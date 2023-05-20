Добродушный толстяк и настоящий диско суперстар: трагическая судьба участника «Дискотеки Авария» Олега Жукова

Биография музыканта
Харизматичный парень, добрый тусовщик с отменным чувством юмора и музыкальным слухом. Все это про музыканта и певца Олега Жукова. Поклонники хулиганской группы «Дискотека Авария» помнят парня, читающего рэп-вставки на выступлениях коллектива. К сожалению, биография музыканта оборвалась на самом пике славы и была весьма трагична.
Детство и юность Жукова
Олег родился 11 октября 1973 года в городе Иваново. Заводной на публике и скромный в жизни молодой человек не любил распространяться о личной жизни. Про семью Жукова также почти ничего не написано.
Зато хорошо известно, что творческие таланты проявились у будущего певца рано, еще до окончания школы. Так, в 1988 году Олег начинает работать в местном кукольном театре, где успешно озвучивает персонажи детских спектаклей. А в 1989 году молодой человек поступил в Ивановский энергетический институт, но, не доучившись до получения диплома, покинул стены заведения и отправился на срочную службу в армии.
Олег до работы в «Дискотеке Авария» и во время. Фото: сайт 24smi.org
Первый музыкальный опыт и знакомство с будущими коллегами по группе
После армии добродушный толстяк встретил приятелей по студенческой жизни Николая Тимофеева и Алексея Рыжова. До возвращения Олега домой друзья организовали в родном Иваново музыкальную группу, которая изначально носила название «Огнетушитель».
Позже коллектив решили переименовать в «Дискотеку Авария». По воспоминаниям музыкантов, во время выступления в одном из клубов внезапно отключили электричество. Чтобы предотвратить панику, Тимофеев объявил, что причин для беспокойства нет, ведь за «вертушками стоит Дискотека Авария».
Изначально парни хотели создать рок-группу, однако, на качественную аппаратуру денег совсем не хватало. Поэтому было решено играть в стиле «поп». Каждый концерт молодого коллектива сопровождался веселыми танцами, песнями и хулиганскими выходками участников бойз-бенда. Такой формат пришелся по душе Олегу Жукову, и он с радостью влился в коллектив.
Несмотря на полноту, Жуков прекрасно двигался и выходил на сцену, танцуя и исполняя рэп-вставки, которые наизусть заучивали фанаты. Кроме этого, парень неплохо играл на саксофоне. Сам Олег говорил в интервью, что никогда не стремился к славе, ему просто нравилось шутить и развлекать публику.
Молодые участники хулиганского бойз-бенда. Фото: соцсети
Группа очень быстро стала популярной в родном Иваново. К музыкантам присоединился вокалист Александр Серов. В 1997 году группа записывает первый альбом «Танцуй со мной», быстро разошедшийся среди поклонников. Тогда ребята решили покорить Москву. Парни показали записи продюсерам студии «Союз». Творчество коллектива сразу оценили, их песни вышли на сборнике танцевальной музыки.
Потихоньку парней стали узнавать на улицах российских городов, ребята активно гастролировали по стране. Друг за другом выходят еще два альбома коллектива, в ротацию каналов включаются клипы музыкантов, такие же заводные и юморные, как и тексты песен.
Всем известен хит «Новогодняя песня», который по сей день остается неофициальным гимном главного праздника страны. Олег Жуков выступил в роли дискотечного Деда Мороза, записав рэп-куплет в песне.
Личная жизнь исполнителя
Известно, что Олег не успел обзавестись семьей. Ведь у него совсем не оставалось времени на личную жизнь, все занимали гастроли и запись новых альбомов. Казалось, что в 28 лет вся жизнь впереди и обзаводиться собственной семьей было рано.
Жуков, по воспоминанию друзей, отличался отзывчивостью, общительностью и покладистым нравом, однако в интервью не распространялся о личном, предпочитая отшучиваться или переводить тему. С друзьями по группе музыкант всегда сохранял отличные отношения, а фанаты просто обожали добродушного толстяка.
Олега Жуков ушел из жизни в возрасте 28 лет. Фото: 24smi.org
Болезнь и смерть
Во время одного из концертов в 2001 году Жуков почувствовал сильное недомогание. Артиста начали преследовать головные боли и быстрая утомляемость. Поначалу Олег списывал все на загруженность и банальную усталость, но со временем боли лишь усиливались.
Тогда музыкант оказался вынужден обратиться к врачам, которые после осмотров и анализов поставили парню диагноз — рак мозга.
Узнав о болезни, Олег не пал духом и решил бороться за собственную жизнь. Группа решила не придавать огласке данное событие. Поклонники коллектива до последнего не знали о состоянии звезды.
Со временем Жукову трудно стало выходить на сцену, а скрывать его отсутствие на концертах становилось сложнее. Друзья пытались отшучиваться в ответ на вопросы фанатов. Так, на презентации альбома «Маньяки» ребята объяснили отсутствие Олега тем, что он застрял на входе в лифт.
Со временем в СМИ поползли слухи об операциях Жукова в Израиле и даже его кончине. В конце концов, коллектив был вынужден пролить свет на происходящее. В тот момент парень проходил курсы химиотерапии, а врачи давали ему положительные прогнозы.
Однако радость оказалась короткой. Состояние Олега вскоре резко ухудшилось. В ноябре артист был вынужден полностью отказаться от выступлений. Последним клипом с участием обаятельного толстяка стал ролик на песню «На острие атаки».
Поклонникам группы Олег запомнился как веселый и милый парень. Фото: соцсети
Болезнь все-таки одержала победу. Девятого февраля 2002 года Олег Жуков ушел из жизни у себя дома в Иваново, где и состоялись похороны. Могила певца находится там же, в городке, ставшем прототипом для песни коллектива «Малинки».
Уже после смерти друга музыканты «Дискотеки Аварии» выпустили в память о нем клип «Диско суперстар», собравший архивные записи с Олегом.
В интервью артисты неоднократно заявляли, что заменить Жукова никому не под силу. Остальные ребята сдержали обещание, и на протяжении всех лет работы коллектив состоял максимум из троих музыкантов.