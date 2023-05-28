Как живет семья Александра Абдулова: вдова так и не вышла замуж, дочь покинула соцсети

Близкая к семье Абдуловых Лариса Долина недавно рассказала: «Женька очень красивая, в отца, чудесная девочка растет. Папа ею бы гордился».

Несмотря на звездную фамилию, Женя ведет себя подчеркнуто скромно - пару лет назад она даже прекратила вести социальные сети. Когда-то, когда она была еще совсем маленькой, ей предлагали роль в одном из спектаклей «Ленкома», где работал отец, - девочка отказалась. Правда, в 9 лет Женя снялась в картине Аллы Суриковой «Любовь и Сакс».

Несколько лет назад наследница актера в программе «Сегодня вечером» рассуждала о том, кем станет: «Либо актрисой, либо режиссером, либо оператором. Я люблю командовать, так что, возможно, буду режиссером».

Впрочем, у подростков мечты меняются быстро, потому сейчас Женя поступать в театральный не планирует, с профессией пока не определилась. Но время еще есть: выпускной у девочки через год. Учится Женя в школе на улице Гиляровского, занимается с репетиторами.

Мама девочки не настаивает на том, чтобы дочь стала актрисой, так как знает изнанку профессии и боится публичности актерства. Хотя артистизм и харизму Жени отмечают многие. И, может быть, лет через 10 мы все-таки увидим на экране дочь Александра Абдулова.

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«Домик Раневской» продавать не стали

У 47-летней Юлии Абдуловой юридическое образование, она работает в медицинской компании. Женщина после смерти мужа не комментирует слухи о своих «романах», а ведь сплетники каждый новый год судачат о неких новых кавалерах. Однако друзья семьи говорят, что у Абдуловой нет ни мужа, ни серьезных отношений.

Все свободное время женщина посвящает единственной дочери. Юлия живет вдвоем с Женей в московской квартире, которую когда-то Абдулов получил от театра. Иногда ездят за город - Абдулов построил дом во Внукове и гордился, что на фундаменте его дачи когда-то стоял домик, в котором жила Фаина Раневская. Вдова решила не продавать этот дом, даже несмотря на то, что после смерти мужа ей нужны были деньги.

Надо сказать, что у Александра Гавриловича было два брата (увы, оба уже умерли), и Юлия общается с их детьми.