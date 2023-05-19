Артистичная натура и дочь известного музыканта: что известно об участнице группы Serebro Елизавете Корниловой

Биография молодой певицы
Красавица Елизавета Корнилова — участница нового состава группы Serebro продюсера Максима Фадеева. В свое время певица Ольга Серябкина покинула культовый коллектив, и было принято решение создать новый герлз-бэнд. С этой целью был проведен кастинг, а в конце января 2019-го определился новый состав. В него попали Марианна Кочурова, Ирина Титова и Елизавета Корнилова.
Особое внимание публики приковано именно к красотке Корниловой. Она также успешно занимается сольным творчеством под загадочным псевдонимом Baeli. Публика любит Елизавету за натуральную внешность и ангельский характер.
Детство и юность будущей звезды
Лиза родилась в Москве в семье известного музыканта Игоря Корнилова 22 июня 2000 года.
Отец девочки является знаковой фигурой в российском шоу-бизнесе. В свое время он был вокалистом группы «Дети Арбата». Кроме этого, Корнилов автор песен для большинства российских исполнителей, среди которых Алла Пугачева и Вадим Казаченко.
К слову, мама Лизы, Мария Гончарова, тоже близка к шоу-бизнесу. В свое время она писала тексты на музыку мужа. В звездной семье также воспитывается сын Денис. Парень является студентом факультета прикладной математики Высшей школы экономики.
Елизавета выросла в творческой семье. Ее нежная артистичная натура сразу проявилась на занятиях в творческом центре, куда ее привел отец. Именно тут она впервые попробовала свои силы на сцене.
Маленькая Лиза в 2011 году снялась в «Ералаше». Фото: кадр из выпуска №260 «Строгая оценка» / YouTube
Будучи ученицей младших классов девочка приняла участие в съемках юмористического журнала «Ералаш». В 2011 году на экраны вышел эпизод «Строгая оценка». Коллегами Лизы по съемочной площадке оказались Эвелина Бледанс и Наталья Златова.
В этом же году девочка попадает на «Детское Евровидение» в составе группы «Треки». Девичий коллектив доходит до финала национального отбора, но их обходит другая участница. Спустя некоторое время Корнилова записала в дуэте с певцом Денисом Клявером песню «Сладкоежки».
В подростковом возрасте Елизавета приняла решение попробовать себя в блогерстве, девушка даже создала свой канал на YouTube. К слову, красотка до сих пор делится с подписчиками впечатлениями от покупок и поездок.
В старших классах Корнилова начала готовиться к поступлению в театральный институт. Однако ее приоритеты резко изменились: в 2017 году она поступила на факультет журналистики в Институт кино и телевидения.
Красавица Елизавета радует поклонников контентом в социальных сетях. Фото: соцсети
Начало музыкальной карьеры
В этом же году девушка решает заниматься сольной карьерой. Елизавета берет псевдоним Baeli. В октябре 2017 года выходит первая песня «Камбэк». В следующем году, в апреле, выходит ее дебютный мини-альбом «Занимаюсь с тобой музыкой».
Через полгода Корнилова выложила в Сети видеоклип на трек «Невесомость». В этом ролике можно увидеть модель Галину Чиблис, участницу шоу «Холостяк-6».
Елизавета признается, что исполняет песни в стиле поп. Однако ей ближе джаз джаз, который Елизавета считает одним из самых сексуальных жанров.
Примерно в это же время продюсер Максим Фадеев объявил о наборе в новый состав коллектива. Елизавета приняла решение стать участницей кастинга. Отбор проводился при помощи соцсетей.
На личной странице юная артистка выложила свою песню. Пользователи оказались в восторге, им понравилась внешность Лизы и текст композиции.
Спустя некоторое время девушка все же попадает в шоу к Фадееву. Несмотря на то, что Корнилова уже была знакома с миром российского шоу-бизнеса, девушка признавалась, что ей было тяжело. Лизе приходилось целыми днями пропадать на съемках.
В январе 2019 года продюсер назвал новый состав группы Serebro. Среди победительниц оказалась и Елизавета Корнилова. В биографии певицы наступает новый этап. Уже в феврале в Кремлевском дворце состоялся первый концерт трио. К слову, Корнилова является самой молодой участницей в коллективе.
Позже девушка делилась, что она еще в 2017 году пыталась попасть в Serebro, но тогда не прошла отбор. А 2018 год стал для Лизы поворотным и счастливым.
Обложка сингла группы Serebro. Фото: соцсети
Личная жизнь Елизаветы
Корнилова обожает вести блоги и радовать поклонников новыми кадрами. Вес и хорошая фигура позволяют ей показывать себя в нижнем белье. Рост девушки 168 см.
Однако сама девушка с юмором относится к повышенному внимаю со стороны парней и даже подписала под одной из своих фотографий, что не собирается становится моделью.
О личной жизни девушки известно совсем мало. В конце 2018 года появились новости, что она встречается с вокалистом группы MBAND Никитой Киоссе. Про певца известно, что незадолго до романа с красавицей он расстался со своей девушкой Сашей Супруненко. Уже несколько лет нет никакой информации по поводу отношений молодых звезд.
Сейчас Лиза в соцсетях старается не выкладывать личные фотографии. Зато на страничке у звезды можно увидеть множество снимков со съемок клипов.
Девушка с юмором относится к повышенному вниманию парней и признается, что моделью быть совсем не хочет. Фото: соцсети
Елизавета Корнилова сейчас
У музыкального коллектива в планах много съемок, проектов и выступлений. К новому составу Serebro приковано внимание поклонников группы. Девушек критикуют и восторгаются ими, желают успехов и продолжают злорадствовать. Как признавалась сама Елизавета, участницы герлз-бэнда готовы к этому.
После одного из выступлений девушка выложила совместную фотографию участниц группы с подписью «Серебряные малышки в деле».
Не забывает Лиза и о продвижении сольного творчества. На странице девушки в соцсетях можно увидеть новые фото и треки исполнительницы.