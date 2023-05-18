Карьерная ошибка и трагедия Григория Малыгина: чем запомнился капитан «Детей лейтенанта Шмидта»

Григорий Малыгин запомнился как капитан команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта». С таким веселым и харизматичным лидером коллектив снискал себе огромную популярность и признание в Клубе. Реализовавшись в юморе, комедиант стал актером телесериалов. Возможно, его ждала успешная карьера в кино, если бы не ранняя смерть.

Начало карьеры

Малыгин родился 24 июня 1970 года в маленьком сибирском городке Северск. Его «техническая» семья не имела никакого отношения к творчеству, а вот юный Гриша начал проявлять артистические данные. Рисовал, организовывал домашние концерты, ловко сочинял шутки.

В школе он был примерным учеником, пока в подростковом возрасте не попал в «плохую компанию». Благо, паренек вовремя одумался и вернулся за учебники. Получив аттестат, Григорий поступил в Томский инженерно-строительный институт. Впоследствии он окончил Алтайский институт культуры и искусств и Московскую школу телевидения «Останкино», чтобы прокачать свои артистические способности.

В студенческие годы Малыгин объединил талантливых однокурсников в театр эстрадных миниатюр под названием «Люкс» и начал свой путь к сценическому творчеству. Позже он стал капитаном команды «Томские козырьки», выступавшей в лиге «КВН-Сибирь». Но это был лишь промежуточный этап для амбиций Григория.