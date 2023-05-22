Диана Гурцкая и Петр Кучеренко: история любви и мистическое предсказание Иосифа Кобзона

С того дня их общение стало не только деловым. По телефону они теперь не ограничивались разговорами о проекте, говорили на самые разные темы — и обоим было интересно. Для Дианы было непросто довериться. В ее жизни уже был опыт романтических отношений, закончившийся жестоким разочарованием.

Петру пришлось приложить много усилий, чтобы доказать: ему можно верить. Он был терпеливым, тактичным, заботливым. Было понятно, что сдаваться он не собирается. Скоро Петр стал близким человеком для семьи Дианы, даже подружился с Робертом, ее братом. И девушка постепенно начала оттаивать…

Когда Петр решился сделать любимой предложение, она отреагировала очень сдержанно, даже холодно. Ей по-прежнему трудно было поверить в искренность и надежность, хотя к тому времени она уже понимала, что любит этого человека. Диана жестко перечислила все сложности, с которым придется столкнуться мужу незрячей женщины. И добавила: ее образ на сцене — это одно, а повседневная жизнь — совсем другое: ей не обойтись без постоянной заботы.

Звонок из гостиницы

Петра не испугали ее слова. Он был уверен: вместе они сила и справятся с чем угодно. В тот день Диана не дала ответа на его предложение руки и сердца. Ей нужно было улетать в другой город, конечно, не одной, а в сопровождении помощницы.

Поразмыслив, Кучеренко позвонил именно помощнице. И спросил: как она думает, Диана станет его женой? Девушка, не раздумывая, ответила утвердительно. «Тогда пусть позвонит мне из гостиничного номера — это будет означать ее согласие», — попросил Петр.

Помощница передала первую половину просьбы Петра, умолчав о значении звонка. Диана набрала его номер, они поговорили на отвлеченные темы, и Петр почувствовал себя счастливым, решив, что ему ответили «да». Это маленькое недоразумение, впрочем, уже ничего не значило: Диана в глубине души мечтала стать женой любимого.

«Только не кричите «Горько!»

К свадьбе готовились долго. Для Дианы это было важнейшим в жизни событием: ведь она не представляла себе никого другого в роли мужа. Ей хотелось, чтобы этот день запомнился ей на всю жизнь. И Петр с готовностью шел навстречу пожеланиям и просьбам невесты: для него тоже в целом мире существовала только Диана, он хотел жениться один раз — и на всю жизнь.

Воспитанная на традиционных кавказских ценностях, Диана настоятельно попросила гостей не кричать «Горько!»: для нее было совершенно неприемлемым целоваться на глазах у других. Да и наедине она ни разу не поцеловала Петра до свадьбы. Такой сдержанностью певица обязана своему воспитанию и характеру. Что ж, понятливые гости обошлись без «Горько!» И без этого свадьба получилась просто сказочной — пышной, красивой, трогательной.

Всегда мирился первым

