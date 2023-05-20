Папина дочка и талантливый режиссер: что известно о единственной дочери Сергея Бодрова-младшего

Биография звездной наследницы
Ольга Бодрова — единственная дочь легендарного актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего. О семье знаменитости после трагедии известно мало. Однако спустя долгие годы вдова Сергея, Светлана Бодрова, решилась на откровенное интервью, в котором рассказала, чем занимаются звездные наследники.
Речь шла о сыне режиссера Александре и дочери Ольге. Последняя, как выяснилось, снимается в фильмах и сериалах, дебютировала на сцене и телевидении, а также увлекается режиссурой.
Детство и юность Ольги
Ольга Бодрова появилась в семье режиссера 24 июля 1998 года. История знакомства Сергея Бодрова-младшего и его будущей жены Светланы также очень любопытна. Вдова несколько лет назад решила поведать подробности жизни с режиссером. Также женщина рассказала о двух своих беременностях.
В 1997 году одну из лучших работниц телекомпании «ВИD» Светлану Михайлову отправили в отпуск на Кубу. В самолете вместе с ней оказалась съемочная группа программы «Взгляд». Так она познакомилась с Сергеем Бодровым-младшим и его другом Сергеем Кушнеревым. Впоследствии ребята стали дружить.
«И вот там, на Кубе, мы вдруг как начали с ним разговаривать… Я почему-то прекрасно помню этот момент: мы зацепились в домике Хемингуэя друг за друга. И дальше говорили, говорили, не переставая» — делилась вдова актера.
По прилете с «острова свободы» влюбленные практически не расставались. Серьезный роман развивался на даче создателя передачи «Жди меня» в Валентиновке, где обсуждались будущие новые проекты.
В 2017 году, после 15-летнего молчания, Светлана решилась обнародовать фотографии из личного архива. В частности, публика увидела фото Сергея с детьми.
Счастливый отец с маленьким Александром на руках с дочерью Ольгой. Фото: семейный архив Бодровых
Сергей Кушнерев стал крестным отцом обоих детей четы. И ему одному Ольга призналась, что хочет получить высшее образование в театральном институте. Девушка со всей серьезностью подошла к поступлению. Сначала Оля посещала подготовительные курсы во МХАТе, а в конце 11-го класса школы № 1239, которую окончила с золотой медалью, подала документы во все вузы, где учат на актера.
Талантливая абитуриентка прошла по конкурсу в МХТ, «Щепку» и ГИТИС. В 2016 году девушка попала в мастерскую режиссера Леонида Хейфеца. Причем на вступительных экзаменах она не акцентировала внимание на том, кем являлись ее дед и отец.
Светлана Бодрова со своими детьми. Фото: соцсети
Театральная карьера дочери Бодрова
В 2020 году в «Цветке шахт» по Чабе Секею юной Ольге досталась роль Ирмы, а в шекспировском «Укрощении строптивой» предстояло перевоплощение в Катарину.
Тогда же Ольга поступила на службу в московский театр «Мастерская Петра Фоменко». В 2021 году она дебютировала в «Докторе Живаго» и «1000 и 1 ночи». После с ее участием шла постановка «Ковчег» Олега Глушкова. Любопытно, что в этом спектакле дочь Бодрова сыграла Муху, Единорога, Гусеницу и Зайку.
Интерес к режиссуре и первые фильмы
Короткометражной картиной «Конфронтация: маленькая новелла о человеке» режиссера-сокурсника Валентина Садики Ольга Бодрова в 2017 положила начало своей фильмографии. Далее вышел в свет биографический «Калашников» Константина Буслова. В нем начинающей актрисе достался небольшой эпизод.
Вместе с Юрием Колокольниковым девушка стала ведущей церемонии закрытия «Зеркала» имени Андрея Тарковского. Позднее актриса с радостью рассказывала в интервью, что первый опыт работы в новом амплуа получился таким удачным, а само мероприятие назвала волшебством.
Осенью 2021 года жюри фестиваля «Кинотавр» отдало главный приз ленте «Море волнуется раз». Ольга стала обладательницей статуэтки за лучшую женскую роль.
Позже Ольга Бодрова дала небольшое интервью, сразу отметив, что ей было комфортно и легко работать с режиссером. А вот с партнером по съемочной площадке Валерием Степановым, с которым требовалось сыграть влюбленную пару, было непросто.
Юная и артистичная Ольга Бодрова. Фото: соцсети
Личная жизнь звезды
Мужем Ольги летом 2020 года стал Сергей Быстров — выпускник ГИТИСа. Российский зритель мог оценить и увидеть работу молодого актера и в кино. На его счету — мелодрамы «Мой парень — ангел» и «В зоне доступа любви», фильм-катастрофа «Ледокол».
Предложение руки и сердца звездная наследница приняла прямо на сцене. Свадьба Ольга Бодровой прошла в узком кругу родных и друзей на теплоходе. О личной жизни исполнительница старается не распространяться.
Однако в октябре 2022 года стало известно, что Ольга беременна. А в марте 2023 телеведущая Екатерина Стриженова сообщила радостную новость — Ольга родила дочь, которую назвали Любовью.
Ольга Бодрова и ее муж Сергей Быстров. Фото: соцсети
Ольга Бодрова сейчас
В 2022 году в фильмографии дочери Бодрова появился мистический сериал «Карамора». Работа со звездой произвела на Ольгу неизгладимое впечатление.
На октябрь этого же года была запланирована премьера фильма «Велга». В этой киноленте Ольга сыграла главную роль. Однако девушка признавалась: то обстоятельство, что она чувствовала себя на съемочной площадке неуверенно и шатко, максимально приблизило ее к характеру героини.
В 2022 году восходящая звезда кино работала над производством картины «Страсти по Матвею», посвященной таким темам, как любовь, христианство и вера. Здесь у Ольги второстепенная роль.
Интересные факты
— Младший брат Ольги, Александр Бодров, пробует себя в рэп-искусстве под творческим псевдонимом Simple Саня. В 2020-м начинающий музыкант порадовал слушателей треками «1905», «Серега», «Лето».
— Бодрова умеет звонить в колокола. К слову, такому необычному навыку она обязана супругу.