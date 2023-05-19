Артистичная натура и дочь известного музыканта: что известно об участнице группы Serebro Елизавете Корниловой

Биография молодой певицы

Красавица Елизавета Корнилова — участница нового состава группы Serebro продюсера Максима Фадеева. В свое время певица Ольга Серябкина покинула культовый коллектив, и было принято решение создать новый герлз-бэнд. С этой целью был проведен кастинг, а в конце января 2019-го определился новый состав. В него попали Марианна Кочурова, Ирина Титова и Елизавета Корнилова.

Особое внимание публики приковано именно к красотке Корниловой. Она также успешно занимается сольным творчеством под загадочным псевдонимом Baeli. Публика любит Елизавету за натуральную внешность и ангельский характер.

Детство и юность будущей звезды

Лиза родилась в Москве в семье известного музыканта Игоря Корнилова 22 июня 2000 года.

Отец девочки является знаковой фигурой в российском шоу-бизнесе. В свое время он был вокалистом группы «Дети Арбата». Кроме этого, Корнилов автор песен для большинства российских исполнителей, среди которых Алла Пугачева и Вадим Казаченко.

К слову, мама Лизы, Мария Гончарова, тоже близка к шоу-бизнесу. В свое время она писала тексты на музыку мужа. В звездной семье также воспитывается сын Денис. Парень является студентом факультета прикладной математики Высшей школы экономики.

Елизавета выросла в творческой семье. Ее нежная артистичная натура сразу проявилась на занятиях в творческом центре, куда ее привел отец. Именно тут она впервые попробовала свои силы на сцене.