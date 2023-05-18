Оксана Федорова: почему отказалась от титула «Мисс Вселенная», как крутила роман с Николаем Басковым и с кем счастлива сегодня

Оксана Федорова – модель и телеведущая, а также дизайнер, благотворитель и дважды мама родом из Пскова. Она родилась 17 декабря 1977 года в семье медсестры и инженера Федоровых. Отец ушел из семьи, когда девочка была еще совсем маленькой, а отчим, появившийся у нее вскоре, не нашел общего языка с падчерицей. Всю жизнь звезда потом разыскивала родителя, а когда вышла на его след, с грустью узнала, что он уже умер.
Маленькая Оксана Федорова с мамой и папой. Фото: соцсети
С детства Оксана мечтала стать певицей. Но по примеру своих дедушек, защищавших родину на войне, решила встать на защиту родного города, уйдя в структуру МВД. Она окончила профильный лицей, после него поступила в школу милиции в 1997 году и затем перебралась в Петербург за высшим образованием, которое получила на факультете руководителей городских и районных органов внутренних дел Санкт-Петербургского университета МВД РФ.
Юная Оксана Федорова в школе милиции. Фото: соцсети
Карьера в милиции
Перед тем как поступить в вуз, Федорова успела поработать следователем в одном из районных отделов милиции Пскова. Получив в 2000 году высшее образование и звание старшего лейтенанта, отправилась на службу дознавателем в линейном отделе внутренних дел на воздушном транспорте в аэропорту «Пулково».
Студентка Оксана Федорова с одногруппниками. Фото: соцсети
Параллельно работе Оксана стала учиться в аспирантуре, а также начала преподавать в Санкт-Петербургском университете МВД РФ гражданское право, где стала доцентом кафедры «Гражданское право» и получила очередное звание капитана милиции.
Оксана Федорова в милицейской форме. Фото: соцсети
Вскоре жизнь Федоровой круто изменилась, и она сменила форму на платья-бюстье и прославилась на весь мир.
Модельная карьера
Будучи еще студенткой, обладающая модельными данными (рост 177 см, вес 58 кг) Оксана Федорова в 1999 году приняла участие в конкурсе красоты «Мисс Санкт-Петербург» и была признана его победительницей.
В 2001 году она представляла Северную столицу на главном бьюти-турнире «Мисс Россия» и с успехом преодолела его, заняв первое место. Это дало ей право на участие в конкурсе «Мисс Вселенная» в 2002 году, куда и отправилась признанная красотка.
Оксана Федорова стала "Мисс Санкт-Петербург" в 1999 году. Фото: соцсети
На мировом конкурсе россиянка стала самой красивой девушкой. Правда, в этом титуле Федорова пробыла недолго – через 4 месяца она отказалась от короны, ее передали вице-мисс.
Дело в том, что Оксана не могла выполнять условия контракта в части участия в различных акциях и рекламных проектах по всему миру – ей дороже была диссертация, которую она писала и должна была защищать. А организаторы не шли ей навстречу и не давали отсрочку.
Оксана Федорова на конкурсе "Мисс Вселенная". Фото: соцсети
Федорова не пожалела о своем решении, поскольку никогда серьезно не рассматривала для себя подиум, это было лишь хобби. Она вернулась в структуру МВД, защитила диссертацию, продолжила работать в вузе в звании майора. В 2007 году она хотела выйти на защиту докторской диссертации, но приняла решение покинуть службу.
Телевидение
Федорову рады были видеть телеведущей многие телеканалы страны. Еще бы, камера любит фотогеничную первую красавицу планеты. И сама Оксана не стала отклонять посыпавшиеся на нее предложения.
Она начала вести культовое шоу «Форт Боярд» в 2003 году, лицом которого была два сезона в паре с Леонидом Ярмольником. А в 2006 году сама испытала на себе все тяготы заданий проекта.
Оксана Федорова в шоу "Форт Боярд". Кадр из шоу
С 2004 по 2010 годы она вела передачу «Субботник», и в то же время ее утвердили на роль ведущей детской передачи «Спокойной ночи, малыши!» с компании Хрюши, Степашки и Фили, и звезда очень этим гордится.
Оксана Федорова в программе "Спокойной ночи, малыши!". Кадр из программы
В 2006 году Оксану пригласили в шоу «Танцы со звездами», и она с удовольствием согласилась. Ее партнером стал хореограф Александр Литвиненко, между ними вспыхнули настоящие чувства.
Снималась красотка и в кино. Так, она появилась в эпизодической роли сериала «Не родись красивой», мюзикле «Золотая рыбка», мелодраме «Софи», за работу в последнем модель была удостоена приза Международного фестиваля православных СМИ.
Оксана Федорова в мюзикле "Золотая рыбка". Кадр из фильма
Музыка всегда была мечтой модели, и после фильма «Золотая рыбка» в 2008 году Федорова записала с Димой Биланом дуэт «Твоя любовь». Повторить опыт в следующем году ей помог Николай Басков с песней «Права любовь».
В последующем красотка выпустила три сольных песни, но ни одна не принесла ей признания – поклонники посчитали, что в дуэте ей лучше. Поэтому в 2019 году она подарила фанатам новую дуэтную композицию Historia de unamor в сотрудничестве с Дмитрием Галихиным.
Оксана Федорова в шоу "Маска". Фото: соцсети
Весной 2020 года Федорова приняла участие в шоу «Маска» на НТВ, выступая в костюме робота. Вокал девушки для жюри оказался незнаком, и ее так никто и не узнал. Для многих стало открытием, что Оксана прекрасно поет. А ее детская мечта петь на сцене, наконец, исполнилась.
После этого Федорова все чаще выходила на сцену, а в 2021 году с Галихиным давала оперные концерты на острове Пафос.
Другие проекты
В 2008 году модель и телеведущая издала книгу «Формула стиля», презентация которой прошла с большой помпой в Москве. К тому моменту она была лицом ювелирного бренда «Магия золота», что мотивировало ее на создание авторской коллекции украшений – так она стала дизайнером, а в 2014 году и вовсе переключилась на женскую одежду, основала собственный лейбл OFERA и по сей день выпускает сезонные коллекции нарядов.
Оксана Федорова на презентации книги. Фото: Global Look Press
Еще одна книга, написанная Федоровой, вышла в 2020 году. Это произведение «Создай свой личный бренд», в которой она делится искусством продвижения себя как индивидуальности.
Федорова – еще и благотворитель. С 2006 года она погрузилась в проблемы детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Звезде дали статус партнера ЮНИСЕФ, а затем и посла доброй воли, с которым она основала благотворительный фонд «Спешите делать добро!».
В 2010 году модель пожертвовала серьезные средства на восстановление достопримечательностей Пскова, в 2012 году организовала благотворительный аукционов Калининграде, средства пошли на помощь детям-инвалидам.
Оксана Федорова на выставке в "Музее моды". Фото: соцсети
С 2017 по 2021 годы Федорова была директором единственного в России «Музея моды», который находится в Гостином дворе в Москве. Организованная ею на площадке учреждения выставка «Русский балет – мода навсегда» в 2020 году принесла звезде спецприз в рамках премии «Душа танца» журнала «Балет».
Оксана Федорова на сцене. Фото: соцсети
Личная жизнь
За личной жизнью одной из самых красивых девушек планеты публика всегда следила с повышенным интересом. Но на конкурс «Мисс Вселенная» она полетела уже несвободная – с 1999 года красотка была в отношениях с петербургским бизнесменом Владимиром Голубевым. Хоть он и был старше своей любимой на 22 года, но их роман длился 7 лет.
Оксана Федорова и Владимир Голубев. Фото: архив КП
В 2007 году вышла замуж за немецкого бизнесмена Филиппа Тофта. Однако семья просуществовала всего два года, детей в браке не появилось, в 2009 году супруги развелись.
В том же году Оксана стала встречаться с Николаем Басковым. Они везде были вместе, даже в рекламе чая снимались вдвоем и не могли расстаться даже ненадолго. Правда, сколь стремительным был роман с тенором, столь же быстро и угасли чувства – в 2011 году они уже расстались.
Оксана Федорова и Николай Басков. Фото: Global Look Press
О том, что Федорова уже замужем, люди узнали лишь спустя полгода после свадьбы. Ее мужем в 2011 году стал офицер ФСБ Андрей Бородин, и информация об их романе, казалось, была настоящей тайной. Даже друзья Оксаны сильно удивились, когда заметили колечко на пальце. На фото она тщательно скрывает лицо супруга, так что широкой публике внешность ее мужа не известна.
Сама экс-Мисс Вселенная признавалась, что судьба подарила ей именно такого мужчину, о котором она мечтала. И не раздумывая сменила фамилию, так что теперь она официально не Федорова, а Бородина. Хоть в шоу-бизнесе по-прежнему представляется девичьей фамилией.
Оксана Федорова и Андрей Бородин. Фото: соцсети
В 2012 году Оксана впервые стала мамой. Первенцем у нее стал сынок Федор. А через год уже родилась дочка Елизавета. В 2020 году публика в соцсетях усмотрела у красавицы округлившийся животик, пошли слухи о том, что звезда в ожидании третьего ребенка. Но информация не подтвердилась.
Оксана Федорова с мужем, сыном и дочкой. Фото: соцсети
Карьера сегодня
Оксана Федорова в настоящее время является главным редактором журнала ModaTopical, этот пост она занимает с 2010 года. Также звезда по-прежнему ведет детскую передачу и в 2022 году получила премию ТЭФИ в номинации «Ведущий телевизионной программы для детей».
Оксана Федорова на премии ТЭФИ. Фото: соцсети