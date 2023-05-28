Где наши звезды отдыхали в мае

За первые три недели мая знаменитости где только не отдыхали! Одни предпочитали изучение культурного наследия планеты, другие просто загорали на пляже - объединяло всех желание поделиться своими впечатлениями.
Дмитрий и Полина Дибровы
Дмитрий Дибров с женой Полиной и тремя сыновьями тоже набираются впечатлений на сафари: семья телеведущего путешествует по Намибии.
Фото: соцсети
Им уже удалось побывать в одном из красивейших заповедников, посмотреть самые высокие в мире песчаные дюны Соссусфлея и мистическую Мертвую долину, а также съездить на африканскую рыбалку.
Анастасия Волочкова
Фото: соцсети
Анастасия Волочкова на Мальдивах только и делала, что купалась и загорала. А еще балерина записывала видеосообщения для соцсетей, причем в некоторых из них в руке у Насти можно увидеть бокал шампанского: «У меня здесь, знаете, какая красота?! Фантастика - цвет воды, пляж…»
Волочкова похвасталась, что заплатила за отдых 3 миллиона рублей. Однако многие усомнились в такой цене 10-дневного отдыха, так как с середины апреля и до ноября на Мальдивах сезон дождей, поэтому цены снижаются. Скорее всего, тур с перелетом и проживанием на приличной вилле обошелся балерине не более чем в полтора миллиона рублей.
Как бы то ни было, за Волочкову можно только порадоваться: на курорте температура воды и воздуха сейчас +30. Дожди бывают и довольно сильные, но после них быстро наступает солнечная жаркая погода.
Ольга Бузова
Фото: соцсети
Ольга Бузова хвасталась фигурой, позируя в купальнике на Кипре. Температура воды там сейчас +20 градусов, воздуха - +30. Артистка также побывала на экскурсии у камня Афродиты:
«С этим местом связано несколько легенд, но суть одна: этот камень является местом рождения прекрасной девы, вышедшей из морской пены, - богини красоты и любви Афродиты. Богиня плодородия, вечной весны и жизни, богиня браков. И я там была...»
Екатерина Андреева
Фото: соцсети
Екатерина Андреева летала в Иорданию. На фото телеведущая позирует с котом, с которым она подружилась в…пустыне. После знакомства с пушистым другом телеведущая съездила на экскурсии в древний город Петра и другие знаковые места страны.
Оксана Самойлова и Джиган
Фото: соцсети
Джиган, его жена Оксана Самойлова и четверо их детей побывали в Африке, в Танзании, на сафари. Семья поселилась в одном из самых дорогих отелей: прямо на территории там гуляют жирафы, а с обрыва гостиничного двора можно разглядеть леопардов. Самойлова похвасталась:
«У нас в этот раз любимый отель Уилла Смита». Ежедневно семья ездила в открытом джипе на сафари, с интересом изучая африканскую фауну.
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Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина
Фото: соцсети
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в выходные дома не сидят, но и за рубеж не спешат - изучают ближнее и дальнее Подмосковье, где тоже много интересных мест. Фигуристы с дочками сходили в однодневный поход, его результат такой: проложили новый маршрут, зарядились энергией и хорошим настроением, нашли новые растения и узнали их названия.