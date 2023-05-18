Александр Бодров: чем занимается и как выглядит выросший сын звезды «Брата»

Актер Сергей Бодров – младший оставил соотечественникам не только культовые фильмы «Брат» и «Брат-2», но и двоих детей. Дочь легенды Ольга пошла по стопам отца и стала актрисой, а сын Александр занялся музыкой и ушел в рэп. Сейчас он известен среди сверстников под псевдонимом sanCheezeS.
Биография парня началась с трагедии. Известно, что звездный отец очень ждал его появления на свет и сам выбрал наследнику имя. Александр родился с 27 августа 2002 года, а всего через месяц его папа пропал во время схода ледника в Кармадонском ущелье.
Вдове Светлане Бодровой пришлось поднимать двоих детей самостоятельно. После нескольких лет молчания она рассказала в одном из интервью, что сын Сергея вырос очень похожим на своего отца.
«Даже в движениях иногда: когда он начинает кривляться или танцевать, меня прямо током пробивает, потому что я вижу Сережу. Как-то на генном уровне все передалось, вплоть до характера. И я понимаю, что, если бы они с Сережей сейчас были вместе, они настолько тонко друг друга чувствовали бы и понимали», - делилась Светлана.
Александр Бодров. Фото: соцсети
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В школе парень увлекался историей и планировал так же, как отец, поступить на истфак МГУ имени Ломоносова, где преподавала его бабушка — доцент Валентина Бодрова. Но позже его заинтересовала музыка, причем не та, которая звучала в «Брате».
Сначала юный Саша создал в Интернете андеграундную группу Crack Squad. Но 2020-м увлекся рэпом и, взяв себе псевдоним Simple Саня, выпустил несколько треков в жанре хип-хоп. В своих песнях он не боялся критиковать политиков и рассказывать о проблемах улиц.
Александр Бодров в студии. Фото: vk.com/san4eezes
В 2021-м молодой Бодров сменил сценическое имя на sanCheezeS и презентовал дебютный мини-альбом «Рэп-мастерская» из пяти песен. Затем были и новые треки, а также выступления в барах. Познакомиться творчеством рэпера можно в его группе «ВКонтакте», где пока что менее 600 подписчиков.
Любопытно, что Александр не выпячивает в соцсетях свое родство с легендой российского кино - пытается сделать имя только на собственной музыке. О личной жизни 20-летний парень пока тоже не распространяется, делится фото путешествий с друзьями и своими релизами.