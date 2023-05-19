Тайны и ошибки Игоря Миркурбанова: работал гробовщиком, лежал в психушке, отказал Спилбергу

Игоря Миркурбанова называют любимым актером Константина Богомолова – он играет во множестве его спектаклей. Загадочный, молчаливый, с непередаваемой брутальной харизмой, этот актер вызывает огромный интерес у публики. Вокруг его личной жизни ходят разные слухи – а он не спешит разубеждать поклонниц.

Семейная легенда о восточном предке

Игорь Миркурбанов родился 2 октября 1964 года в Казахстане, в городе Шымкенте (Чимкенте): когда-то, во времена репрессий, туда сослали его бабушку с дедом. Отец будущего артиста, Виталий Миркурбанов, был инженером-строителем, а мама работала в библиотеке.

Многих интересует вопрос – кто актер по национальности, ведь фамилия Миркурбанов – явно нерусская? По этому поводу Игорь Витальевич вспоминает семейную легенду о том, что один из его далеких предков привез в Московское княжество из Золотой Орды дары – верблюдов, лошадей и рабов, и ему так понравилось в наших землях, что он решил здесь и остаться.

И Игорь, и его старшая сестра рано научились читать и проводили свободное время в библиотеке. А от отца детям достались любовь к музыке и способности – Игорь быстро освоил премудрости игры на фортепиано. В школу он пошел в неполных 6 лет – и учился лучше всех в классе. Правда, поступить в институт с первого раза ему не удалось, и три месяца юноша работал на заводе, потом учился в Томском политехническом институте, позднее – в МИФИ…

Однако ни там, ни там не доучился, а оказался на дирижерском факультете Новосибирской консерватории. Вместе с Андреем Паниным – своим однокурсником – Игорь создал студенческую рок-группу. А потом они отправились в Москву и поступили в ГИТИС.

Работал гробовщиком и лежал в психушке

