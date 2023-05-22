Почему звезда «Папиных дочек» скрывает свою вторую жену: «глянцевый» Александр Олешко и тайны его личной жизни

Александр Олешко сумел создать настолько позитивный образ на экране, что о нем говорят: на кулинарных шоу он не добавляет в тесто сахар – он просто в него улыбается, и этого достаточно. Мало кому известно, что прячет актер за своим привычным комедийным образом, и какие страсти кипят в его душе.
В 15 лет хотел сбежать из дома
Александр Олешко в детстве. Фото: соцсети
Александр Олешко родился 23 июля 1976 года в городе Кишиневе, в творческой семье: мама любила петь, а отец играл на саксофоне. Кишинев – город многонациональный, и у зрителей часто возникает вопрос о национальности артиста. Фамилия Олешко, возможно, говорит об украинских корнях, но сам Александр считает себя русским.
В семье все было хорошо – до тех пор, пока родители не развелись. С отчимом у мальчика отношения не сложились. Гораздо лучше он чувствовал себя в доме бабушки. Нашлась отдушина и в школе – Александр с удовольствием участвовал в самодеятельности.
Александр Олешко в юности. Фото: соцсети
Когда ему исполнилось 15 лет, он заявил маме, что поедет в Москву, и отговаривать его бесполезно: не отпустят – сбежит. Мама поняла, что мешать выросшему сыну бесполезно, и отпустила его.
Саша поступил в эстрадно-цирковое училище – и учился легко, с радостью: ему нравилось все, что связано с цирком и сценой. А параллельно успевал подрабатывать ведущим на ТВ – в программах «Шпилька» и «Роу-шоу». Успешно окончив эстрадно-цирковое, Олешко решил продолжить образование – и стал студентом Щукинского театрального училища.
«Современник», театр Вахтангова и «Золотая чайка»
Он все больше убеждался в том, что выбрал правильный путь: театральная сцена притягивала, словно магнитом. Молодой актер был принят в труппу Театра Сатиры, и теперь Олешко выступал на той же сцене, где когда-то блистал Андрей Миронов. Потом последовал театр «Современник» под руководством Галины Волчек.
Именно там Александр почувствовал: театр стал для него вторым домом. Одновременно он исполнял роли Селистена и Флоридора в спектакле «Мадемуазель Нитуш», который был поставлен в театре Вахтангова. За эту работу Александр Олешко получил премию «Золотая чайка». Он сумел сработаться с Александром Ширвиндтом и Федором Добронравовым: вместе они составили отличный актерский ансамбль, который в 2018 году был отмечен премией «Московского комсомольца».
Олешко, кроме того, запомнился маленьким зрителям: вместе с Нонной Гришаевой в зимние каникулы он читал на сцене консерватории «Щелкунчика», а в Вахтанговском театре – «Аленький цветочек» и «Красную Шапочку».
Комедийное амплуа в кино
Александр Олешко и Екатерина Старшова. Фото: кадр из сериала "Папины дочки"
Первый опыт в кино пришел к Александру, когда он был студентом циркового училища. Впрочем, тогда его работа прошла практически незамеченной. Позднее, уже получив диплом «Щуки», он стал появляться на экранах все чаще: сначала это были эпизоды и небольшие роли в проектах «Кодекс чести», «Вокзал», «Марш Турецкого», потом последовала заметная роль возлюбленного главной героини в фильме «Турецкий гамбит», и с тех пор предложения посыпались на него одно за другим.
Среди множества киноработ Олешко можно выделить ту, которая сделала его, без преувеличения, звездой: он сыграл «олигарха Федотова» в семейном сериале «Папины дочки». Как рассказывал актер, на съемочной площадке он подружился со всеми девочками – да и со взрослыми артистами тоже, и они до сих пор время от времени собираются вместе: и чтобы пообщаться, и чтобы осуществить какой-нибудь творческий проект. Например, с Пуговкой – Екатериной Старшовой – он спел дуэтом трогательную песню «Топает малыш».
Олешко привык к тому, что зрителям больше нравятся комедийные персонажи в его исполнении. Однако сам он всегда хотел воплотить на экране драматический образ. И это ему удалось – в историческом сериале «Екатерина» он сыграл художника Федора Рокотова. При этом Олешко нисколько не переживает из-за своей славы «смешного» актера:
«Я единственный актер в мире, который не хочет сыграть Гамлета. Мне хочется сыграть Хлестакова, Труффальдино, Фигаро».
Телеведущий: конфликт на шоу
Александр Олешко - ведущий. Фото: кадр из шоу "Точь-в-точь"
Вскоре после своего появления на ТВ Олешко стал незаменимым ведущим детских и развлекательных передач: он вел «Смешарики» и «Минуту славы», участвовал в шоу «Большая разница», а с 2014 по 2017 годы вел программу «Точь-в-точь». Впрочем, не все его коллеги были довольны его мастерством.
С членом жюри Александром Ярмольником у него разгорелся настоящий конфликт: Ярмольник предложил ведущему деньги при условии, что тот немедленно уедет в Индию – мол, только в Болливуде Олешко сможет добиться успеха. Вскоре Олешко покинул Первый канал. Но без работы не остался – на канале НТВ он стал вести шоу «Ты супер! Танцы».
Александра можно было видеть и на других проектах – «Жить здорово!», «Умники и умницы», «Устами младенца», «Пригласите на свадьбу»… Свой голос он подарил одному из героев мультсериала «Тайны медовой долины».
Без охраны – ни шагу! Доходы и требования Александра Олешко
По данным СМИ, выступление ведущего Александра Олешко на корпоративе стоит не меньше 10 тысяч евро. При этом летает он исключительно в бизнес-классе, а в его райдере один из главных пунктов – профессиональная охрана.
К своей безопасности артист вообще относится крайне серьезно: дверь его гримерки должна закрываться на ключ, рядом с ней должен находиться телохранитель, еще двое дежурят за кулисами во время выступления. И по городу Олешко не передвигается без сопровождения сотрудников охранного предприятия.
Две жены, слухи и тайны
Александр Олешко и Ольга Белова. Фото: соцсети
По поводу первого брака Александра Олешко ходили слухи: мол, он женился на актрисе Ольге Беловой только ради столичной прописки. Как бы там ни было, этот брак продлился всего полтора года, и после развода Александр и Ольга сохранили дружеские отношения.
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Некоторое время о личной жизни популярного ведущего ничего не было известно, но в 2011 году он сам рассказал в интервью о том, что у него есть девушка – Виктория Минеева, и что она занимается графическим дизайном. Впрочем, этот роман вскоре прекратился. Харизматичный и позитивный Олешко, обладающий гармоничной внешностью (он весит 70 кг при росте 180 см), не любит рассказывать о сердечных тайнах.
«Достаточно одной какой-нибудь фотосессии, официального заявления, как на человека обрушится огромная лавина внимания. Начнутся обсуждения, сплетни, домыслы... Вы представляете, что такое для женского, неприспособленного к публичной жизни хрупкого организма вынести все это?» - объяснял он свое нежелание делиться личными секретами.
Из-за такой скрытности вокруг личности Олешко то и дело возникали слухи о нетрадиционной ориентации. Сам артист относится к подобным разговорам с юмором. Только в марте 2023 года стало известно о том, что он женат во второй раз, причем уже давно.
Об этом объявил сам Олешко в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Правда, имени супруги он не назвал, ограничившись упоминанием о том, что она далека от мира шоу-бизнеса. Детей у 46-летнего ведущего нет.
На премьеру – на костылях: новые роли Александра Олешко
Александр Олешко на премьере. Фото: Global Look Press
В 2021 году состоялось триумфальное возвращение Олешко на Первый канал – он вновь стал ведущим программы «Точь-в-точь». Кроме того, он занял кресло члена жюри в музыкальном шоу «Две звезды», а летом 2022-го судил вступающих на программе «КВН» - «Встреча выпускников».
В начале 2023 года Александр стал участником шоу «Три аккорда» - и занял в итоге третье место. Весной Олешко судил конкурсантов проекта «Две звезды. Отцы и дети».
Александр Олешко снимается в продолжении "Папиных дочек". Фото: соцсети
Кроме того, он продолжает сниматься в кино. На премьере комедийного детектива «Хитровка. Знак четырех» с его участием актер появился на костылях, чем вызвал лавину вопросов. Александр объяснил: он неудачно упал в театре и получил вывих и разрыв сухожилий. Не прийти на премьеру, тем не менее, он не мог:
«Я пришел сегодня, потому что не могу пропустить такой фильм - я сыграл великого Немировича-Данченко».
Александр Олешко в фильме "Про мою маму и меня". Фото: соцсети
Поклонники знаменитого сериала «Папины дочки» с нетерпением ждут появления артиста в новом проекте: «Папины дочки. Новые». А в фильме «Про мою маму и про меня» Олешко сыграет непривычную для себя драматическую роль.
«Про меня часто говорят, что я будто глянцевый, так вот – в этом фильме я абсолютно другой», - признался он.
Словом, творческая жизнь Александра Олешко остается такой же активной, да и в семье у него, похоже, все в порядке.