Александр Бодров: чем занимается и как выглядит выросший сын звезды «Брата»

Актер Сергей Бодров – младший оставил соотечественникам не только культовые фильмы «Брат» и «Брат-2», но и двоих детей. Дочь легенды Ольга пошла по стопам отца и стала актрисой, а сын Александр занялся музыкой и ушел в рэп. Сейчас он известен среди сверстников под псевдонимом sanCheezeS.

Биография парня началась с трагедии. Известно, что звездный отец очень ждал его появления на свет и сам выбрал наследнику имя. Александр родился с 27 августа 2002 года, а всего через месяц его папа пропал во время схода ледника в Кармадонском ущелье.

Вдове Светлане Бодровой пришлось поднимать двоих детей самостоятельно. После нескольких лет молчания она рассказала в одном из интервью, что сын Сергея вырос очень похожим на своего отца.