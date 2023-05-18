Бунтарка, светская львица и жена Дениса Сердюкова: биография и личная жизнь Юлианы Голдман

Биография модели

Светская львица, скандальная дива и избранница актера Дениса Сердюкова — все это о Юлиане Голдман. Она ведет активный образ жизни, занимается одновременно несколькими бизнес-проектами, воспитывает своего сына и радует подписчиков ярким контентом.

Детство и юность будущей звезды

Четвертого сентября 1985 года в Москве у Андрея и Марины Лукашевич (такова настоящая фамилия модели) родилась дочь Юлия. Спустя много лет девушка поменяет своего имя в паспорте на Юлиану Голдман.

В дальнейшем отца ребенку заменил дядя Александр Савелов-Дерябин, автор комплексной системы «Виватон», эколог при московском правительстве и бывший муж актрисы Елены Прокловой.

Девочка с самого детства отличалась противоречивым характером. В школе за слишком яркий вид на нее жаловались учителя в школе, за неподобающее поведение Юлии также часто делали замечания, в том числе родные люди. В семь лет первоклассница встретила мать с работы в ее туфлях и с самостоятельно подстриженной челкой под песни группы «Руки вверх!».

Будущая светская львица получила два высших образований: юридическое, которым она обзавелась, чтобы угодить родителям, и журналистское. В университете Юлиана писала диссертацию и выучилась на конструктора-модельера. А в 2020 году призналась подписчикам, что продолжает получать новые знания — на этот раз в области фешн-стилистики.

Сама девушка как-то рассказала в одном из интервью, что в ней течет кровь польских евреев, а свой род она знает до пятого колена. Дива призналась, что ее прапрабабушке пришлось выйти замуж за генерала в Польше, чтобы не забрали в плен, и после свадьбы они убежали в Швейцарию.