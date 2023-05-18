Оставил образование ради рэпа и стал телезвездой: путь успеха Александра ST Степанова

Рэпер ST, он же Александр Степанов, поражает своей трудоспособностью. Кажется, что он везде, и ни одна сфера шоу-бизнеса не обошлась без его вмешательства. Откуда у него столько энергии и креатива?
Становление звезды
Александр родился 23 сентября 1988 года в Москве в семье военного моряка. В детстве мальчик имел необычную мечту – стать учителем русского языка. Все потому, что ему нравилась поэзия Сергея Есенина. В подростковом возрасте парень взялся за собственные стихи, а потом понял, что рифмованные строчки, положенные на музыку, звучат еще круче.
Познакомившись с рэпом через треки Тупака Шакура и Децла, в 15 лет Степанов собрал с одноклассниками собственную группу Souljar’s Family. Став студентом института международных отношений, юноша не бросил музыку – пытался совмещать запись песен, лекции и подработку, необходимую для оплаты учебы.
ST в детстве. Фото: соцсети
Однажды строгий отец предложил ему оплатить образование, если сын перестанет заниматься своей музыкальной «ерундой». И тогда парень все для себя решил - ушел из института, уволился с работы и полностью посвятил себя рэпу.
У происхождения сценического имени ST есть две версии. Простая – что это всего лишь первые буквы фамилии Степанов. И более романтичная – однажды музыкант попал в аварию и чудом остался жив, после чего взял английское слово saint («святой») и сократил его.
В первые годы музыкальной карьеры (2006-2007) раскрутиться Александру помогал автор хита «Черный бумер», рэпер Серега. Он создал лейбл KingRing, через который треки ST попали в клубы и на фестивали. В 2008-м вышел дебютный альбом молодого рэпера «Сто из ста». В том же году артист принял участие в реалити-шоу «БиTVа за респект» канала «Муз-ТВ», где дошел до финала.
Своеобразной фишкой исполнителя стала красная кепка. Фото: Global Look Press
В компании со всеми
Немалую известность Степанову принесло участие в Versus Battle, особенно скандальный рэп-баттл с Оксимироном*. Но артист не желал «вариться» только в рэп-тусовке. В 2010-х он сотрудничал с Сергеем Лазаревым, Линдой, Бьянкой, Еленой Темниковой, Мари Краймбрери и группой «Смысловые галлюцинации».
В 2019-м вышел дуэт с Михаилом Шуфутинским «Счастье любит тишину». Отдельно стоит упомянуть участие рэпера в группировке «Ленинград» Сергея Шнурова в 2017-2020 годах. Речитатив ST можно услышать в популярных треках «Ч.П.Х.» и «Жу-Жу». Также у этой коллаборации есть совместная песня «Балалайка».
И для тех, кто не знал: вирусный хит Ольги Бузовой «Мало половин» написал Александр. Он по-мужски пожалел поющую телеведущую, затравленную после развода с мужем-футболистом. Кстати, со временем у Степанова появился собственный музыкальный лейбл Istoria music, на котором могут дебютировать не только рэперы, но и рок-группы.
ST на фестивале «Жара» 2018 года. Фото: Global Look Press
ST внес большой вклад в российский кинематограф. Его песни вошли в саундтреки к фильмам «Лопухи», «Няньки», «С новым годом, мамы!», «Любовь в большом городе - 3», «Защитники» и «Танцы насмерть». Также рэпер несколько раз снимался в эпизодических ролях.
Примечательно, что свое творчество Степанов позиционирует не только хип-хопом, но и поэзией. Два его альбома 2019 года носят название «Поэт». А ранее он выпустил книгу «Рэпер против музыки. Стихи, дописанные на балконе». Также ST запускал проект #superСТИХИ, раскручивающий начинающих поэтов.
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Став полноценной звездой отечественного шоубиза, Александр отправился покорять ТВ. Он появлялся в Comedy Club, «Вечернем Урганте», «Пацанках», танцевал в паре с Евгенией Толстой в «Танцах со звездами», угадывал вокалистов в проекте «Я вижу твой голос». А весной 2023-го выживал в «Новых звездах в Африке».
ST в шоу «Новые звезды в Африке». Фото: канал ТНТ
Красавица-жена
Личная жизнь рэпера представляет собой красивую семейную сказку. Однажды он увидел фото красивой девушки в рекламном буклете и влюбился в модель. Уроженка Твери Ассоль Васильева на тот момент не знала, кто такой ST, и вообще не интересовалась рэпом. Набирающая обороты популярность не помогла мужчине покорить красавицу, но он завоевал ее сердце поступками.
В 2015 году пара сыграла свадьбу. Семейная жизнь благоприятно повлияла на артиста: он помирился со своими родителями, с которыми был не в ладах после их развода, а также получил нового менеджера в лице жены.
В одном из интервью музыкант признался, что работать с супругой весьма непросто. Ассоль оказалась очень прямолинейна - за кулисами она общается с мужем строго в рабочем ключе, а он не может быть суровым по отношению к ней. Кроме помощи супругу, девушка занимается собственным бизнесом и ведет телепроекты.
ST и Ассоль Васильева. Фото: Global Look Press
В марте 2020 года звездная чета стала родителями. В семье появилась доченька, которую папа и мама назвали Эстель. Весьма оригинальное сочетание имен ST и Ассоль. Знаменитая пара часто появляется на светских мероприятиях вместе и получает награды именно как семья и родители.
Интересные факты
Дед Степанова - Игорь Михайлович Тужилкин, воевавший на фронтах Великой Отечественной войны, - тоже был поэтом. Об этом рэпер узнал, когда собирал информацию для телепроекта «Муз-ТВ» ко Дню Победы. Артист посвятил поколению победителей песню «Жизнь без войны».
На теле Александра красуется большое количество татуировок. На животе набит символ любимого рэпером футбольного клуба «Спартак».
В 2017 году артист выпустил собственную линейку одежды Q2ZA.
В 2020 году рэпер выпустил лирический трек «Папа качает», видео на который было записано в условиях самоизоляции с участием других звездных отцов – Тимати, Артика, Алана Басиева и прочих.
Рэпер попал в «Книгу рекордов Гиннесса», устроив самое продолжительное онлайн-выступление. На протяжении 24 часов Степанов безостановочно читал рэп. Трансляция в YouTube собрала около 7 миллионов зрителей. По словам артиста, это было крайне тяжело. Усталость подступила еще до середины марафона.
Голосом ST говорит Рафаэль в русском дубляже мультсериала «Эволюция черепашек-ниндзя».
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.