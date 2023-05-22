Конфликт с братом, роман со Светиковой, тайная свадьба: о чем жалеет звезда «Игры на выживание 2» Андрей Чадов

Когда у маленького Андрея родился брат, его назвали Александром. Но ни на Сашу, ни на Шуру мальчик, подрастая, не отзывался, - он утверждал, что его зовут Лешей. Так и осталось за ним это имя, которое он выбрал сам, - получая паспорт, он записался Алексеем.

Андрею было 6 лет, а Алексею – 5, когда их отец погиб на стройке. Пока мальчики были маленькими, они не очень страдали от этого. Только став взрослыми, парни ощутили потерю: им очень не хватало рядом отцовского плеча.

Подростком мыл машины бандитов

Мама больше так и не вышла замуж – слишком любила мужа. Профессия инженера в 90-х не очень-то могла прокормить, и она пошла работать в магазин продавцом.

Зарплата, впрочем, и там была небольшой. Братья, чтобы помочь маме, подрядились мыть машины на стоянке. И порой приносили домой больше мамы – многие машины принадлежали бандитам, и они щедро платили старательным мальчишкам.

Занимался хореографией

