменту у родителей уже подрастали две дочки, так что Кирилл стал долгожданным третьим ребенком, по национальности он еврей. Позднее помимо российского получил израильское гражданство.
Маленький Кирилл Сафонов. Фото: соцсети
Когда Кириллу исполнилось 6 лет, семья переехала во Львов, здесь мальчик пошел в школу, стал посещать различные секции и театральный кружок – от мамы он унаследовал любовь к творчеству и искусству.
Но через 6 лет родители развелись, и матери пришлось самостоятельно содержать троих детей. Сын всячески поддерживал родительницу и уже с 13 лет стал подрабатывать на стройке. Окончив школу, он отучился в ПТУ по специальности «водитель автомобиля категории С с квалификацией автослесаря».
Тяжелая ситуация подтолкнула мать с тремя детьми вернуться в родную Сибирь. Они обосновались в Красноярске, где Сафонов поступил в вуз – выбрал театральный факультет Красноярского государственного института искусств. А через год, в 1993-м, решил перевестись в ГИТИС, его взяли на второй курс в мастерскую Андрея Гончарова.
Будучи студентом, Сафонов уже начал играть в театре. Актер ростом 191 см и весом 85 кг выходил на подмостки в спектаклях «Собачий вальс», «Дети Ванюшина» в театре им.В. Маяковского. Но вуз так и не окончил – его отчислили из института за сорванный дипломный спектакль.
Москва – Тель-Авив
Отсутствие диплома не помешало Сафонову трудоустроиться по специальности. Он стал играть в театре им. Станиславского, играя в пьесах «Двенадцатая ночь», «Укрощение строптивой». Однако, денег не хватало, и по вечерам актер работал таксистом, чтобы обеспечивать семью - жену и дочь.
Кирилл Сафонов в спектакле "Стеклянный зверинец". Фото: Global Look Press
В 1999 году Сафонов уехал в Израиль, где режиссер Евгений Арье пригласил его в театр «Гешер» в Тель-Авиве и куда устремились некоторые московские актеры.
Здесь Кирилл недолго играл на русском языке – он в кратчайшие сроки освоил иврит вместе с коллегами и смог привлечь в зрительный зал не только русскоязычную аудиторию. К этому времени в Израиль перебралась и его мама с сестрами.
Кирилл Сафонов в фильме "Полурусская история". Кадр из фильма
В 2001 году Сафонов ушел из театра «Гешер», подрабатывал барменом, стал сниматься в кино. Дебютной стала роль в фильме «Вечер спасенных» в 2002 году, затем были «Пыль», «Плохие девчонки». А известность не только в Израиле, но и в Москве ему принесла картина «Полурусская история», которую актер представил на Московском международном кинофестивале в 2005 году.
Возвращение
Успех фильма привлек внимание к исполнителю главной роли Кириллу Сафонову со стороны российских режиссеров, и в 2006 году он вернулся на родину. Ему предложили роль в сериале «Татьянин день», который прославил его на всю страну в компании с Анной Снаткиной и Натальей Рудовой.
Кирилл Сафонов в сериале "Татьянин день". Кадр из сериала
После этого Сафонов не нуждался в представлении. И ежегодно появлялся в фильмах или сериалах, укрепляющих его славу: «Двое под дождем» (2008), «Еще один шанс» (2009), «Военная разведка. Западный фронт» (2010), «Краткий курс счастливой жизни» (2011) «Улыбка пересмешника» (2014) и другие.
Практически каждый кинопроект для Сафонова оборачивался главной ролью, а в год могло быть сразу по нескольку таких работ.
Кирилл Сафонов в сериале "Улыбка пересмешника". Кадр из сериала
Вскоре Сафонова пригласили и в театр – сначала он играл в антрепризах, а затем был принят в «Современник», где с 2015 года играл в постановке Галины Волчек «Двое на качелях», а напарницей по сцене сначала была Чулпан Хаматова, затем Кристина Орбакайте. В 2021 году добавился еще один спектакль с Сафоновым – «Три сестры».
Музыка и телевидение
Сафонов не только талантливый актер, но и музыкант. В 2006 году в Тель-Авиве он выпустил сольный альбом «Сны Гулливера», в который вошло 18 написанных им самим песен. Когда его утвердили в мелодраму «Татьянин день», он написал саундтрек к сериалу и исполнил его вместе с Анной Снаткиной.
Кирилл Сафонов на сцене. Фото: соцсети
На телевидении Сафонов появляется время от времени как гость шоу. Он поучаствовал в проектах «Кто хочет стать миллионером?», «Пусть говорят», «Вечерний Ургант», «Кулинарный поединок».
Смерть первой жены и вторая семья
Первой женой Кирилла Сафонова была Елена, с которой они буквально росли с детства. Поженились в 18 лет, вместе переехали в Израиль. В 1994 году родилась дочка Анастасия, которая впоследствии стала моделью и переехала в США. В 2019 году вышла замуж за ирландского финансиста, свадьбу сыграли в Израиле.
Кирилл Сафонов с дочкой Анастасией. Фото: соцсети
В 2001 году Кирилл и Елена развелись, и Сафонов рассказывал, что это была инициатива жены. Решение расстаться актер воспринял очень болезненно, рассказывал даже, будто лишился какого-то фундамента. Даже ушел из театра, поскольку решил полностью поменять жизнь.
В 2018 году Елена умерла, поскольку страдала алкогольной зависимостью – сама не признавала свою болезнь, а в Израиле насильно лечить нельзя.
Кирилл Сафонов и Саша Савельева. Фото: соцсети
К этому моменту у Сафонова уже была другая семья. В 2008 году актер познакомился с певицей Сашей Савельевой в караоке, а на следующий день уже звал ее на свидание.
Спустя несколько месяцев после начала романа Сафонов сделал избраннице предложение. Свадьбу пара сыграла в 2010 году. Это была красивая церемония при участии узкого круга близких в парке «Царицыно».
Кирилл Сафонов с сыном Леоном. Фото: соцсети
А вот пополнение в семье произошло спустя много лет. Только в 2019 году Савельева впервые стала мамой, она подарила мужу долгожданного сына Леона. Беременность была сложной, роды – преждевременными, мальчик родился недоношенным. И сейчас родители всячески скрывают сынишку от публики, пряча его лицо по сей день.
Карьера сегодня
В 2022 году российские поклонники обратили внимание, что Сафонов с семьей живет в Израиле. А весной 2023 года актер написал в соцсетях пост для сына Леона на украинском языке – строки из песни группы «Океан Эльзы».
Кирилл Сафонов и Саша Савельева. Фото: Global Look Press
Сам Кирилл пояснил, что владеет сносно и русским, и ивритом, и украинским, что логично исходя из его биографии. А потом его жена объяснила, что в Израиль они переехали еще 14 лет назад. Вернее, много лет живут на две страны – там у них дом и быт, здесь, в Москве, работа и поклонники.