Папина дочка и талантливый режиссер: что известно о единственной дочери Сергея Бодрова-младшего

Биография звездной наследницы

Ольга Бодрова — единственная дочь легендарного актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего. О семье знаменитости после трагедии известно мало. Однако спустя долгие годы вдова Сергея, Светлана Бодрова, решилась на откровенное интервью, в котором рассказала, чем занимаются звездные наследники.

Речь шла о сыне режиссера Александре и дочери Ольге. Последняя, как выяснилось, снимается в фильмах и сериалах, дебютировала на сцене и телевидении, а также увлекается режиссурой.

Детство и юность Ольги

Ольга Бодрова появилась в семье режиссера 24 июля 1998 года. История знакомства Сергея Бодрова-младшего и его будущей жены Светланы также очень любопытна. Вдова несколько лет назад решила поведать подробности жизни с режиссером. Также женщина рассказала о двух своих беременностях.

В 1997 году одну из лучших работниц телекомпании «ВИD» Светлану Михайлову отправили в отпуск на Кубу. В самолете вместе с ней оказалась съемочная группа программы «Взгляд». Так она познакомилась с Сергеем Бодровым-младшим и его другом Сергеем Кушнеревым. Впоследствии ребята стали дружить.

«И вот там, на Кубе, мы вдруг как начали с ним разговаривать… Я почему-то прекрасно помню этот момент: мы зацепились в домике Хемингуэя друг за друга. И дальше говорили, говорили, не переставая» — делилась вдова актера.

По прилете с «острова свободы» влюбленные практически не расставались. Серьезный роман развивался на даче создателя передачи «Жди меня» в Валентиновке, где обсуждались будущие новые проекты.

В 2017 году, после 15-летнего молчания, Светлана решилась обнародовать фотографии из личного архива. В частности, публика увидела фото Сергея с детьми.