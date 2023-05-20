Принцесса музыкального Олимпа: жизнь и творчество экс-вокалистки Hi-Fi Оксаны Олешко

Биография звездной блондинки
Одну из самых известных поп-групп 1990-х и 2000-х Hi-Fi российские поклонники помнят по ее ярким участникам — два парня и девушка. Той самой девушкой, которая исполняла хиты с 1998 по 2003 год, была Оксана Олешко. С самого начала она удачно вписалась в коллектив благодаря яркой внешности и образу задорной тусовщицы.
Детство и юность
Оксана Олешко родилась в Барнауле 13 февраля 1975 года. Мать будущей звезды была инженером-геологом, а отец — военным. В семье также воспитывался старший брат Сергей.
По воспоминаниям самой Олешко, в детстве она часто болела. В связи с этим в 1980 году семья решила сменить климат и переехать в теплые края. И выбор пал на солнечный Тбилиси. Родители Оксаны также решили отдать девочку в несколько секций, чтобы укрепить здоровье дочери.
Любовь к танцам
В свои юные годы Оксана проявила настоящую страсть к танцам. Уже после третьего класса девочка продолжила обучение в городском хореографическом училище на артиста балета. У девочки был расписан каждый день по минутам: учеба, танцы, прочие внешкольные занятия.
Юная Оксана. Фото: соцсети
Однако такая жесткая дисциплина только закалила характер Оксаны. Девочка научилась ставить цели и добиваться их. Так, со временем в гимнастике Олешко достигла разряда кандидата в мастера спорта. В течение последующих нескольких лет она провела у станка.
Девушка постоянно работала над собой. И все было не зря. Уже в юные годы Оксана стала получать первые приглашения от работодателей. В частности, она успешно выступала в Тбилисском театре оперы и балета.
После окончания училища девушка решила покорить Москву. Это была первая «проба пера» и робкие шаги к шоу-бизнесу. Первый блин вышел комом, выступления Оксаны не имели успеха. Однако именно так Олешко поняла, что хочет жить и работать в Москве. Вторая попытка покорить столицу оказалась успешной.
Для продвижения по карьерной лестнице девушка решила закрепиться в творческом мире Москвы, она устроилась в Детский музыкальный театр Наталии Сац. Оксане пришлось искать съемное жилье, на которое едва хватало денег. В театре юная танцовщица работала с мужем Елены Чесноковой, с которой позже они стали подругами. Елена с супругом пригласили Олешко к себе жить.
Совсем скоро Оксана поняла, что театр — это не ее и решила поменять сферу деятельности. Она даже не представляла, какой успех ждет ее впереди.
Молодые участники поп-группы Hi-Fi: Митя Фомин, Оксана Олешко и Тимофей Пронькин. Фото: соцсети
Первый музыкальный опыт и участие в Hi-Fi
Оксана начала выступать в танцевальных коллективах на концертах у звезд. Сначала это был Дмитрий Маликов. Олешко быстро подружилась с ним и с его женой. Спустя некоторое время девушка ушла в популярную в то время группу «На-На».
Карьерный путь Оксаны продолжил стремительное движение вверх. Она успела посотрудничать с Олегом Газмановым и Андреем Губиным.
В один прекрасный день начинающая певица и танцовщица получила приглашение от продюсера Эрика Чантурии в группу Hi-Fi. Это было в 1998 году. Песни для нового музыкального коллектива писал поэт Павел Есенин. Для Оксаны это приглашение стало приятным шоком.
Ее партнерами по группе стали Митя Фомин и Тимофей Пронькин, с которыми она быстро нашла общий язык. Лидером коллектива выбрали Митю, но его голос не устраивал создателя группы, Павла Есенина, и партию вокалиста пел сам автор песен.
Дебютной работой ребята стала песня «Не дано» и клипа на него. Для съемок участники собрались в Санкт-Петербурге. Вторым синглом группы выступила песня «Беспризорник». Альбом коллектива получил название «Первый контакт».
Группа стремительно набирала популярность. Появились песни «Про лето», «Черный ворон» и «Куба». На композицию «Про лето» появился клип в спортивном стиле. Участники группы снялись в спортзале, где мастерски повторяли движения профессиональных спортсменов.
В звездном коллективе Оксана пробыла пять лет. Фото: соцсети
Уход Олешко из коллектива
Оксана пробыла в группе пять лет и приняла решение покинуть ребят. Она захотела посвятить себя семье и детям. Коллеги по группе, Митя Фомин и Тимофей Пронькин, поддержали подругу и остались с ней друзьями. На замену Оксаны выбрали бывшую фотомодель Татьяну Терешину. К слову, с Татьяной у Оксаны хорошие отношения и по сей день.
Звезда продолжила общение с товарищами по группе и даже снялась в клипах Мити Фомина. В 2010 году она появилась в видео на песню «Все будет хорошо», а спустя пять лет — на музыкальную композицию «Вот так вот я люблю тебя».
В 2018 году состоялся концерт группы «Руки Вверх!» в «Олимпийском» в Москве. На шоу приглашенными артистами стали Митя Фомин, Тимофей Пронькин и нынешняя вокалиста Hi-Fi Марина Дрождина. Вместе с ними на сцену вышла и их бывшая коллега Оксана Олешко.
Личная жизнь красавицы
Во время работы с коллективом «На-На» произошла одна интересная любовная история. Оксана влюбилась в харизматичного участника группы Владимира Левкина. Любовь ребят была сильной, они писали и посвящали друг другу любовные стихи.
Согласно контракту исполнители не имели права заводить семью внутри большой команды. Поэтому руководитель группы Бари Алибасов без промедления уволил Оксану. Эта неприятность не помешала влюбленным продолжать отношения. Левкин и Олешко поженились.
В личной жизни пары было не все гладко. Вскоре муж танцовщицы заболел раком. Болезнь была уже на последней стадии. К счастью, артист победил, болезнь все-таки ушла, как ушла от него. Но вместе с ней ушла и Оксана, которая призналась, что полюбила другого мужчину.
Владимир Левкин и Оксана Олешко / кадр из программы «Судьба человека»
В 2002 году во время одного из путешествий Олешко встретила мужчину по имени Антон Петров. По возвращении в Москву Оксана развелась с Левкиным, ушла из группы и приняла предложение руки и сердца от Антона.
И уже в 2005 году у супругов родилась дочь Елизавета. Позже в семье появилась еще одна девочка, которая получила имя Вероника.
Однако счастье было недолгим: спустя некоторое время Оксана рассталась со вторым мужем. Позднее у нее родился сын Платон. Одно время СМИ судачили о том, что отцом мальчика стал бизнесмен Сергей Цвитненко. Но другие источники утверждают, что сын рожден от третьего супруга певицы — Алексея Петрова, с которым она обрела женское счастье.
Оксана с любимыми детьми. Фото: соцсети
В 2019 году стало известно, что новым избранником певицы стал триатлонист Евгений Романенко, участник чемпионатом мира, он на 11 лет младше Олешко. Оба занимаются фитнесом, а Евгений еще и ведет программу по мотивации.
Оксана Олешко сейчас
Звезда продолжает вести светскую жизнь, посещая мероприятия Малого императорского двора. Здесь она наслаждается прослушиванием классики на музыкальных вечерах. Так, в Музее Фаберже вместе с партнером артистка побывала на большом балу.
Пара часто путешествует и в 2022 году ребята посетили вошли Ростов и Суздаль, а начало 2023 года вместе с семьей Олешко встретила на Сейшелах.
Оксана Олешко и Евгений Романенко. Фото: соцсети
Интересные факты
— В телешоу «Хватит слухов!» Юрий Назаров, экс-директор «На-На», рассказал, что Оксана Олешко использовала магию, чтобы сблизиться с Левкиным. За зельями и снадобьями она обращалась в китайский центр.
— В доме у звезды живет собака породы шоколадный грифон Чокка. У четвероногого друга есть своя страничка в социальной сети.