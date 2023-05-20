Экзотическая внешность и искрометное чувство юмора: биография интернет-звезды Светы Биляловой

Биография модели
Света Билялова настоящая звезда соцсетей. Интернет-пользователи знают девушку по откровенным фото и забавным видеонарезкам, которые знаменитость регулярно выкладывает в своих аккаунтах. Билялова прославилась благодаря пышным формам и подтянутой фигуре. Блогер также обожает веселить своих подписчиков, а те отвечают ей взаимностью.
Детство Светланы
Светлана Билялова родилась 20 июня 1989 года. О своем детстве модель практически ничего не рассказывала. Место рождение также не известно, но сейчас блогер проживает в Москве.
Судя по экзотической внешности девушки, среди ее родственников есть татары. В интервью она неоднократно говорила о том, что в ее жилах течет как русская, так и татарская кровь. В Сети также есть информация, что отец и мать Биляловой развивают собственный бизнес.
Достоверно известно, что звезда получила высшее образование на филологическом факультете РУДН по специальности «Связи с общественностью». Правда, после вручения диплома Билялова предпочла работе по профессии модельный бизнес. И не прогадала.
Маленькая Света Билялова. Фото: соцсети
Создание блогов и модельный бизнес
В 2016 году молодая модель создала свой первый блог, в котором начала делиться с публикой секретами, касающимися фотографии и интернет-проектов.
Сама Билялова начала покорять интернет-Олимп, выкладывая снимки и видеонарезки с тренировок. На протяжении пары месяцев подписчики наблюдали, как Светлана сбрасывала набранный до родов вес. Беременная модель набрала лишних 25 кг, но за три месяца тренировок похудела до 46, что здорово подогрело интерес публики.
Параметры девушки оказались идеальными (грудь — 90 см, талия — 59 см, бедра — 90 см), и Светлана перешла на вегетарианскую диету, отказавшись от мяса.
В скором времени блогер стала выкладывать ролики, где она одна или с друзьями высмеивала неприятные жизненные ситуации: учеба, расставание с парнем, отношения с родителями.
Тогда Света и задумалась о создании своего YouTube-канала. На новой платформе модель получила возможность выкладывать более развернутые видео, собственные клипы под любимую музыку.
Начали ходить слухи, будто Билялова увеличила губы и грудь, сделала ринопластику, а также вставила ягодичные имплантаты. Светлана подчеркнула, что лишь ее пышный бюст подвергся изменениям, а с остальном — это «работа» природы.
Света в обнимку с подругой Анеллой Миллер. Фото: соцсети
Однако самые дотошные фанаты нашли ее старые фото, на которых внешние данные девушки отличались от того, что девушка демонстрировала в последнее время. Сама Билялова заявляла, что не обучалась в модельной школе и вообще была уверена, что ее рост (167 сантиметров) станет преградой для карьеры.
У миловидной девушки есть и хейтеры, которые подозревают звезду в эскорте. Однако поклонники Светы подвергли слух сомнению, посчитав, что это все сплетни.
Светлана неоднократно сотрудничала с брендами одежды, нижнего белья, снималась в откровенных фотосессиях, а также появлялась в клипах артистов эстрады. Она засветилась и в клипах российских исполнителей: MC Doni и Тимати (песня «Борода»), Влада Соколовского («Осколки души»), Марселя («Нарисовать»).
Сама Билялова неоднократно признавалась, что видит себя актрисой. Света уверена, что через несколько лет ей удастся сняться в голливудской киноленте. Для дебюта она бы выбрала роль сумасшедшей девушки.
Девушка продолжает развивать свои блоги и участвовать в откровенных фотосессиях. Фото: соцсети
Билялова не боится периодически шокировать публику своим контентом. Так, в мае 2020 года она выложила в Сеть пост поздравления с Пасхой. Светлана предстала на фото обнаженной, а ее грудь и зона бикини были прикрыты от любопытного взора только яйцами.
Провокационным оказалось видео, размещенное фитнес-моделью летом 2022 года. Облаченная в тонкое короткое платье, Света позволила ветру поднять юбку до талии, тем самым продемонстрировав отсутствие белья.
Скандальная личная жизнь интернет-звезды
О своих амурных похождениях звезда рассказывать не любит. Поэтому в разное время Свете приписывали романы с коллегами по цеху. Так, поклонники сватали ее со спортсменом и моделью Джеем Альваресом. Слухи поползли потому, что молодые люди часто были задействованы в одних и тех же проектах. Однако никто из ребят так и не прокомментировал сплетни.
Известно, что у Биляловой есть ребенок. Модель неоднократно выкладывала на страницах в соцсетях фото в обнимку с сыном Даней. Имя отца она не спешит разглашать. В 2017 году, став героиней программы «Мужское/Женское», блогер подтвердила, что воспитывает сына без мужа. По словам Биляловой, ее ребенок получает все необходимое для своего возраста, каникулы он проводит с бабушкой и дедушкой на морских курортах, которые оплачивает его мать.
Светлана с сыном. Фото: соцсети
Билялова сейчас
Светлана активно пропагандирует здоровый образ жизни. Сейчас модель продолжает активно заниматься своей внешностью и делиться контентом из спортзала. Она также продолжает строить карьеру в бьюти-сфере и радовать подписчиков свежими роликами с демонстрацией привлекательных женских форм.
Интересные факты о модели
— Девушка для поддержания необходимых параметров фигуры занимается велосипедным спортом и плаванием. Излюбленное занятие Светы — картинг.
— Билялова, по мнению пользователей Сети, может сравниться по внешним данным с американской моделью Анной Чери. Блогеры создают похожий контент, направленный на пропаганду здорового образа жизни.