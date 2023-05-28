Кто из знаменитостей прошел школу Клуба веселых и находчивых

Лиза носила ботинки на гигантской платформе и без зазрения совести красила волосы в самый неподходящий цвет, тем и привлекая внимание. Примерно тогда же Елка набила у знакомого мастера первую тату - зубчатую спираль на левом плече.

После КВН артистка с головой ушла в музыку и вынырнула оттуда популярнейшей исполнительницей, в репертуаре которой такие хиты, как «Прованс», «На большом воздушном шаре», «Нарисуй мне небо» и другие. И все они, согласитесь, написаны и исполнены не без улыбки.

Пелагея («Сборная НГУ»)