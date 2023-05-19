Брак с участником «Ласкового мая», судимость экс-мужа, роман с Лазаревым: как Лера Кудрявцева шла к личному счастью

19 мая свой день рождения отмечает известная телеведущая Лера Кудрявцева. Красивая, стильная, харизматичная, она никогда не страдала от недостатка мужского внимания.
Более того, Кудрявцева заводила романы с самыми яркими мужчинами, о которых мечтают многие женщины. Сегодня она счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Но прежде чем прийти к своему женскому счастью, теледива прошла сложный путь.
Сергей Ленюк
Первым мужем телеведущей стал барабанщик группы «Ласковый май» Сергей Ленюк. Он познакомился с Валерией, когда приехал с гастролями в ее родной город Усть-Каменогорск. На организованной встрече с поклонниками он запомнил именно ее.
Отношения влюбленных развивались очень быстро. Уже в 18 лет Лера забеременела, пара сочеталась узами брака. И в 1990 году у Сергея и Леры родился сын, которого назвали Жаном – в честь актера Жана-Клода Ван Дамма.
Но, к сожалению, спустя три года молодые супруги расстались. Кудрявцева просто устала от бесконечных командировок мужа и сплетен о его интрижках с поклонницами. А впоследствии она узнала, что у Ленюка действительно случился роман с фанаткой.
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Лера Кудрявцева. Фото: Global Look Press
Матвей Морозов
Вторым мужем теледивы стал бизнесмен Матвей Морозов, с которым она познакомилась в 2004 году. А уже спустя три месяца пошла с ним под венец.
Как вспоминала Лера Кудрявцева, в отношениях с Морозовым она никогда не скучала. Он был умным, начитанным, ироничным… и беспредельно наглым. Кудрявцеву в тот период жизни привлекало то, что ее муж вел себя как властелин мира, для которого не существует никаких авторитетов и нет ничего невозможного.
Однако у этой истории была другая сторона медали. Как выяснилось позже, ранее Морозов был судим, а уже после женитьбы на Лере Кудрявцевой его снова обвинили в мошенничестве. Впоследствии супруги развелись.
Сергей Лазарев
С 2008 по 2012 годы пресса писала о романе Леры Кудрявцевой и певца Сергея Лазарева. Как рассказывала журналистам телеведущая, в определенный момент они стали проводить много времени вместе как приятели: вели какие-то мероприятия, пересекались на разных событиях, вместе тусовались, но потом дружба переросла в любовь.
12-летняя разница в возрасте пару не смущала. Лера Кудрявцева отмечала, что во многих вопросах избранник гораздо мудрее и практичнее ее.
Однако многие не верили в искренность романа, считая, что это обыкновенный пиар со стороны обоих.
Но Лера Кудрявцева признавалась журналистам, что в тот период действительно была влюблена в Сергея Лазарева. Он умный, красивый, талантливый – почему бы и нет?
Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев в 2009 году. Фото: Global Look Press
«Никакого пиара у нас не было! Мы были постоянно вместе, закрутилось», — отмечала теледива в комментариях СМИ.
Причиной расставания пары, по словам Леры, послужило то, что Сергей был очень сосредоточен на карьере, в то время как его избранница грезила о семейном счастье.
Несмотря на разрыв, пара сумела сохранить дружеские отношения. Кудрявцева признается, что Лазарев для нее как младший брат, родственная душа.
Дружба помогает и в работе. На протяжении многих лет они вместе ведут музыкальный фестиваль «Песня года» и радуют зрителей удачными шутками, импровизациями и хорошим настроением.
Игорь Макаров
В 2013 году в компании общих друзей Лера Кудрявцева познакомилась с хоккеистом Игорем Макаровым, который был на 16 лет моложе. Между ними сразу пробежала та самая искра, о которой все говорят.
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров. Фото: Global Look Press
Как рассказывала телеведущая, конечно, сначала она задумывалась о разнице в возрасте. Да и что скажут люди? Когда в паре старше мужчина это практически никого не смущает, а вот когда женщина – наоборот.
Но очень скоро Лера перестала беспокоиться о предрассудках. Впрочем, так же, как и ее избранник, у которого, по словам Леры Кудрявцевой, просто отменное чувство юмора.
В 2018 году супруги стали родителями. Вместе они воспитывают дочь Марию.
Сегодня у Леры Кудрявцевой есть все то, что составляет человеческое счастье: семья, любимая работа, друзья, интересная жизнь.