Диана Гурцкая и Петр Кучеренко: история любви и мистическое предсказание Иосифа Кобзона

21 мая 2023 года известная певица Диана Гурцкая потеряла мужа: замминистра науки РФ Петр Кучеренко скоропостижно скончался. Их брак продлился почти 20 лет, и потеря Дианы — огромная боль для нее и сына. Ведь Петр стал для нее когда-то тем самым принцем из сказки, о котором мечтают все девочки.
Стеснялась и обращалась на «вы»
Диана Гурцкая и Петр Кучеренко. Фото: Global Look Press
Поначалу они и не думали о романе. У Дианы был молодой человек. Петр Кучеренко тоже встречался с девушкой. Познакомились они с абсолютно деловыми целями: Петр, который занимался PR-кампанией в политике, пригласил певицу принять участие в проекте. Они стали сотрудничать, причем Диана долго обращалась к новому знакомому на «вы».
А потом она пригласила Петра на свой день рождения. Когда по просьбам гостей Диана встала и запела — без музыкального сопровождения, на грузинском языке, — Кучеренко почувствовал, что голос этой необычной девушки проникает ему в самое сердце.
«Пойдем в кино!»
Ему захотелось пригласить Диану в кино. Ну и что, что она незрячая? Можно ведь тихонько рассказывать ей, что происходит на экране. И сидеть при этом рядом, касаться ее руки, видеть ее профиль в неверном свете кинозала… Петр так и сделал. Пригласил, она согласилась. И была поражена тем, как деликатно и тонко он вел себя во время сеанса.
Ухаживать пришлось долго…
Диана Гурцкая и Петр Кучеренко. Фото: Global Look Press
С того дня их общение стало не только деловым. По телефону они теперь не ограничивались разговорами о проекте, говорили на самые разные темы — и обоим было интересно. Для Дианы было непросто довериться. В ее жизни уже был опыт романтических отношений, закончившийся жестоким разочарованием.
Петру пришлось приложить много усилий, чтобы доказать: ему можно верить. Он был терпеливым, тактичным, заботливым. Было понятно, что сдаваться он не собирается. Скоро Петр стал близким человеком для семьи Дианы, даже подружился с Робертом, ее братом. И девушка постепенно начала оттаивать…
Когда Петр решился сделать любимой предложение, она отреагировала очень сдержанно, даже холодно. Ей по-прежнему трудно было поверить в искренность и надежность, хотя к тому времени она уже понимала, что любит этого человека. Диана жестко перечислила все сложности, с которым придется столкнуться мужу незрячей женщины. И добавила: ее образ на сцене — это одно, а повседневная жизнь — совсем другое: ей не обойтись без постоянной заботы.
Звонок из гостиницы
Петра не испугали ее слова. Он был уверен: вместе они сила и справятся с чем угодно. В тот день Диана не дала ответа на его предложение руки и сердца. Ей нужно было улетать в другой город, конечно, не одной, а в сопровождении помощницы.
Поразмыслив, Кучеренко позвонил именно помощнице. И спросил: как она думает, Диана станет его женой? Девушка, не раздумывая, ответила утвердительно. «Тогда пусть позвонит мне из гостиничного номера — это будет означать ее согласие», — попросил Петр.
Помощница передала первую половину просьбы Петра, умолчав о значении звонка. Диана набрала его номер, они поговорили на отвлеченные темы, и Петр почувствовал себя счастливым, решив, что ему ответили «да». Это маленькое недоразумение, впрочем, уже ничего не значило: Диана в глубине души мечтала стать женой любимого.
«Только не кричите «Горько!»
К свадьбе готовились долго. Для Дианы это было важнейшим в жизни событием: ведь она не представляла себе никого другого в роли мужа. Ей хотелось, чтобы этот день запомнился ей на всю жизнь. И Петр с готовностью шел навстречу пожеланиям и просьбам невесты: для него тоже в целом мире существовала только Диана, он хотел жениться один раз — и на всю жизнь.
Воспитанная на традиционных кавказских ценностях, Диана настоятельно попросила гостей не кричать «Горько!»: для нее было совершенно неприемлемым целоваться на глазах у других. Да и наедине она ни разу не поцеловала Петра до свадьбы. Такой сдержанностью певица обязана своему воспитанию и характеру. Что ж, понятливые гости обошлись без «Горько!» И без этого свадьба получилась просто сказочной — пышной, красивой, трогательной.
Всегда мирился первым
Диана Гурцкая, Петр Кучеренко и их сын Костя. Фото: соцсети
А потом начались семейные будни. Нет, не сказочные — обыкновенные, как у всех остальных. Может быть, единственное отличие заключалось в том, что после любой размолвки муж всегда первым приходил мириться.
У него просто не было другого выхода: Петр быстро понял, что ему досталась настоящая грузинская жена — с железным характером и истинно кавказским темпераментом. Диана могла, обидевшись, надолго замолчать, так что Петру приходилось проявлять инициативу, извиняться и мириться.
В одном из интервью Диана очень просто рассказала о своих чувствах:
«Я просто мечтала — о принце. Умном, порядочном, начитанном и любящем. Вот именно таким принцем и оказался Петя… До него у меня случались увлечения, и страсти кипели, и разочарования бывали, но все это не было любовью. А с ним я поняла главное: я — женщина и я — любима».
Долгожданный сын
В 2007 году у супругов родился сын Костя. Всю беременность Диану терзали страшные мысли: а что, если ребенку достанутся такие же проблемы со зрением, как у нее? При этом она не считала возможным «напрягать» своими переживаниями мужа, — и несла этот груз в одиночку. Тем сильнее было ее счастье, когда оказалось, что сын абсолютно здоров.
Петр Кучеренко позднее признавался, что по-настоящему почувствовал себя отцом после того, как впервые услышал от Кости слово «папа». И добавил: Диана, став мамой, изменилась, ее характер стал более мягким, к нему добавились мудрость и терпение. А для Петра не было на свете ничего важнее и дороже семьи: ради близких он готов был на все.
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Они мечтали еще об одном ребенке — девочке. Но эти мечты так и не сбылись. Сердце 46-летнего Петра Кучеренко остановилось. Рассказывают, что еще на свадьбе эту трагедию невольно предсказал Иосиф Кобзон, который пошутил: мол, не представляет себе Диану разведенной женщиной, она не может развестись, а может только стать вдовой. Тогда на эти слова никто не обратил внимания. Сейчас они стали горькой реальностью.
Коллектив Тeleprogramma.pro выражает свои соболезнования семье Петра Кучеренко и желает Диане стойкости и мужества.