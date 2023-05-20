Экзотическая внешность и искрометное чувство юмора: биография интернет-звезды Светы Биляловой

Биография модели

Света Билялова настоящая звезда соцсетей. Интернет-пользователи знают девушку по откровенным фото и забавным видеонарезкам, которые знаменитость регулярно выкладывает в своих аккаунтах. Билялова прославилась благодаря пышным формам и подтянутой фигуре. Блогер также обожает веселить своих подписчиков, а те отвечают ей взаимностью.

Детство Светланы

Светлана Билялова родилась 20 июня 1989 года. О своем детстве модель практически ничего не рассказывала. Место рождение также не известно, но сейчас блогер проживает в Москве.

Судя по экзотической внешности девушки, среди ее родственников есть татары. В интервью она неоднократно говорила о том, что в ее жилах течет как русская, так и татарская кровь. В Сети также есть информация, что отец и мать Биляловой развивают собственный бизнес.

Достоверно известно, что звезда получила высшее образование на филологическом факультете РУДН по специальности «Связи с общественностью». Правда, после вручения диплома Билялова предпочла работе по профессии модельный бизнес. И не прогадала.