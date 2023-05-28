Где наши звезды отдыхали в мае

Анастасия Волочкова на Мальдивах только и делала, что купалась и загорала. А еще балерина записывала видеосообщения для соцсетей, причем в некоторых из них в руке у Насти можно увидеть бокал шампанского: «У меня здесь, знаете, какая красота?! Фантастика - цвет воды, пляж…»

Волочкова похвасталась, что заплатила за отдых 3 миллиона рублей. Однако многие усомнились в такой цене 10-дневного отдыха, так как с середины апреля и до ноября на Мальдивах сезон дождей, поэтому цены снижаются. Скорее всего, тур с перелетом и проживанием на приличной вилле обошелся балерине не более чем в полтора миллиона рублей.

Как бы то ни было, за Волочкову можно только порадоваться: на курорте температура воды и воздуха сейчас +30. Дожди бывают и довольно сильные, но после них быстро наступает солнечная жаркая погода.

Ольга Бузова