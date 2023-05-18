Оставил образование ради рэпа и стал телезвездой: путь успеха Александра ST Степанова

Рэпер ST, он же Александр Степанов, поражает своей трудоспособностью. Кажется, что он везде, и ни одна сфера шоу-бизнеса не обошлась без его вмешательства. Откуда у него столько энергии и креатива?

Становление звезды

Александр родился 23 сентября 1988 года в Москве в семье военного моряка. В детстве мальчик имел необычную мечту – стать учителем русского языка. Все потому, что ему нравилась поэзия Сергея Есенина. В подростковом возрасте парень взялся за собственные стихи, а потом понял, что рифмованные строчки, положенные на музыку, звучат еще круче.

Познакомившись с рэпом через треки Тупака Шакура и Децла, в 15 лет Степанов собрал с одноклассниками собственную группу Souljar’s Family. Став студентом института международных отношений, юноша не бросил музыку – пытался совмещать запись песен, лекции и подработку, необходимую для оплаты учебы.