Почему звезда «Папиных дочек» скрывает свою вторую жену: «глянцевый» Александр Олешко и тайны его личной жизни

Когда ему исполнилось 15 лет, он заявил маме, что поедет в Москву, и отговаривать его бесполезно: не отпустят – сбежит. Мама поняла, что мешать выросшему сыну бесполезно, и отпустила его.

Саша поступил в эстрадно-цирковое училище – и учился легко, с радостью: ему нравилось все, что связано с цирком и сценой. А параллельно успевал подрабатывать ведущим на ТВ – в программах «Шпилька» и «Роу-шоу». Успешно окончив эстрадно-цирковое, Олешко решил продолжить образование – и стал студентом Щукинского театрального училища.

«Современник», театр Вахтангова и «Золотая чайка»

Он все больше убеждался в том, что выбрал правильный путь: театральная сцена притягивала, словно магнитом. Молодой актер был принят в труппу Театра Сатиры, и теперь Олешко выступал на той же сцене, где когда-то блистал Андрей Миронов. Потом последовал театр «Современник» под руководством Галины Волчек.

Именно там Александр почувствовал: театр стал для него вторым домом. Одновременно он исполнял роли Селистена и Флоридора в спектакле «Мадемуазель Нитуш», который был поставлен в театре Вахтангова. За эту работу Александр Олешко получил премию «Золотая чайка». Он сумел сработаться с Александром Ширвиндтом и Федором Добронравовым: вместе они составили отличный актерский ансамбль, который в 2018 году был отмечен премией «Московского комсомольца».

Олешко, кроме того, запомнился маленьким зрителям: вместе с Нонной Гришаевой в зимние каникулы он читал на сцене консерватории «Щелкунчика», а в Вахтанговском театре – «Аленький цветочек» и «Красную Шапочку».

Комедийное амплуа в кино

