Три мужа и приемная дочь Евгении Симоновой: как Принцесса из сказки «Обыкновенное чудо» нашла свое счастье с третьей попытки

Евгения Симонова – коренная ленинградка. Она родилась 1 июня 1955 года в семье академика Павла Симонова и преподавательницы английского языка Ольги Вяземской. Среди ее предков по отцовской линии были поляки.

К тому времени у родителей уже подрастал сын – Юрий Вяземский, который впоследствии стал ведущим шоу «Умники и умницы». Женя была еще маленькой, когда семья перебралась в Москву – отец получил там работу в Институте высшей нервной деятельности.

Девочка хорошо училась в школе, изучала иностранные языки, занималась музыкой и танцами. Она была уверена, что станет, как и мама, учителем иностранного языка, и готовилась к поступлению на филологический факультет. Но в какой-то момент изменила свое решение – и подала документы сразу в несколько театральных институтов. Ее приняли в Щукинское.