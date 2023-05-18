Карьерная ошибка и трагедия Григория Малыгина: чем запомнился капитан «Детей лейтенанта Шмидта»

Григорий Малыгин запомнился как капитан команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта». С таким веселым и харизматичным лидером коллектив снискал себе огромную популярность и признание в Клубе. Реализовавшись в юморе, комедиант стал актером телесериалов. Возможно, его ждала успешная карьера в кино, если бы не ранняя смерть.
Начало карьеры
Малыгин родился 24 июня 1970 года в маленьком сибирском городке Северск. Его «техническая» семья не имела никакого отношения к творчеству, а вот юный Гриша начал проявлять артистические данные. Рисовал, организовывал домашние концерты, ловко сочинял шутки.
В школе он был примерным учеником, пока в подростковом возрасте не попал в «плохую компанию». Благо, паренек вовремя одумался и вернулся за учебники. Получив аттестат, Григорий поступил в Томский инженерно-строительный институт. Впоследствии он окончил Алтайский институт культуры и искусств и Московскую школу телевидения «Останкино», чтобы прокачать свои артистические способности.
В студенческие годы Малыгин объединил талантливых однокурсников в театр эстрадных миниатюр под названием «Люкс» и начал свой путь к сценическому творчеству. Позже он стал капитаном команды «Томские козырьки», выступавшей в лиге «КВН-Сибирь». Но это был лишь промежуточный этап для амбиций Григория.
Григорий Малыгин в КВН. Фото: кадр из телеэфира 1998 года
«Дети лейтенанта Шмидта»
В 1996 году молодой человек встал во главе команды «Дети лейтенанта Шмидта». На его плечи легли написание шуток и режиссура сценических номеров. Коллектив быстро завоевал внимание судей и зрителей телеигры.
В 1998-м команда завоевала звание чемпиона Высшей лиги КВН. В 2000-м – кубок президента Украины, в 2001-м – кубок президента Казахстана. В те же годы Малыгин выступал идейным вдохновителем и капитаном сборной «Сибирские сибиряки». Под его началом она выиграла «Большого золотого КиВиНа» на фестивале в Юрмале и дошла до полуфинала в Высшей лиге.
Успехи вселили в Григория уверенность, что его потенциал можно применить и за пределами КВН. В «нулевых» он создал отдельный творческий проект под названием «Дети лейтенанта Шмидта», который выступал на различных площадках и частных мероприятиях.
И все равно Малыгин считал Клуб веселых и находчивых главным делом своей жизни. Однажды ему поступило предложение от Константина Эрнста – стать ведущим одной из программ Первого канала. Комедиант отказался, решив сосредоточиться на КВН. Позже он не раз отмечал, что это было ошибкой. Тот шанс мог открыть Григорию дорогу в шоу-бизнес и в Москву гораздо раньше, чем это произошло в итоге.
Григорий Малыгин. Фото: kino-teatr.ru
Актерская карьера
Свой собственный путь к славе Малыгин проложил через сериалы. Однако ему явно недоставало актерского образования, да и слава кавээнщика несколько мешала. Пробиться в серьезные проекты юмористу было трудно.
Он получил эпизодические роли в «Моей прекрасной няне», «Счастливы вместе», «Масквичах», боевике «Дикий», детективе «Метод Лавровой» и других сериалах, а также в комедийном фильме «День хомячка» 2003 года.
Оставшись заложником своего амплуа, Григорий не успел раскрыться перед продюсерами как большой актер. А затем его карьера трагически прервалась.
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Григорий Малыгин с женой Викторией. Фото: соцсети
Личная жизнь
Талантливый и обаятельный парень, Григорий не мог не пользоваться популярностью у противоположного пола. Однако свое сердце он открыл только одной девушке, которую затем взял в жены. Брак с Викторией оказался счастливым. Вскоре после свадьбы у супругов появилась дочь Кристина.
Малыгин проявил себя заботливым отцом, уделял ребенку и жене много времени. Затем у пары появился сын Артур, и счастья в доме стало еще больше. Актер мечтал, что дочка в будущем станет врачом, а сын увлечется футболом.
Смерть
Но вся эта семейная идиллия была разрушена трагедией 2012 года. Однажды артист пережил нападение неизвестных грабителей. Григория сильно избили, однако врачи сумели спасти его жизнь. Правда, после происшествия мужчине требовалась долгая реабилитация, а Малыгин не смог усидеть на месте.
Уже через месяц он отправился на фестиваль КВН в Геленджике вместе с командой «Дети лейтенанта Шмидта», хотя доктора и близкие пытались его отговорить. Артист вышел на сцену, превозмогая сильные боли, и по возвращению домой снова лег в больницу.
21 сентября он вернулся домой и тихо скончался в собственной квартире. Официальной причиной смерти в документах была записана остановка сердца. Пришедшая с работы жена Малыгина обнаружила его тело и была убита горем. Она осталась одна с двумя детьми.
Кавээнщика похоронили на родной земле – в Томске, на кладбище Бактин.