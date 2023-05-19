«Словно титры в кино»: как певец Jony бросил семейный бизнес и стал популярным музыкантом

Песни 27-летнего музыканта Jony возглавляют чарты отечественных музыкальных ресурсов. Каждый сингл становится хитом. А после того, как он победил в шоу «Маска» на телеканале НТВ в 2021 году, на него обрушилась настоящая слава. Но всего этого могло бы и не быть, если бы папа ныне популярного певца твердо настоял на бизнес-карьере Jony.

От Джахида к Jony

Настоящее имя музыканта Джахид Гусейнли. Jony родился 29 февраля 1996 году в семье успешного азербайджанского бизнесмена. До 4-х лет мальчик жил в Баку. Затем семья переехала в Москву.

Так как дома общались на родном языке, Jony плохо знал русский, по этой причине директор московской школы не хотел брать его в первый класс. Перед будущей звездой поставили условие - выучить язык за три месяца. Jony справился с задачей и после успешного тестирования стал первоклассником.