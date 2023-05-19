«Словно титры в кино»: как певец Jony бросил семейный бизнес и стал популярным музыкантом

Песни 27-летнего музыканта Jony возглавляют чарты отечественных музыкальных ресурсов. Каждый сингл становится хитом. А после того, как он победил в шоу «Маска» на телеканале НТВ в 2021 году, на него обрушилась настоящая слава. Но всего этого могло бы и не быть, если бы папа ныне популярного певца твердо настоял на бизнес-карьере Jony.
От Джахида к Jony
Настоящее имя музыканта Джахид Гусейнли. Jony родился 29 февраля 1996 году в семье успешного азербайджанского бизнесмена. До 4-х лет мальчик жил в Баку. Затем семья переехала в Москву.
Так как дома общались на родном языке, Jony плохо знал русский, по этой причине директор московской школы не хотел брать его в первый класс. Перед будущей звездой поставили условие - выучить язык за три месяца. Jony справился с задачей и после успешного тестирования стал первоклассником.
Певец Jony (внизу) со старшим братом Туралом. Фото: соцсети
Кстати, псевдоним Jony появился там же, в школе. Как ни пытался юный артист обучить родному азербайджанскому одноклассников, они с трудом выговаривали его имя —Джахид. Тогда он стал называть себя Jony в честь героя американского мультсериала «Jony Bravo», который очень любил в детстве.
Договор с отцом
После школы по настоянию отца, который хотел, чтобы сын со временем возглавил семейный бизнес, Jony поступил в университет управления. Успешно отучившись, защитив диплом магистра, Jony начал работать в фирме отца, но быстро понял, что бизнес - совсем не его призвание.
Jony попросил родителя дать ему шанс попробовать себя в музыке, и если не получится, оставить сцену и продолжать развивать семейное дело. Отец согласился.
Певец Jony с папой Афраилом Гусейнли. Фото: соцсети
Jony с детства демонстрировал артистические наклонности, в школе пел в хоре, учителя отмечали его вокальные данные. Учась в ВУЗе, продолжал выступать на различных площадках, активно развивал свой микроблог в популярной соцсети, куда часто выкладывал каверы в собственном исполнении.
Певец Jony с родителями и братом. Фото: соцсети
Путь к славе начался именно с микроблога. Количество подписчиков росло с геометрической прогрессией, положительные отклики на творчество и сподвигли Jony начать музыкальную карьеру. Отец принял условия сына и не прогадал.
Получив одобрение родителя, Jony от каверов перешел к песням собственного сочинения. Незаурядного музыканта в соцсети заметили менеджеры лейбла Raava Music и предложили артисту контракт.
С «Пустым стаканом» во «Френдзоне»
В 2019 году у Jony начался взлет к славе. Первая песня «Пустой стакан» тут же стала хитом. Затем следует «Френдзона», которая тоже попала в верхние строчки чартов русскоязычных музыкальных ресурсов. Такая же судьба ждала и следующий синглы - «Без тебя не я», исполненный вместе с дуэтом HammAli & Navai.
Армия поклонников Jony пополнилась после песен «Звезды» и «Аллея». Текст последней он записал всего за двадцать минут, а клип собрал на видеохостинге YouTube миллионы просмотров. Сингл Jony получил пятикратный платиновый статус.
В 2019 году Jony завоевал титул «Прорыв года» по версии ВКонтакте. Вместе с тем продолжает увеличиваться и количество подписчиков Jony в социальных сетях.
На волне растущей популярности Jony поехал на гастроли. В первом туре он дал 11 концертов, спустя пару месяцев во втором туре выступил в 40 городах.
Певец Jony на фестивале «Песня года». Фото: Global Look Press
Не менее успешным стал и 2020 год. Вышел второй альбом Jony - «Небесные розы». Одну из песен - «Ты беспощадна» - музыкант посвятил своей бывшей девушке. Jony стал номинантом премии «Новое Радио Awards» в категории «Лучший артист года». И уже следующем году Jony завоевал титул «Певец года» по версии «Жара Music Awards 2021».
Jony два года подряд становился лауреатом престижного музыкального фестиваля «Песни года».
Крокодил всех победил
Jony не ограничивался только музыкой, пробовал и другие творческие амплуа. Телекомпания «Муз-ТВ» предложила артисту вести новое шоу «Яндекс.Музыка чарт».
Jony участвовал в качестве гостя в таких программах, как «Музыкальная интуиция» и «Вечерний Ургант».
Певец Jony с Иваном Ургантом на шоу «Вечерний Ургант». Фото: соцсети
Настоящим триумфом Jony стала победа во втором сезоне шоу «Маска» на телеканале НТВ. На протяжении всего проекта Jony радовал публику своим виртуозными выступлениями.
Члены судейской коллегии шоу «Маска» во главе с Филиппом Киркоровым до самого финала не могли разгадать, кто же прячется под Маской Крокодила. Jony стал настоящим триумфатором второго сезона «Маски».
Певец Jony - Крокодил на шоу «Маска». Фото: НТВ
А после он и сам стал членом жюри проекта «Я вижу твой голос» на телеканале «Россия 1».
Дину - в блок
Хоть Jony и активно посвящает подписчиков в свою жизнь и творчество, но вот сердечные дела оставляет за кадром. Только однажды он разоткровенничался и рассказал историю сингла «Ты беспощадна».
Эту песню Jony посвятил своей бывшей девушке, которая вдохновила его заняться творчеством. Но потом они расстались, и Jony тяжело переживал разрыв.
Певец Jony и Дина Саева. Фото: соцсети
Заинтриговала поклонников Jony и история с красавицей Диной Саевой, блогером-миллиоником. Это единственная девушка, фото с которой появилось в блоге музыканта. Какое-то время они вместе тусовались в одной компании и часто отмечали друг друга в публикациях в Сети, но потом по признанию девушки, Jony отправил ее в черный список.
Сейчас Jony не афиширует свою личную жизнь. Он занят творчеством, написанием песен и съемкой клипов.
Jony, как послушный кавказский мальчик, почитает своих родителей. С шиком отмечает каждый день рождения отца, мамы и брата.
Сейчас певец на пике своей популярности. Jony выпускает хит за хитом. Весной прошлого года вышел трек «Титры», который попал в «Топ-40» «Яндекс. Музыка». Спел дуэтом «Лунную ночь» с Эмином Агаларовым.
Jony по приглашению Леонида Агутина стал участником гала-концерта шоу «Ты супер!», где партнерами по сцене стали звезды отечественного шоубиза - Лариса Долина, Сосо Павлиашвили, Ирина Дубцова и другие.