Бунтарка, светская львица и жена Дениса Сердюкова: биография и личная жизнь Юлианы Голдман

Биография модели
Светская львица, скандальная дива и избранница актера Дениса Сердюкова — все это о Юлиане Голдман. Она ведет активный образ жизни, занимается одновременно несколькими бизнес-проектами, воспитывает своего сына и радует подписчиков ярким контентом.
Детство и юность будущей звезды
Четвертого сентября 1985 года в Москве у Андрея и Марины Лукашевич (такова настоящая фамилия модели) родилась дочь Юлия. Спустя много лет девушка поменяет своего имя в паспорте на Юлиану Голдман.
В дальнейшем отца ребенку заменил дядя Александр Савелов-Дерябин, автор комплексной системы «Виватон», эколог при московском правительстве и бывший муж актрисы Елены Прокловой.
Девочка с самого детства отличалась противоречивым характером. В школе за слишком яркий вид на нее жаловались учителя в школе, за неподобающее поведение Юлии также часто делали замечания, в том числе родные люди. В семь лет первоклассница встретила мать с работы в ее туфлях и с самостоятельно подстриженной челкой под песни группы «Руки вверх!».
Будущая светская львица получила два высших образований: юридическое, которым она обзавелась, чтобы угодить родителям, и журналистское. В университете Юлиана писала диссертацию и выучилась на конструктора-модельера. А в 2020 году призналась подписчикам, что продолжает получать новые знания — на этот раз в области фешн-стилистики.
Сама девушка как-то рассказала в одном из интервью, что в ней течет кровь польских евреев, а свой род она знает до пятого колена. Дива призналась, что ее прапрабабушке пришлось выйти замуж за генерала в Польше, чтобы не забрали в плен, и после свадьбы они убежали в Швейцарию.
Юлиана до и после пластических операций. Фото: соцсети
Начало звездной карьеры Голдман
Звездный путь Юлианы стартовал с должности редактора программы «Пусть говорят» в команде Андрея Малахова. Со временем телеведущий превратился из строгого наставника в друга. К слову, пробивной девушке удалось стать полноправным сотрудником программы всего через месяц.
Юлиана не хотела оставаться за кадром, со временем ее заметили и начали приглашать в качестве эксперта. Позднее она оказалась в этом же амплуа и на других передачах: «Мужское/Женское» и «На самом деле» на Первом канале.
На телеканале ТНТ эффектная и скандальная блондинка не оставила без внимания и проект «Дом-2». В конце 2015 девушка засветилась на телестройке не в статусе участницы, пытавшейся найти свою любовь, а в качестве журналиста, писавшего статью о буднях звезд реалити-шоу.
Организаторы предоставили отдельное жилище Юлиане и дали ей полную творческую свободу действий. После недели «исследования» Голдман все же покинула проект. После появились слухи, что корреспондент приходила не просто так, а за периметром и вовсе состояла в отношениях с Тимуром Гарафутдиновым.
Светская львица вела программу «Luxury Life с Юлианой Голдман» на Luxury HD TV. Она неоднократно становилась лучшей телеведущей года, а затем доросла до поста спецкорреспондента ИА «Федеральная служба новостей».
Женщина пробовала силы и в бизнесе. Она запустила собственную линию одежды, но этот проект пришлось в скором времени закрыть из-за нехватки времени.
Андрей Малахов и Юлиана Голдман. Фото: соцсети
Для дивы 2020 год стал поворотным. Юлиана победила в конкурсе «Королева красоты Голливуда». Ей выпал шанс пройти обучение в голливудской школе актеров в Лос-Анджелесе. Также Голдман получила приглашение сняться в документальном фильме вместе с Лерой Кудрявцевой и Сергеем Зверевым. Модель помогала людям правильно подобрать наряд и делилась советы по уходу за лицом.
Бурная личная жизнь светской львицы
До свадьбы с Денисом Сердюковым девушка неоднократно пробовала устроить личную жизнь. В первом браке у нее родился сын Никита (Никос) Куликов. К слову, он уже в возрасте четырех месяцев появился на упаковке детского молока «Малютка».
Сейчас парень учится в московской школе № 123 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла средствами театрального искусства. Юлиана в одном из интервью хвасталась, что считает себя очень молодой мамой, а сын ее никто иной, а правнук известной оперной певицы и артистки Татьяны Шмыги.
В 2019 году Голдман стала главной героиней очередного выпуска скандального ток-шоу «На самом деле» и обвинялась в том, что увела жениха, миллионера Дмитрия Афанасьева, у подруги Эльвины Кудайбергеновой.
По признанию самой Юлианы, 2021 год для нее начался с трагедии. Избранница Сердюкова, сообщившая в конце 2020 года о своей беременности, в результате нападения неизвестного потеряла ребенка. Женщина упала с лестницы и получила травму ноги и живота.
Только в сентябре она оправилась от горя и решила принять участие в конкурсе красоты «Краса Вселенной» и победила в нем.
Голдман со своим единственным и любимым сыном. Фото: соцсети
Нашумевший брак с Денисом Сердюковым
Летом 2021 года Юлиана и Денис подали заявление в загс. Планировалась, что свадьба пройдет в сентябре, однако, торжество состоялось только 9 октября. На шикарном празднике за пять миллионов рублей в Подмосковье от души погуляли Никита Джигурда, Тимур Ефременков, Андрей Александрин, Анна Брянская, Мария Кохно и другие. Невеста блистала в подвенечном платье стоимостью в 500 тысяч рублей.
Свадьбе пары посвятили отдельный выпуск «Прямого эфира» от 16 ноября. Присутствовавшие в студии подруги покойной Ирины Цывиной осудили скорое вступление ее бывшего возлюбленного в брак. Отношения Голдман и Сердюкова они назвали фейком, цирком и пиар-ходом. Особенно не сдерживалась в выражениях Людмила Поргина, назвавшая актера плебеем, подонком, предателем и хамом.
Чета познакомилась еще в 2016 году на одном из мероприятий. Ребята общались только по-дружески и весело проводила время. Однако Голдман ничего лишнего себе не позволяла, пока Денис был в отношениях.
После пышной свадьбы молодожены посчитали, что пришло время для появления в семье малыша. Однако врачи не рекомендовали Юлиане после случившегося выкидыша так быстро беременеть. Решение супруги нашли в суррогатном материнстве и весной 2022 года объявили об этом.
Одна из самых скандальных пар шоу-бизнеса: Юлиана Голдман и Денис Сердюков. Фото: соцсети
Юлиана Голдман сейчас
На сегодняшний день Юлиана активно развивает свою карьеру. Прежде всего, она рекламирует работу собственной фешн-команды, которая занимается фотосъемками. Со страниц социальных сетей светская дива выкладывает результаты творчества. Кроме этого, супруга Сердюкова увлечена инвестированием и открыла свой шоурум.
Дива делится красивыми кадрами из фотостудий, а также публикует в своих соцсетях архивные фотографии.
Голдман радует поклонников яркими фото. Фото: соцсети
Интересные факты
— В ноябре 2021 года в студии «Прямого эфира» Голдман, которую обвиняли в чудовищной пошлости, появилась с одним из своих питомцев — змеей. Судя по фото, выставленных в соцсетях, в ее загородном доме живут и удав с крокодилом.
— Модель и имиджмейкер не раз прибегавшая к услугам пластических хирургов, а весной 2019 года пересадила волосы в клинике.
— Москвичка занимается благотворительностью и состоит в попечительском совете благотворительного фонда «Спаситель» Ирины Чечеткиной.