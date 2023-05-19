Тайны и ошибки Игоря Миркурбанова: работал гробовщиком, лежал в психушке, отказал Спилбергу

Игоря Миркурбанова называют любимым актером Константина Богомолова – он играет во множестве его спектаклей. Загадочный, молчаливый, с непередаваемой брутальной харизмой, этот актер вызывает огромный интерес у публики. Вокруг его личной жизни ходят разные слухи – а он не спешит разубеждать поклонниц.
Семейная легенда о восточном предке
Игорь Миркурбанов родился 2 октября 1964 года в Казахстане, в городе Шымкенте (Чимкенте): когда-то, во времена репрессий, туда сослали его бабушку с дедом. Отец будущего артиста, Виталий Миркурбанов, был инженером-строителем, а мама работала в библиотеке.
Многих интересует вопрос – кто актер по национальности, ведь фамилия Миркурбанов – явно нерусская? По этому поводу Игорь Витальевич вспоминает семейную легенду о том, что один из его далеких предков привез в Московское княжество из Золотой Орды дары – верблюдов, лошадей и рабов, и ему так понравилось в наших землях, что он решил здесь и остаться.
И Игорь, и его старшая сестра рано научились читать и проводили свободное время в библиотеке. А от отца детям достались любовь к музыке и способности – Игорь быстро освоил премудрости игры на фортепиано. В школу он пошел в неполных 6 лет – и учился лучше всех в классе. Правда, поступить в институт с первого раза ему не удалось, и три месяца юноша работал на заводе, потом учился в Томском политехническом институте, позднее – в МИФИ…
Однако ни там, ни там не доучился, а оказался на дирижерском факультете Новосибирской консерватории. Вместе с Андреем Паниным – своим однокурсником – Игорь создал студенческую рок-группу. А потом они отправились в Москву и поступили в ГИТИС.
Работал гробовщиком и лежал в психушке
Игорь Миркурбанов в молодости. Фото: кадр из передачи "Судьба человека"
Миркурбанову приходилось зарабатывать на жизнь чем придется. Он работал даже гробовщиком – и однажды, перебрав горячительного, упал в только что вырытую яму и уснул. Только чудом он не замерз насмерть – стояли лютые морозы. А потом ему довелось и в психушке полежать.
«Однажды случился такой инцидент: мы с другом подрались с лыжниками и после этого рисковали либо загреметь в тюрьму, либо уйти в армию. Нам посоветовали избежать тюрьмы, попав в психиатрическую клинику. Это оказалось не менее опасным. Нам приходилось притворяться больными: пили таблетки, из-за которых происходили изменения в сознания, я даже слышал какие-то голоса. Это страшный опыт, никому не пожелаю такого. Это действительно очень жестко», - рассказывал актер в интервью.
Как Миркурбанов чуть не покорил Голливуд и отказал Стивену Спилбергу
Игорь Миркурбанов на сцене театра. Фото: Global Look Press
Окончив в 1990 году учебное заведение, дипломированный актер был принят в труппу театра Маяковского. А через два года талантливого парня заметил режиссер Евгений Арье – и пригласил в израильский театр «Гешер». Там Миркурбанов очень быстро выучил иврит и вошел в число ведущих актеров, участвовал в таких известных постановках, как «Идиот», «Кабала святош», «Тартюф», «На дне», «Адам – сын собаки»…
Вместе с труппой «Гешера» Игорь побывал на гастролях во многих странах. В США на него обратил внимание сам Стивен Спилберг: он был впечатлен статным (79 кг при росте 180 см) актером с необычной харизмой. Голливудский режиссер хотел снимать Миркурбанова в своем «Списке Шиндлера». Однако Игорь отказался – ему важнее было оставаться в театре. Об отказе великому режиссеру он, по его словам, жалеет до сих пор. После «Гешера» он играл еще и в японском театре, и в немецком.
А в 2013-м вернулся в Москву и поступил на работу в МХТ имени Чехова. Теперь Игорь Миркурбанов – ведущий актер этого театра и соратник режиссера Константина Богомолова. При этом Миркурбанов успевает участвовать в постановках «Ленкома» и Театра Олега Табакова.
Кино в разных жанрах
Игорь Миркурбанов в фильме "За последней чертой". Фото: кадр из фильма
В кино Игорь Миркурбанов начал сниматься в 27 лет: его первой работой стала роль бандита в фильме «За последней чертой», в котором он играл вместе с Игорем Тальковым и Евгением Сидихиным. Потом была картина «Кровь за кровь» - тоже остросюжетный боевик. После большого перерыва, во время которого он жил в Израиле, актер вновь вернулся в кино.
Игорь Миркурбанов в фильме "Вдох-выдох". Фото: кадр из фильма
Важное значение имела для него работа в психологической драме Ивана Дыховичного «Вдох-выдох», после которой фильмы с его участием стали выходить один за другим: «Многоточие», «Антидурь», «Охотники за караванами», «Generation «П», «Роковое наследство»…
Игорь Миркурбанов в фильме "Дом фарфора". Фото: кадр из фильма
Фактурная внешность и неординарный талант позволяют ему играть в фильмах любого жанра, так что Игоря Миркурбанова можно было увидеть и в мелодраме «Обмани, если любишь», в которой он снялся вместе с Аликой Смеховой и Мариной Зудиной, и в комедии «Звоните ДиКаприо!», и в музыкальном фильме «Битва».
Среди последних по времени проектов с участием Миркурбанова – сериал «Грозный», в котором он исполнил роль опричного воеводы.
Танцы и песни
Игорь Миркурбанов и Марина Зудина на шоу "Дуэты". Фото: кадр из шоу
Еще в Израиле Игорь попробовал себя в роли телеведущего – работал на одном из местных каналов. Этот опыт помог позднее, когда он вернулся в Россию, стать ведущим передач «Двойной удар» и «Тормозов.net».
Поклонники смогли оценить вокальные таланты Игоря в шоу «Три аккорда» - он исполнил песню «Странная женщина», произведя мощное впечатление на жюри.
В шоу «Дуэты» Игорь Миркурбанов и Марина Зудина покорили всех исполнением песни «Свеча горела на столе…», а в шоу «Танцы со звездами» актер продемонстрировал пластику и умение двигаться, танцуя в паре с хореографом Дарьей Шелыгановой.
Период безденежья и нищеты
Игорь Миркурбанов и Дарья Шелыганова. Фото: кадр из шоу "Танцы со звездами"
О своих заработках Игорь Миркурбанов не распространяется, однако надо полагать, что он не бедствует: актер востребован как в театре, так и в кино. Хотя в его жизни были периоды полного безденежья.
«Во времена абсолютного безденежья и нищеты, которые длились не месяц, не два, а продолжались два с половиной года, несмотря ни на что, в любую погоду я надевал на себя огромное количество всяких комбинезонов, брал в руки гантели и бежал. Потому, что понимал: дело, которому я уже принадлежу, нельзя предавать. И пока оно меня держит, я обязан быть ему верен», - вспоминал Миркурбанов в интервью.
Многодетный отец
Игорь Миркурбанов и Мария Антипп. Фото: соцсети
Миркурбанов выглядит закрытым и загадочным человеком, и во многом это соответствует действительности. Поклонницам долгое время хотелось верить, что актер одинок, но потом стало известно, что с личной жизнью у него все в порядке: Игорь женат на Марии Антипп, актрисе МХТ имени Чехова.
Игорь Миркурбанов с сыном Федором. Фото: соцсети
У них двое сыновей, Андрей и Федор, и дочь Виктория, которая родилась в 2021 году, в один день с отцом – 2 октября. А не так давно актер рассказал, что когда-то давно, в молодости, у его была первая жена, которую звали Ириной, и у них родилась дочь Дарья.
Вскоре после ее рождения Миркурбанов уехал в Израиль, чтобы строить там карьеру театрального актера. Впрочем, это не помешало ему сохранить теплые отношения с дочкой. Сейчас Дарья взрослая, у нее семья, двое сыновей – внуков Игоря Миркурбанова.
Роли Демона и криминального авторитета
Игорь Миркурбанов в роли опричника. Фото: кадр из сериала "Грозный"
Сам Миркурбанов считает себя, главным образом, театральным актером. Но и в качественных кинопроектах сниматься не отказывается. Так, зрители могли видеть его в сериале «Предпоследняя инстанция», где он сыграл Демона.
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Появился он также в проектах «Монастырь», «Инсомния», а в сериале «Химера» Миркурбанов исполнил роль криминального бизнесмена Карима Рахмонова. Впрочем, главной работой для него остается театр. Как знать – возможно, повзрослев, его дети тоже захотят продолжить дело отца и освоят актерское мастерство.