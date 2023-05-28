Кто из знаменитостей прошел школу Клуба веселых и находчивых

Зрителям хорошо известно о том, что, например, практически все звезды Comedy Club - Павел Воля, Гарик Харламов, Вадим Галыгин, Гарик Мартиросян и другие - прошли через КВН. Но из «масляковской шинели» вышли не только хохмачи из «Комеди» - у множества других знаменитостей слово «разминка» ассоциируется не только с двигательной гимнастикой.
Елка («Палата № 6»)
Елка. Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета
Еще в школьные годы Елизавета Иванцив, известная как певица Елка, была участницей команды КВН «Палата № 6», впоследствии преобразованной в сборную Ужгорода и Винницы. Уже тогда Лиза выделялась на фоне коллег кислотной прической, эксцентричными нарядами и незаурядным вокалом.
Елка в КВН. Фото: соцсети
Лиза носила ботинки на гигантской платформе и без зазрения совести красила волосы в самый неподходящий цвет, тем и привлекая внимание. Примерно тогда же Елка набила у знакомого мастера первую тату - зубчатую спираль на левом плече.
После КВН артистка с головой ушла в музыку и вынырнула оттуда популярнейшей исполнительницей, в репертуаре которой такие хиты, как «Прованс», «На большом воздушном шаре», «Нарисуй мне небо» и другие. И все они, согласитесь, написаны и исполнены не без улыбки.
Пелагея («Сборная НГУ»)
Пелагея. Фото: соцсети
В 1997 году юная Пелагея Ханова пришла помочь землякам из Новосибирского государственного университета, девочке было всего 11 лет.
Пелагея в КВН. Фото: Первый канал
Упитанная и розовощекая, излучающая свет и радость, она отвечала за музыкальное сопровождение номеров: исполняла шутливые песни и задорно плясала.
Впоследствии певица не раз появлялась в жюри КВН, потом стала наставницей шоу «Голос», заслуженной артисткой России, дважды вышла замуж, вторым супругом певицы стал хоккеист сборной России Иван Телегин, которому она родила дочь Таисию. После развода с Иваном Пелагея долго делила с бывшим имущество через суд, но, что бы ни происходило, ко всему относилась с юмором. Спасибо КВН!
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Екатерина Варнава («Свои секреты», «Сборная малых народов»)
Екатерина Варнава. Фото: соцсети
Высокая статная москвичка с 2003 года выступала за команду «Свои секреты», а потом - за «Сборную малых народов». Коллективы, за которые играла харизматичная девушка, грандиозных успехов не добивались: высшее достижение - чемпионство «Своих секретов» в региональной лиге КВН «Поволжье».
Екатерина Варнава в КВН. Фото: Первый канал
Но эффектную Катю запомнили, и образ стервозной секс-бомбы Варнава успешно перенесла в проект Comedy Woman. И даже несмотря на то что женский «Комеди» канул в Лету, об одной из самых эффектных его участниц публика не забывает.
Дмитрий Хрусталев («Сборная Санкт-Петербурга»)
Дмитрий Хрусталев. Фото: соцсети
Мало кто помнит о том, что соведущий шоу «Вечерний Ургант» прославился, изображая на кавээновской сцене Президента России.
Дмитрий Хрусталев в КВН. Фото: Первый канал
И вроде бы Дмитрий не был очень похож на главу страны, а получалось неплохо: не случайно оба - и Митя, и Владимир Владимирович - родом из Питера. В составе «Сборной Санкт-Петербурга» по КВН комик добился значительных успехов: стал обладателем Кубка Москвы 1998 года, финалистом Высшей лиги 1999 года, обладателем «Малого КиВиНа» на фестивале «Голосящий КиВиН-2000» и вице-чемпионом Высшей лиги 2002 года...
А еще в 2003 году в составе команды «Сборная СССР» Хрусталев завоевал Летний кубок КВН. Исчерпав себя в клубе, Дмитрий ринулся, как и многие игроки, на ТНТ, где вел шоу Comedy Woman. Ну а теперь он, даже в отсутствие в эфире «Вечернего Урганта», полноценная звезда Первого канала. И, что самое важное, Хрусталев вернулся к истокам, получив шанс стать ведущим (пусть и не постоянным) давшего ему путевку в жизнь КВН.
Елена Ханга («Сборная мира»)
Елена Ханга. Фото: Александр Шпаковский
Мы помним, что Елена - первая в России журналистка, заговорившая в эфире федерального канала «про это». А ведь она вообще-то серьезный профессионал: проходила стажировку в Гарварде, работала на встрече Михаила Горбачева и Рональда Рейгана, брала интервью у Пеле, трудилась в революционной программе «Взгляд». И, представьте себе, перед всем этим Елена «набивала руку» в КВН.
Елена Ханга. Фото: соцсети
Да, Ханга выступала за интернациональную «Сборную мира» еще в 80-е, во время учебы в МГУ. Вместе с командой участвовала в фестивале юмора в Израиле, а после переезда в США организовала в Нью-Йорке русский комедийный клуб.
Алексей Кортнев (команда МГУ)
Алексей Кортнев. Фото: Михаил Фролов/КП
Лидер «Несчастного случая» познакомился с Валдисом Пельшем, с которым потом долгое время делил сцену, именно благодаря игре в КВН.
Валдис Пельш и Алексей Кортнев. Фото: соцсети
С музыкальными (и не только) номерами Алексей и Валдис тащили команду вперед и дотянули в итоге до почетного третьего места в финале Высшей лиги 1988 года. Потом Пельш стал телеведущим, но связи с игрой не растерял - регулярно заседал в жюри, а в последнее время даже пробовал себя в роли рулевого КВН, подменяя приболевшего Александра Маслякова.
О его родстве с клубом знают все, а вот о том, что и Кортнев был когда-то «веселым и находчивым», вспоминают редко - для большинства зрителей он музыкант и актер.
Геннадий Хазанов («Сборная МИСИ»)
Геннадий Хазанов. Фото: Софья Сандурская/Агенство «Москва»
Мы помним художественного руководителя московского Театра эстрады и члена жюри шоу «Точь-в-точь» по блестящим номерам, тексты для которых писали лучшие сатирики страны в диапазоне от Аркадия Хайта до Семена Альтова. Однако гораздо раньше, 60 лет назад, молодой и никому еще не известный Хазанов играл за команду КВН родного МИСИ.
Геннадий Хазанов. Фото: Валентин Мастюков/ТАСС
Именно там и родилась впервые ставшая потом визитной карточкой артиста миниатюра про несчастного студента кулинарного техникума. К сожалению, в современном КВН артист разочаровался.
«Я считаю, что КВН - это искусственное образование, - говорил Хазанов. - Встречаются две команды, причем над шуткой одной команды смеются только ее болельщики, вторая команда безмолвствует. Это же полный абсурд. Шутка бывает либо смешная, либо несмешная. Не важно, наш игрок ее сказал или игрок из другой команды. КВН - это ни на чем не основанная самоуверенность, наглость и отсутствие профессионализма».