«Только положительные прогнозы!»: как сейчас себя чувствует Глеб Панфилов

В состоянии режиссера Глеба Панфилова наблюдается положительная динамика. Об этом Teleprogramma.pro рассказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер, который постоянно находится на связи с семьей мастера экрана. Глеб Панфилов в сознании.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.