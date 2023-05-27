Как певица Лорин сумела стать двукратной королевой «Евровидения»

Выигравшая шоу с хитом Euphoria в 2012 году шведка на этот раз покорила аудиторию песней Tatoo, в которой некоторые расслышали плагиат, обнаружив мотивы из песни Мики Ньютон «В плену». Теперь это мало кого волнует - 39-летняя Лорин опять погрузила публику в эйфорию.
Разбитое сердце в обмен на победу
Начнем с того, что Лорин (точнее - Лорин Зинеб Нора Талхауи, уроженка Стокгольма с марокканско-берберскими корнями) в очередной раз установила рекорд. На родном вокальном конкурсе, определяющем участника «Евровидения» от Швеции, еще в 2012 году певица набрала со своей «Эйфорией» сумасшедшее количество зрительских голосов - 670 551.
Этот же трек принес артистке победу в «Евровидении-2012» в Баку - тогда певица обогнала на 117 баллов наших «Бурановских бабушек». В этом году Лорин стала первой в истории исполнительницей, дважды победившей в песенном шоу (вокалист-мужчина, ирландец Джонни Логан, такой рекорд уже ставил). И еще одним микрорекордом можно считать тот факт, что «Эйфория» действительно стала хитом (большинство песен «Евровидения», даже победные, вспомнить решительно невозможно).
Успех «Евровидения-2012» Лорин попыталась закрепить альбомом Heal. В песне-исповеди Crying Out Your Name Лорин словно выговорила всю боль от неразделенной любви.
- Это песня о женщине, у которой разбито сердце из-за осознания того, что чувства к любимому человеку стали безответными, - объяснялась певица. - Поэтому она решает утопить свою боль в бутылке спиртного. У меня здесь образ той, кто занимается саморазрушением. Сама я не пью. Но, думаю, многим женщинам подобное поведение, к сожалению, знакомо. Главная часть песни - о разбитом сердце, когда ты понимаешь, что расставание неизбежно, - это обо мне.
Конечно, девушка не признавалась, кто же тот неприступный рыцарь, заставивший ее проговорить свою боль в песнях. Это сработало - альбом вскоре получил статус платинового. Правда, песни оттуда едва ли можно назвать хитовыми. К успеху «Эйфории» Лорин больше так и не приблизилась. Хотя очень старалась и мечтала снова попробовать адреналиновый наркотик прямого эфира «Евровидения».
Раны, которые всегда с тобой
Лорин не только певица, но и актриса (кадр из мелодрамы «Зимний залив»).Фото: соцсети
За пять лет после победы в Баку про Лорин успели подзабыть (такова судьба почти всех победителей конкурса), поэтому в 2017 году она снова попыталась прорваться в шоу. Но завалила национальный отбор. Да, суперзвезда и еще недавно триумфатор уступила малоизвестному Робину Бенгтссону, участнику вокального реалити-шоу Idol (в нем, по иронии судьбы, в свое время засветилась и молодая Лорин).
Артистка не отчаялась и продолжила записывать песни и снимать клипы. Ни о семье, ни о детях, ни о желании бросить профессию певица никогда не говорила. Такое впечатление, что, кроме сцены, для нее ничего не существует. В далеком 2004 году ходили слухи, что Лорин встречается с коллегой по Idol Даниэлем Линдстромом, но ничем серьезным роман не закончился.
Кроме того, певице приписывали отношения с журналистом Китом Лоусоном, но сама артистка все отрицала. Она всегда подчеркивает, что работа - на первом месте, а личные отношения на самом деле переоценены. «Многие люди слишком фанатично сосредоточены на сексе, - говорила Лорин. - Но любовь - это гораздо больше».
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Конечно, в некоторых интервью певицы проскальзывают фразочки про таинственного «постоянного партнера», которого Лорин тщательно скрывает, но очевидно, что пока шведка находит любовь лишь на сцене.
Именно поэтому в 2020 году она согласилась сыграть эпизод в американской комедии «Евровидение»: История огненной саги». А затем исполнила небольшую роль в шведской мелодраме «Зимний залив», повествование в которой строится вокруг влюбленной парочки.
В 2022 году артистка вновь нацелилась на «Евровидение». Успешно прошла отбор, ну а дальше вы все знаете. До последнего Лорин продолжала лукавить и кокетничать и даже после победы уверяла, что все это - большая случайность.
- Я и на это-то «Евровидение» не хотела поначалу ехать, но потом будто накрыло какой-то волной, возник порыв, - говорила она.
И, даже несмотря на рекорд, даже несмотря на триумф, Лорин продолжает кричать со сцены только об одном: песня Tatoo - снова о болезненном расставании с любимым. В этом случае татуировка используется как метафора - это чувства, с которыми она до сих пор не может расстаться («Ты навечно со мной, как тату»).
Кто бы что ни говорил о предвзятости и предсказуемости конкурса, избыточной клоунаде и ЛГБТ-безумии на сцене, пронзительный манифест от всего сердца - именно это привело Лорин к победе.