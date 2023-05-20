Добродушный толстяк и настоящий диско суперстар: трагическая судьба участника «Дискотеки Авария» Олега Жукова

Биография музыканта

Харизматичный парень, добрый тусовщик с отменным чувством юмора и музыкальным слухом. Все это про музыканта и певца Олега Жукова. Поклонники хулиганской группы «Дискотека Авария» помнят парня, читающего рэп-вставки на выступлениях коллектива. К сожалению, биография музыканта оборвалась на самом пике славы и была весьма трагична.

Детство и юность Жукова

Олег родился 11 октября 1973 года в городе Иваново. Заводной на публике и скромный в жизни молодой человек не любил распространяться о личной жизни. Про семью Жукова также почти ничего не написано.

Зато хорошо известно, что творческие таланты проявились у будущего певца рано, еще до окончания школы. Так, в 1988 году Олег начинает работать в местном кукольном театре, где успешно озвучивает персонажи детских спектаклей. А в 1989 году молодой человек поступил в Ивановский энергетический институт, но, не доучившись до получения диплома, покинул стены заведения и отправился на срочную службу в армии.