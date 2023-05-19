Брак с участником «Ласкового мая», судимость экс-мужа, роман с Лазаревым: как Лера Кудрявцева шла к личному счастью

19 мая свой день рождения отмечает известная телеведущая Лера Кудрявцева. Красивая, стильная, харизматичная, она никогда не страдала от недостатка мужского внимания.

Более того, Кудрявцева заводила романы с самыми яркими мужчинами, о которых мечтают многие женщины. Сегодня она счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Но прежде чем прийти к своему женскому счастью, теледива прошла сложный путь.

Сергей Ленюк

Первым мужем телеведущей стал барабанщик группы «Ласковый май» Сергей Ленюк. Он познакомился с Валерией, когда приехал с гастролями в ее родной город Усть-Каменогорск. На организованной встрече с поклонниками он запомнил именно ее.

Отношения влюбленных развивались очень быстро. Уже в 18 лет Лера забеременела, пара сочеталась узами брака. И в 1990 году у Сергея и Леры родился сын, которого назвали Жаном – в честь актера Жана-Клода Ван Дамма.

Но, к сожалению, спустя три года молодые супруги расстались. Кудрявцева просто устала от бесконечных командировок мужа и сплетен о его интрижках с поклонницами. А впоследствии она узнала, что у Ленюка действительно случился роман с фанаткой.

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