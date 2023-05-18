Оксана Федорова: почему отказалась от титула «Мисс Вселенная», как крутила роман с Николаем Басковым и с кем счастлива сегодня

Вскоре жизнь Федоровой круто изменилась, и она сменила форму на платья-бюстье и прославилась на весь мир.

Модельная карьера

Будучи еще студенткой, обладающая модельными данными (рост 177 см, вес 58 кг) Оксана Федорова в 1999 году приняла участие в конкурсе красоты «Мисс Санкт-Петербург» и была признана его победительницей.

В 2001 году она представляла Северную столицу на главном бьюти-турнире «Мисс Россия» и с успехом преодолела его, заняв первое место. Это дало ей право на участие в конкурсе «Мисс Вселенная» в 2002 году, куда и отправилась признанная красотка.