Как певица Лорин сумела стать двукратной королевой «Евровидения»

Выигравшая шоу с хитом Euphoria в 2012 году шведка на этот раз покорила аудиторию песней Tatoo, в которой некоторые расслышали плагиат, обнаружив мотивы из песни Мики Ньютон «В плену». Теперь это мало кого волнует - 39-летняя Лорин опять погрузила публику в эйфорию.

Разбитое сердце в обмен на победу

Начнем с того, что Лорин (точнее - Лорин Зинеб Нора Талхауи, уроженка Стокгольма с марокканско-берберскими корнями) в очередной раз установила рекорд. На родном вокальном конкурсе, определяющем участника «Евровидения» от Швеции, еще в 2012 году певица набрала со своей «Эйфорией» сумасшедшее количество зрительских голосов - 670 551.

Этот же трек принес артистке победу в «Евровидении-2012» в Баку - тогда певица обогнала на 117 баллов наших «Бурановских бабушек». В этом году Лорин стала первой в истории исполнительницей, дважды победившей в песенном шоу (вокалист-мужчина, ирландец Джонни Логан, такой рекорд уже ставил). И еще одним микрорекордом можно считать тот факт, что «Эйфория» действительно стала хитом (большинство песен «Евровидения», даже победные, вспомнить решительно невозможно).

Успех «Евровидения-2012» Лорин попыталась закрепить альбомом Heal. В песне-исповеди Crying Out Your Name Лорин словно выговорила всю боль от неразделенной любви.

- Это песня о женщине, у которой разбито сердце из-за осознания того, что чувства к любимому человеку стали безответными, - объяснялась певица. - Поэтому она решает утопить свою боль в бутылке спиртного. У меня здесь образ той, кто занимается саморазрушением. Сама я не пью. Но, думаю, многим женщинам подобное поведение, к сожалению, знакомо. Главная часть песни - о разбитом сердце, когда ты понимаешь, что расставание неизбежно, - это обо мне.

Конечно, девушка не признавалась, кто же тот неприступный рыцарь, заставивший ее проговорить свою боль в песнях. Это сработало - альбом вскоре получил статус платинового. Правда, песни оттуда едва ли можно назвать хитовыми. К успеху «Эйфории» Лорин больше так и не приблизилась. Хотя очень старалась и мечтала снова попробовать адреналиновый наркотик прямого эфира «Евровидения».

Раны, которые всегда с тобой