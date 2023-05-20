Любимые женщины Андрея Соколова: почему звезда «Маленькой Веры» скрывает личную жизнь

После премьеры «Маленькой Веры» Андрей Соколов стал секс-символом. Ему приписывали романы с Мариной Влади и Патрисией Каас, но Андрей Соколов ни разу не позволил себе назвать имена женщин, с которыми у него были отношения.
Примерный сын
Андрей Соколов в детстве. Фото: соцсети
Андрей Соколов родился 13 августа 1962 года в Москве. Его отец, начав с простого слесаря-сантехника, со временем стал главным инженером крупного строительного треста, мама работала инженером-энергетиком.
Только вот отношения между родителями нельзя было назвать идеальными – они часто ссорились, а потом и вовсе разошлись. Андрей тогда заканчивал школу и уже умел зарабатывать деньги – на каникулах трудился сантехником.
Получив первую настоящую зарплату, парень купил стиральную машину для мамы. Кроме того, Андрей успевал заниматься в музыкальной школе и студии бальных танцев, а чтобы преодолеть свою стеснительность, пытался выступать на сцене. Правда, карьера актера казалась ему чем-то недостижимым: он мало верил в свои силы.
Первые «Жигули»
Андрей Соколов в молодости. Фото: соцсети
После школы мама убедила его подать документы в Московский авиационно-технический институт. Но Андрей провалился на экзаменах. Зато вторая попытка оказалась удачной. Парню очень хотелось купить машину, и все каникулы он проработал на БАМе. Тяжелый труд на стройке принес ему желаемое: теперь он приезжал в институт на собственных «Жигулях» и чувствовал себя очень крутым.
Уже на втором курсе Андрей понял: авиация – это не его. Гораздо больше его привлекала сцена. Уступив просьбам мамы, он все же окончил институт и получил диплом, а потом поступил в Щукинское театральное училище.
«Ленком»
После окончания «Щуки» молодого актера приняли на работу в «Ленком», где он сразу получил роли в постановках «Гамлет» и «Юнона» и «Авось». Затем последовали другие роли, среди которых самыми заметными считаются его работы в спектаклях «Варвар и еретик» и «Две женщины».
Параллельно Соколов продолжал учебу: он окончил Высшие курсы режиссеров и сценаристов, что позволило ему в 1999 году возглавить театр «Монолог XXI век».
После «Маленькой Веры» стал секс-символом
Андрей Соколов в фильме "Маленькая Вера". Фото: кадр из фильма
В кино Соколов впервые снялся еще на 2-м курсе «Щуки» - фильм назывался «Она с метлой, он в черной шляпе». А вскоре ему досталась роль в картине Василия Пичула «Маленькая Вера». И Андрей Соколов, и исполнительница главной роли Наталья Негода проснулись знаменитыми.
Фильм, вышедший на экраны в 1988 году, взбудоражил зрителей и критиков не только в Советском Союзе, но и в других странах: о нем говорили и писали, его критиковали и ругали, им восхищались. У подъезда Андрея стали дежурить поклонницы, и он чуть было не подхватил «звездную болезнь», но сумел быстро справиться и вернуться к обычной жизни, продолжив учебу в институте.
Андрей Соколов в сериале "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." Фото: кадр из сериала
Теперь его постоянно приглашали сниматься, но он подходил к выбору ролей очень разборчиво. Вскоре после «Маленькой Веры» молодой актер снялся в фильмах «В городе Сочи темные ночи», «Раз, два – горе не беда», «Искусство жить в Одессе», «Любовь, предвестие печали», «Зал ожидания»…
Популярность Соколова позволяла ему оставаться на вершине успеха долгие годы. И в 2000-х его снимали не менее активно. Среди самых известных проектов с его участием – сериалы «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Адвокат», «Близнецы», «Охота на асфальте», «Смерш».
На телевидении
Андрей Соколов в сериале "Адвокат". Фото: кадр из сериала
Поклонники Андрея Соколова могли видеть его в проекте «Танцы со звездами». Кроме того, он был ведущим ток-шоу «Только для мужчин» и программы «Черно-белое».
«Для кого-то я богат, как Крез, а для кого-то — нищеброд последний
Сколько зарабатывает Андрей Соколов сегодня – точно неизвестно: актер не имеет привычки делиться подробностями своей жизни. В одном из интервью он признался: «Для кого-то я богат, как Крез, а для кого-то — нищеброд последний. Все относительно. Это зависит от тебя самого».
История с Натальей Негодой
Красивый, загадочный, с отличной фигурой (82 кг при росте 185 см) и особым талантом, Андрей Соколов сразу после выхода «Маленькой Веры» получил негласный статус «секс-символа» страны. Конечно, не обошлось без слухов о его романе с Натальей Негодой.
Кое-кто утверждал: мол, Наталья была безответно влюблена в красавца актера, а он оставался к ней холоден, и именно благодаря этому у девушки получилось создать на экране максимально дерзкий образ. Впрочем, спустя много лет артисты признались: на съемочной площадке их не связывало ничего, кроме желания хорошо выполнить свою работу.
Романы и слухи
Андрей Соколов в роли Николая I. Фото: кадр из фильма "Аманат"
Надо сказать, слухов вокруг личной жизни Соколова всегда было много. Рассказывали о его нежных отношениях с Патрисией Каас и Мариной Влади, с Александрой Захаровой и Верой Сотниковой… А на Марии Голубкиной поклонницы его буквально чуть не «женили»: все были уверены, что скоро свадьба, однако Мария вскоре стала женой Николая Фоменко.
Что касается самого Соколова – то он неизменно хранил молчание, не подтверждая и не опровергая эти слухи. Они никогда не назвал журналистам ни одного женского имени, так что фанатам оставалось только строить предположения.
Единственное, что известно о личной жизни Соколова, - это то, что его первой женой стала девушка по имени Ирина, но этот брак довольно быстро распался. СМИ сообщали о том, что Андрей Соколов был женат на актрисе Евгении Гусевой, известной по сериалу «Кулагин и партнеры», но сам актер заявлял, что это не так.
Жена Ольга и дочь Соня
Андрей Соколов с дочкой Соней. Фото: соцсети
Спустя время, когда актеру было уже за 40, он познакомился с юной моделью из Самары. Ольга была на четверть века моложе его, но это не помешало вспыхнуть взаимным чувствам. В 2010 году влюбленные поженились, вскоре на свет появилась их дочь София, - Андрей Соколов стал отцом в 48 лет.
Поклонники радовались за любимого артиста, однако семейное счастье продлилось недолго: в 2015 году стало известно о том, что Ольга ушла от мужа, забрав дочь.
Соколов, впрочем, по-прежнему продолжает участвовать в воспитании девочки, уделяет ей много времени и внимания. И по-прежнему не балует публику откровениями о своей жизни: даже в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым он рассказывал о себе максимально лаконично, без особых подробностей.
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Правда, о дочери актер всегда говорит с удовольствием: Соня занимается музыкой и фехтованием, не так давно она участвовала в кинопробах и успешно прошла их. В одном из интервью Соколов признался: еще в студенчестве он услышал мудрый совет от своего педагога, Юрия Катина-Ярцева, - никогда ничего не рассказывать о себе, и с тех пор старается придерживаться этого правила.
Вампиры, государь император, охота и чайные церемонии
Андрей Соколов в сериале "Вампиры средней полосы". Фото: кадр из сериала
Среди последних по времени проектов с участием Андрея Соколова – роль подполковника полиции в сериале «Вампиры средней полосы» и исторический фильм «Аманат», в котором он сыграл императора Николая I. Он по-прежнему играет на сцене «Ленкома», увлекается охотой, отлично разбирается в оружии и релаксирует, зажигая ароматические свечи и дегустируя разные сорта чая.