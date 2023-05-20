Влад Сташевский: как сменил фамилию, стал секс-символом 90-х, куда исчез из шоу-бизнеса и чем занимается сегодня

Певец Влад Сташевский недолго был на музыкальном Олимпе. Зато это были яркие 6 лет, за которые он покорил миллионы женских сердец. Какой была карьера артиста в 90-е, почему он ушел из шоу-бизнеса и чем занимается сегодня, рассказываем далее.

Детство без отца

Влад Сташевский родился в городе Тирасполе Молдавской ССР 19 января 1974 года. Настоящее имя артиста – Владислав Станиславович Твердохлебов, это фамилия матери, которая одна воспитывала сына после того, как отец Станислав Грончак оставил семью едва мальчику исполнилось два года. Обида на папу была у Влада столь сильной, что он вычеркнул его из своей жизни.