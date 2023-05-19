Брак с участником «Ласкового мая», судимость экс-мужа, роман с Лазаревым: как Лера Кудрявцева шла к личному счастью

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Фото: Global Look Press  

Teleprogramma.pro вспоминает самые яркие романы телеведущей.

19 мая свой день рождения отмечает известная телеведущая Лера Кудрявцева. Красивая, стильная, харизматичная, она никогда не страдала от недостатка мужского внимания.

Более того, Кудрявцева заводила романы с самыми яркими мужчинами, о которых мечтают многие женщины. Сегодня она счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Но прежде чем прийти к своему женскому счастью, теледива прошла сложный путь.

Сергей Ленюк

Первым мужем телеведущей стал барабанщик группы «Ласковый май» Сергей Ленюк. Он познакомился с Валерией, когда приехал с гастролями в ее родной город Усть-Каменогорск. На организованной встрече с поклонниками он запомнил именно ее.   

Отношения влюбленных развивались очень быстро. Уже в 18 лет Лера забеременела, пара сочеталась узами брака. И в 1990 году у Сергея и Леры родился сын, которого назвали Жаном – в честь актера Жана-Клода Ван Дамма.

Но, к сожалению, спустя три года молодые супруги расстались. Кудрявцева просто устала от бесконечных командировок мужа и сплетен о его интрижках с поклонницами. А впоследствии она узнала, что у Ленюка действительно случился роман с фанаткой.  

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Лера Кудрявцева. Фото: Global Look Press 

Матвей Морозов

Вторым мужем теледивы стал бизнесмен Матвей Морозов, с которым она познакомилась в 2004 году. А уже спустя три месяца пошла с ним под венец.

Как вспоминала Лера Кудрявцева, в отношениях с Морозовым она никогда не скучала. Он был умным, начитанным, ироничным… и беспредельно наглым. Кудрявцеву в тот период жизни привлекало то, что ее муж вел себя как властелин мира, для которого не существует никаких авторитетов и нет ничего невозможного.

Однако у этой истории была другая сторона медали. Как выяснилось позже, ранее Морозов был судим, а уже после женитьбы на Лере Кудрявцевой его снова обвинили в мошенничестве. Впоследствии супруги развелись.

Сергей Лазарев

С 2008 по 2012 годы пресса писала о романе Леры Кудрявцевой и певца Сергея Лазарева. Как рассказывала журналистам телеведущая, в определенный момент они стали проводить много времени вместе как приятели: вели какие-то мероприятия, пересекались на разных событиях, вместе тусовались, но потом дружба переросла в любовь.

12-летняя разница в возрасте пару не смущала. Лера Кудрявцева отмечала, что во многих вопросах избранник гораздо мудрее и практичнее ее.

Однако многие не верили в искренность романа, считая, что это обыкновенный пиар со стороны обоих.

Но Лера Кудрявцева признавалась журналистам, что в тот период действительно была влюблена в Сергея Лазарева. Он умный, красивый, талантливый – почему бы и нет?

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев в 2009 году. Фото: Global Look Press 

«Никакого пиара у нас не было! Мы были постоянно вместе, закрутилось», — отмечала теледива в комментариях СМИ.  

Причиной расставания пары, по словам Леры, послужило то, что Сергей был очень сосредоточен на карьере, в то время как его избранница грезила о семейном счастье.  

Несмотря на разрыв, пара сумела сохранить дружеские отношения. Кудрявцева признается, что Лазарев для нее как младший брат, родственная душа.  

Дружба помогает и в работе. На протяжении многих лет они вместе ведут музыкальный фестиваль «Песня года» и радуют зрителей удачными шутками, импровизациями и хорошим настроением.

Игорь Макаров

В 2013 году в компании общих друзей Лера Кудрявцева познакомилась с хоккеистом Игорем Макаровым, который был на 16 лет моложе. Между ними сразу пробежала та самая искра, о которой все говорят.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров. Фото: Global Look Press 

Как рассказывала телеведущая, конечно, сначала она задумывалась о разнице в возрасте. Да и что скажут люди? Когда в паре старше мужчина это практически никого не смущает, а вот когда женщина – наоборот.

Но очень скоро Лера перестала беспокоиться о предрассудках. Впрочем, так же, как и ее избранник, у которого, по словам Леры Кудрявцевой, просто отменное чувство юмора.

В 2018 году супруги стали родителями. Вместе они воспитывают дочь Марию.

Сегодня у Леры Кудрявцевой есть все то, что составляет человеческое счастье: семья, любимая работа, друзья, интересная жизнь.

 

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