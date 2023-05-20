Любимые женщины Андрея Соколова: почему звезда «Маленькой Веры» скрывает личную жизнь

Андрей Соколов родился 13 августа 1962 года в Москве. Его отец, начав с простого слесаря-сантехника, со временем стал главным инженером крупного строительного треста, мама работала инженером-энергетиком.

Только вот отношения между родителями нельзя было назвать идеальными – они часто ссорились, а потом и вовсе разошлись. Андрей тогда заканчивал школу и уже умел зарабатывать деньги – на каникулах трудился сантехником.

Получив первую настоящую зарплату, парень купил стиральную машину для мамы. Кроме того, Андрей успевал заниматься в музыкальной школе и студии бальных танцев, а чтобы преодолеть свою стеснительность, пытался выступать на сцене. Правда, карьера актера казалась ему чем-то недостижимым: он мало верил в свои силы.

Первые «Жигули»

