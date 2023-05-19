Три мужа и приемная дочь Евгении Симоновой: как Принцесса из сказки «Обыкновенное чудо» нашла свое счастье с третьей попытки

Любовь к Александру Кайдановскому чуть не стала для Евгении Симоновой роковой: она долго не могла его забыть. Второй брак продлился меньше года. И только потом в ее жизни появился тот, с кем она счастлива и сегодня.
Чуть не стала учителем английского
Евгения Симонова в детстве. Фото: соцсети
Евгения Симонова – коренная ленинградка. Она родилась 1 июня 1955 года в семье академика Павла Симонова и преподавательницы английского языка Ольги Вяземской. Среди ее предков по отцовской линии были поляки.
К тому времени у родителей уже подрастал сын – Юрий Вяземский, который впоследствии стал ведущим шоу «Умники и умницы». Женя была еще маленькой, когда семья перебралась в Москву – отец получил там работу в Институте высшей нервной деятельности.
Девочка хорошо училась в школе, изучала иностранные языки, занималась музыкой и танцами. Она была уверена, что станет, как и мама, учителем иностранного языка, и готовилась к поступлению на филологический факультет. Но в какой-то момент изменила свое решение – и подала документы сразу в несколько театральных институтов. Ее приняли в Щукинское.
Евгения Симонова в фильме "Обыкновенное чудо". Фото: кадр из фильма
Учеба давалась стеснительной и робкой девушке нелегко: она с трудом выдавливала из себя несколько фраз на сцене, отчаянно смущалась, и это просто чудо, что педагоги ее не отчислили: разглядели в зажатой студентке будущую звезду. Получив диплом, Евгения стала актрисой театра имени Маяковского.
Театральные успехи
Освоиться в труппе ей помогали старшие и более опытные коллеги. Настоящими друзьями для Симоновой стали Светлана Немоляева и Игорь Костолевский. И вскоре она уже считалась одной из ведущих актрис театра.
Со временем Евгения Симонова стала играть и в других театрах – например, в «Современнике» она плодотворно сотрудничала с Галиной Волчек, играя в спектаклях «Пять вечеров», «Враги. История любви» и других постановках. Талант актрисы не остался незамеченным: в 2017 году Евгении Симоновой вручили «Золотую маску».
Трогательная Маша, милая Принцесса, доверчивая Катя
Евгения Симонова в фильме "В бой идут одни "старики". Фото: кадр из фильма
Юная, неискушенная и застенчивая Евгения Симонова покорила зрителей первыми же своими работами в кино. В 1973 году на экраны вышел легендарный фильм Леонида Быкова «В бой идут одни «старики», в котором она сыграла летчицу Машу.
Военная драма сразу же стала одним из любимых в народе фильмов о войне. Трогательная полудетская любовь Маши и Ромео и сегодня заставляет сердца зрителей биться сильнее, а на глазах у многих появляются слезы.
Евгения Симонова и Леонид Куравлев в фильме "Афоня". Фото: кадр из фильма
Не менее ярким получился образ медсестры Кати в фильме Георгия Данелии «Афоня». В музыкальной ленте «Под крышами Монмартра» Симонова сыграла цветочницу, и тем самым закрепилась в сознании зрителей как лирическая героиня.
Она пыталась выбраться за рамки этого амплуа – с переменным успехом. Но, похоже, именно такие героини – наивные, чистые, сердечные, - всегда удавались Евгении Симоновой особенно хорошо. Очередной победой стала для нее роль Принцессы в фильме Марка Захарова «Обыкновенное чудо».
Другие фильмы и сериалы
Евгения Симонова в фильме "Двадцать шесть дней из жизни Достоевского". Фото: кадр из фильма
А вот уже в следующей картине – «Школьный вальс» - ей досталась совсем другая героиня: активная и упорная старшеклассница Дина, которая во что бы то ни стало хочет увести (и уводит) жениха другой девушки и чуть ли не силой женит его на себе.
В комедии «Баламут» Симонова играла, можно сказать, свою давнюю мечту – преподавательницу английского в институте. Затем последовали ленты «Рафферти», «Рассказ неизвестного человека», «Двадцать шесть дней из жизни Достоевского», «Прямая трансляция».
В 90-х годах актриса почти не снималась – кино в стране находилось в сложной ситуации. Эта пауза, впрочем, дала ей возможность больше времени отдавать театру, оттачивая свое мастерство.
Ситуация изменилась в 2000-х: Симонова опять стала часто появляться на экране – в фильмах и сериалах «Дети Арбата», «Многоточие», «Иван Грозный», «Дело гастронома №1»… В нашумевшем сериале «Метод» актриса неожиданно для своих поклонников сыграла учительницу-маньячку.
На первый заработок купила сапоги
За работу в своем первом фильме Евгения Симонова получила 110 рублей, которые потратила на купленные у спекулянта сапоги. Сейчас зарплата актрисы во много раз больше: один выход на театральную сцену, по данным СМИ, приносит ей 200 тысяч рублей, а один съемочный день в кино - 5 тысяч долларов.
Александр Кайдановский и дочь Зоя
Евгения Симонова и Александр Кайдановский. Фото: кадр из фильма "Пропавшая экспедиция"
Первой любовью Евгении стал однокурсник Юрий Васильев. Однако он был забыт, когда девушка познакомилась с обаятельным красавцем Александром Кайдановским. Они вместе играли в фильме «Пропавшая экспедиция», между ними начался роман, и вскоре они поженились. В этом браке Евгения Симонова родила дочь Зою.
Повзрослев, Зоя Кайдановская решила пойти по стопам родителей – она тоже стала актрисой. Зрители могли видеть ее в фильмах «С чего начинается Родина» и «Склифосовский», кроме того, Зоя играет на сцене Театра имени Маяковского. У нее трое детей – сын и две дочери.
Брак с Кайдановским продлился всего 4 года. Как говорила первая жена актера – Ирина Бычкова – он просто не приспособлен для семейной жизни. Симонова искренне старалась быть хорошей женой. И расставание далось ей очень тяжело. Чтобы справиться с депрессией, она поспешно заключила брак с другим актером – Дмитрием Полонским. Но быстро развелась – спустя год.
Андрей Эшпай и дочь Мария
Евгения Симонова с мужем Андреем Эшпаем. Фото: соцсети
С режиссером Андреем Эшпаем ее познакомил Игорь Костолевский. В первый же вечер актриса подумала: его жена должна быть счастлива – такой мужчина! Женой Эшпая в то время была Лариса Удовиченко, но этот брак нельзя было назвать счастливым.
Вскоре он расстался с Удовиченко, а потом случай или судьба вновь свели Андрея и Евгению. И их так потянуло друг к другу, что он не захотели больше расставаться. В этом браке родилась дочь Мария. Она стала пианисткой, живет в Дании, дает концерты по всему миру.
Заменила маму приемной дочери
Евгения Симонова с дочками Машей и Зоей. Фото: соцсети
В начале 90-х ушла из жизни актриса Людмила Коршакова, с которой дружила Евгения Симонова. У Людмилы осталась дочка – 13-летняя Даша. Симонова оформила опекунство над девочкой и стала для нее второй мамой.
Правда, большую часть времени Даша жила у бабушки с дедом, но Евгения делала для нее все возможное, помогала, поддерживала, не жалея душевной теплоты. И никогда не рассказывала об этом благородном поступке. Общественность узнала обо всем только из слов самой Дарьи – в эфире программы «Привет, Андрей!», которая вышла на экраны в 2020 году.
Последние новости о Евгении Симоновой
Евгения Симонова в сериале "Метод 2". Фото: кадр из сериала
В свои 67 лет Евгения Симонова выглядит молодо и свежо, при росте 160 см ее вес не превышает 55 кг. Она продолжает играть в театре. В 2021 году вышел фильм «Медиатор» с ее участием. Иногда актрису можно увидеть в различных телешоу. Например, она появилась в программе Татьяны Устиновой «Мой герой», где неожиданно призналась: в детстве мечтала стать балериной.
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Актриса вот уже более 35 лет счастлива в браке с Андреем Эшпаем. Поклонники Евгении Павловны всегда с интересом ждут ее новых киноработ: ведь ее амплуа давно расширилось, и каждая новая роль раскрывает новые грани таланта актрисы.