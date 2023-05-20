Принцесса музыкального Олимпа: жизнь и творчество экс-вокалистки Hi-Fi Оксаны Олешко

Биография звездной блондинки

Одну из самых известных поп-групп 1990-х и 2000-х Hi-Fi российские поклонники помнят по ее ярким участникам — два парня и девушка. Той самой девушкой, которая исполняла хиты с 1998 по 2003 год, была Оксана Олешко. С самого начала она удачно вписалась в коллектив благодаря яркой внешности и образу задорной тусовщицы.

Детство и юность

Оксана Олешко родилась в Барнауле 13 февраля 1975 года. Мать будущей звезды была инженером-геологом, а отец — военным. В семье также воспитывался старший брат Сергей.

По воспоминаниям самой Олешко, в детстве она часто болела. В связи с этим в 1980 году семья решила сменить климат и переехать в теплые края. И выбор пал на солнечный Тбилиси. Родители Оксаны также решили отдать девочку в несколько секций, чтобы укрепить здоровье дочери.

Любовь к танцам

В свои юные годы Оксана проявила настоящую страсть к танцам. Уже после третьего класса девочка продолжила обучение в городском хореографическом училище на артиста балета. У девочки был расписан каждый день по минутам: учеба, танцы, прочие внешкольные занятия.