Конфликт с братом, роман со Светиковой, тайная свадьба: о чем жалеет звезда «Игры на выживание 2» Андрей Чадов

Да, они похожи внешне – но характеры у братьев абсолютно разные. Порой им бывает трудно понять друг друга. Однажды между ними разразился скандал, и они не разговаривали несколько лет.
Рано потерял отца
Андрей и Алексей Чадовы в детстве. Фото: соцсети
Когда у маленького Андрея родился брат, его назвали Александром. Но ни на Сашу, ни на Шуру мальчик, подрастая, не отзывался, - он утверждал, что его зовут Лешей. Так и осталось за ним это имя, которое он выбрал сам, - получая паспорт, он записался Алексеем.
Андрею было 6 лет, а Алексею – 5, когда их отец погиб на стройке. Пока мальчики были маленькими, они не очень страдали от этого. Только став взрослыми, парни ощутили потерю: им очень не хватало рядом отцовского плеча.
Подростком мыл машины бандитов
Мама больше так и не вышла замуж – слишком любила мужа. Профессия инженера в 90-х не очень-то могла прокормить, и она пошла работать в магазин продавцом.
Зарплата, впрочем, и там была небольшой. Братья, чтобы помочь маме, подрядились мыть машины на стоянке. И порой приносили домой больше мамы – многие машины принадлежали бандитам, и они щедро платили старательным мальчишкам.
Занимался хореографией
Отец Андрея и Алексея Чадовых. Фото: соцсети
Не исключено, что и братьев-подростков из подмосковного Солнцево ждала похожая судьба – пойти по кривой дорожке. Но они увлеклись театром, им нравилось заниматься в театральном кружке и выходить на сцену.
Правда, профессии они себе выбрали поначалу другие: Андрей окончил хореографическое училище и стал преподавать в театральном кружке, а Алексей в школе, помимо театра, активно занимался спортом – боксом, фехтованием, акробатикой, плаванием.
Но, когда младший окончил школу, оба, посовещавшись, решили поступать на актерский. В это трудно сегодня поверить, но во ВГИКе обоих братьев отвергли. По причине «не кинематографической внешности». А вот в Щепкинское училище их приняли сразу.
Реклама батончиков и первые фильмы
Впрочем, первая популярность к Андрею Чадову пришла еще до того, как он стал сниматься в кино. Он принял участие в создании рекламного ролика о шоколадных батончиках – вместе с Марией Шалаевой и Вячеславом Манучаровым. А потом роли посыпались на них одна за другой: Андрей снялся в проектах «Лавина», «Курсанты», «Русское», Алексей получил роли в фильмах «Война», «Игры мотыльков».
Снимались братья и вместе - в фильмах «Живой», «Slove. Прямо в сердце» и сериале «Дело чести». Казалось, они, словно настоящие близнецы, неразлучны. И им нечего делить: оба быстро стали популярными. Но…
Бойкот между братьями
Андрей и Алексей Чадовы в сериале "Дело чести". Фото: кадр из сериала
Без соперничества обойтись не получилось. Они с самого начала чувствовали себя конкурентами. Приходили на одни и те же кастинги – и ревниво следили за успехами и провалами друг друга. Правда, здесь они довольно быстро избавились от творческой ревности: обоим сопутствовала удача. А вот с личной жизнью оказалось иначе.
Близость братьев разрушила влюбленность в одну и ту же девушку. И если прежде, в детстве и юности, им случалось и ссориться, и даже драться, но потом они быстро мирились, то на этот раз все было серьезнее.
Между Андреем и Алексеем произошел конфликт. И они перестали общаться на долгих два года. Это время было тяжелым для обоих – будто от каждого отрезали половинку. Первым шаг к примирению сделал Алексей. И Андрей с радостью пошел ему навстречу. Оба сделали вывод: им друг без друга нельзя.
«Самое главное – нас не разлучить, что бы извне ни вмешивалось, это невозможно... Даже если Алексей будет 100 раз не прав, я первый сделаю шаг. Я в своей жизни сделал огромную ошибку однажды. И, если бы возможно было все вернуть, я бы ни в коем случае этого не делал по отношению к брату. Я очень сильно об этом сожалею», - признавался Андрей Чадов позднее.
«Игра на выживание»
Андрей Чадов на съемках сериала "Игра на выживание 2". Фото: соцсети
Сегодня оба брата популярны и востребованы. Среди самых известных проектов с их участием – сериала «Игра на выживание», где они сыграли самих себя. В первом сезоне герой Алексея Чадова погибает, а во втором появляется его брат, чтобы довести жестокую игру до конца.
Съемки дались Андрею непросто: он страдал от немыслимой жары (снимали в Средней Азии), а потом заболел коронавирусом. Получилась настоящая «игра на выживание»: 12 дней актер провел в гостинице с высокой температурой, а потом ему, ослабевшему после болезни, пришлось выкладываться по полной на съемочной площадке. К счастью, эта работа осталась в прошлом.
Со Светой Светиковой
Светлана Светикова. Фото: Global Look Press
Вокруг Андрея Чадова, как и вокруг его брата, с юности было много девушек. Он встречался со Светланой Светиковой, они пять лет были вместе, но им тяжело было совместить свои рабочие графики. Влюбленные все чаще ссорились, а апогей наступил, когда Светикова собралась в гастрольный тур.
«Мы безумно любили друг друга, прожили вместе пять лет, по сути, стали семьей, но в наши отношения постоянно вмешивались посторонние, явно не желавшие нам добра, люди, — ссорили, заставляли ревновать.
Вот и накануне той поездки мы разругались из-за очередной глупой сплетни. Казалось, отношения зашли в тупик. Я непрерывно думала, что делать, как их спасти, потому что была очень привязана к Андрею. Часто плакала, нервы были на пределе», - рассказывала артистка.
Новая любовь
Андрей Чадов и Анастасия Виноградова. Фото: соцсети
Андрею приписывали романы с Настей Задорожной, Юлией Барановской, Аленой Шишковой… Но в 2019 году актер объявил: у него серьезные отношения с моделью и актрисой Анастасией Виноградовой.
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Не так давно он поделился с подписчиками совместным фото, подпись к которому гласит: «Довольная жена, довольный муж», так что поклонники решили: влюбленные тайно поженились. Впрочем, сам Андрей предпочитает не афишировать подробности своей личной жизни, так что публике остается только строить предположения.