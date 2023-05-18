Запутанная личная жизнь Александра Маршала: три развода, роман с «Блестящей», новая любовь на 36 лет моложе

Играть на фортепиано его научили педагоги, на гитаре – выучился самостоятельно. Потом был другой город – Сальск, туда получил назначение отец. Саша-подросток организовал самодеятельную музыкальную группу под названием «Степняки» и «зажигал» на городских танцплощадках и в клубах, а еще ребята играли на свадьбах.

Конечно, он мечтал о карьере музыканта. Но с не меньшей силой его тянуло в небо – перед глазами был пример отца, и ему хотелось быть, как он: сильным, уверенно ведущим воздушный корабль. Высокий стройный юноша (93 кг при росте 193 см) поступил в Ставропольское высшее военное авиационное училище.

Именно там он получил прозвище Маршал, которое впоследствии станет его сценическим псевдонимом. Саша пытался соединить в своей жизни эти две мечты: летать и быть музыкантом. Он с первых дней учебы создал музыкальный ансамбль.

…Но выбрал музыку

