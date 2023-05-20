Влад Сташевский: как сменил фамилию, стал секс-символом 90-х, куда исчез из шоу-бизнеса и чем занимается сегодня

Певец Влад Сташевский недолго был на музыкальном Олимпе. Зато это были яркие 6 лет, за которые он покорил миллионы женских сердец. Какой была карьера артиста в 90-е, почему он ушел из шоу-бизнеса и чем занимается сегодня, рассказываем далее.
Детство без отца
Влад Сташевский родился в городе Тирасполе Молдавской ССР 19 января 1974 года. Настоящее имя артиста – Владислав Станиславович Твердохлебов, это фамилия матери, которая одна воспитывала сына после того, как отец Станислав Грончак оставил семью едва мальчику исполнилось два года. Обида на папу была у Влада столь сильной, что он вычеркнул его из своей жизни.
Влад Сташевский в детстве. Фото: соцсети
В детстве Влад с семьей переехал в Крым, там и прошло его детство. Он занимался греблей, легкой атлетикой, спортивной гимнастикой, парашютным спортом, восточными единоборствами. И везде демонстрировал способности.
Музыкальную школу по классу фортепиано он окончил с отличием, в обычной школе учился хорошо. По окончании восьмого класса поступил в Кишиневское суворовское училище, но долго не выдержал дисциплины, нарушил и был отчислен.
Влад Сташевский в молодости. Фото: соцсети
Тогда мама взяла Влада и перебралась с ним в Москву, где юноша начал обучаться в торгово-экономическом техникуме. Во время учебы участвовал в студенческом ансамбле, сначала бас-гитаристом, затем солистом, коллектив выступал на дискотеках и разных мероприятиях, а в репертуаре были эстрадные песни, шансон, рок-н-ролл.
Музыка
В 1993 году Влад с сокурсниками отмечал сдачу сессии в клубе «Мастер». Он играл на рояле, пел блатные песни, и находящийся в этот момент в зале продюсер Юрий Айзеншпис оценил талант Твердохлебова и предложил 19-летнему юноше сотрудничество.
Уже через неделю они записали первую песню – «Дороги, по которым мы идем». Результат обоим понравился, продюсер посоветовал новому подопечному взять псевдоним и предложил называться просто – Влад Сташевский. Начинающей звезде новое имя пришлось по душе.
Влад Сташевский, Юрий Антонов и Юрий Айзеншпис. Фото: соцсети
Премьера дебютной песни состоялась у Сташевского на большой сцене 31 августа 1993 году на фестивале «Солнечная Аджария» в Батуми. О новой звезде в шоу-бизнесе вскоре заговорили везде.
А через год Сташевский выпустил первый альбом – «Любовь здесь больше не живет», который принес певцу признание и бешеную популярность. Второй альбом в следующем году – «Не верь мне милая» сделал артиста кумиром миллионов.
Влад Сташевский на сцене. Фото: Global Look Press
Песни «Любовь здесь больше не живет», «Пляжный фотограф», «Я не буду тебя больше ждать», «Позови меня в ночи», «Свадебное платье» и другие звучали из каждого приемника.
По Сташевскому сходили с ума миллионы поклонниц стан бывшего СССР, его плакатами были оклеены девичьи спальни – артист стал настоящим секс-символом эпохи. Он был на пике популярности в середине 90-х, а песни для него писали Илья Резник, Аркадий Укупник, Владимир Матецкий.
Влад Сташевский в клипе "Я не буду тебя больше ждать". Кадр из клипа
Певец не вылезал из гастрольных туров, билеты на его концерты разлетались со скоростью света, на крыльце гостиниц часами караулили фанатки в ожидании автографа и совместного снимка.
В 1996 году вышел третий альбом Сташевского – «Влад-21». Песня «Позови меня в ночи» принесла певцу премию «Овация» в номинации «Шлягер года». В 1997 году он получил «Золотой граммофон» за хит «Глаза чайного цвета», а в 1998-м – за песню «Вот бы встретиться».
Влад Сташевский и Игорь Николаев. Фото: соцсети
В 1998 году вышел пятый альбом Сташевского – «Вечерочки-вечерки», а в клипе на песню «Я к тебе иду» он прыгнул с парашютом – вспомнил, что называется, былую молодость. На шестой год своей карьеры в шоу-бизнесе Сташевский прекратил сотрудничество с Айзеншписом. Влад решил пойти сольным путем, но сохранил дружбу с продюсером, а также все права на песни. Правда, превзойти свой успех в дальнейшем уже не смог.
Карьера в 2000-е
В первый самостоятельный год Сташевский выпустил диск «Лабиринты», шестой в его карьере. Он стал сам себе и продюсером, и композитором, и поэтом, но публика не оценила нового Влада и его творчество, отличающееся от прежнего. Серьезные треки не зашли, фанатам подавай прежнего романтичного и сказочного певца. Тогда Сташевский принял решение покинуть музыкальный Олимп.
Другие проекты
Пока Сташевский был на гребне волны, он успел сняться в сериале «Саша+Маша», «Папины дочки», а также сыграл в антрепризе «Коварство и любовь». Но неординарных актерских способностей у себя не обнаружил.
Влад Сташевский в проекте "Последний герой". Кадр из передачи
В реалити-шоу «Последний герой» Сташевский отравился. Они в лагере сварили суп из ядовитых лягушек, и артисту стало плохо. Ему даже потребовалась помощь врачей, его госпитализировали.
После шоу-бизнеса
Уйдя со сцены в начале нулевых, Сташевский основал с дядей Александром Твердохлебовым (мамин брат) фирму «Волна-М» и стал зарабатывать на переработке и утилизации мусора. Бизнес начал приносить неплохой доход, на жизнь хватало.
В 2017 году Сташевский вышел из состава учредителей и вложился в недвижимость, которую сдает и живет на этот пассивный доход.
Личная жизнь
Излишним было бы говорить, что красавчик Сташевский был у противоположного пола нарасхват. Имидж секс-символа с многочисленными романами, созданный Айзеншписом, шел далеко впереди самого Влада, и ему приписывались связи с самими неприступными красотками 90-х.
Влад Сташевский и Наталья Ветлицкая. Фото: соцсети
Однако, подтвержденными официально были отношения певца с Натальей Ветлицкой. Звезда была на 10 лет старше, но для них это не сыграло роли.
Роман не был продолжительным и иссяк так же стремительно, как и закончился. Затем исполнителя сватали за модель Ингу Дроздову, снявшуюся в его клипе «Жажда», но союз не был правдивым.
В 1997 году Сташевский разбил миллионы сердец, женившись на той единственной, которой посчастливилось захомутать холостяка. Это была Ольга Алешина, дочь гендиректора СК «Лужники». Там они и познакомились, тянуть со свадьбой не стали. В 1998 году на свет появился их первенец Даниил.
Влад Сташевский с женой Ольгой Алешиной и сыном Даниилом. Фото: Global Look Press
В 2002 году семья распалась. Алешины были настроены враждебно по отношению к Сташевскому, бывшая жена даже не давала ему видеться с сыном. Наладить связь с первенцем артист смог лишь в 2020 году.
Влад Сташевский и Ирина Мигуля. Фото: Global Look Press
В 2006 году Сташевский вновь женился, на этот раз на психологе Ирине Мигуле, которая стала работать его директором. Через два года у них случилось прибавление в семье – родился сын Тимофей.
Рестарт
Перезапустить свою карьеру, то есть вернуться в шоу-бизнес, Сташевский решил в 2015 году. Случилось это весьма неожиданно. Он снялся в комедии «Бабоньки», сыграв роль камео. По сюжету, Влад стал жертвой похищения, а преступница – его ярая фанатка. И ничего, что прошло уже много лет, а артист весит 88 кг при росте 184 см.
Влад Сташевский в шоу "Ты суперстар! Возвращение". Фото: соцсети
В 2020 году на НТВ вышел проект «Ты суперстар! Возвращение», в котором участвовал Влад Сташевский. В финале он пел песню собственного сочинения, которая в свое время гремела на всю страну – «Не бывает «разлюбил». Но члены жюри ее не оценили. Однако это не помешало артисту стать народным победителем.
Влад Сташевский в шоу "Маска". Фото: соцсети
В 2021 году артист выступал в программе «Дуэты», где спел с Алисой Мон. В 2022 году Сташевский стал участником большого концерта «Дискотека Муз-ТВ. Золотые хиты», исполнив несколько своих легендарных хитов. Также артист не отказывается от выступлений на корпоративах, мероприятиях, шоу.
Весной 2023 года он был спецгостем на проекте «Маска», где выступил в костюме Морского Царя. Никто из жюри не догадался, что перед ними – Сташевский.
По сей день СТашевский верен своем хобби - каратэ. Он регулярно посещает тренировки и с удовольствием делится этим в своих соцсетях.