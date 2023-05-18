Запутанная личная жизнь Александра Маршала: три развода, роман с «Блестящей», новая любовь на 36 лет моложе

В свои 65 лет Александр Маршал выглядит значительно моложе: подтянутый, активный, доброжелательный – и явно счастливый, по глазам видно. На него и сегодня заглядываются девушки – а лет двадцать назад от них не было прохода.
Почти стал летчиком – как папа
Александр Маршал в детстве с родителями. Фото: соцсети
Александр Витальевич Миньков (так звучит настоящая фамилия артиста) родился 7 июня 1957 года в небольшом городе Кореновске Краснодарского края. Его отец был военным летчиком, мама – стоматологом. Через несколько лет семья переехала в Тихорецк, и там Саша пошел сразу в обычную школу и музыкальную.
Александр Маршал в детстве. Фото: соцсети
Играть на фортепиано его научили педагоги, на гитаре – выучился самостоятельно. Потом был другой город – Сальск, туда получил назначение отец. Саша-подросток организовал самодеятельную музыкальную группу под названием «Степняки» и «зажигал» на городских танцплощадках и в клубах, а еще ребята играли на свадьбах.
Конечно, он мечтал о карьере музыканта. Но с не меньшей силой его тянуло в небо – перед глазами был пример отца, и ему хотелось быть, как он: сильным, уверенно ведущим воздушный корабль. Высокий стройный юноша (93 кг при росте 193 см) поступил в Ставропольское высшее военное авиационное училище.
Именно там он получил прозвище Маршал, которое впоследствии станет его сценическим псевдонимом. Саша пытался соединить в своей жизни эти две мечты: летать и быть музыкантом. Он с первых дней учебы создал музыкальный ансамбль.
…Но выбрал музыку
Александр Маршал в молодости. Фото: соцсети
Так прошло два года. А потом он понял: разорваться невозможно, надо выбирать что-то одно. И выбрал музыку – к недовольству и отца, и руководства училища. Раздосадованный отец отказал ему в материальной помощи. И Саша Маршал зарабатывал, как умел – не только играл в ресторанах, но и работал матросом, спасателем, грузчиком, рабочим…
В начале 80-х парень узнал, что одна из московских музыкальных групп ищет басиста. Бросив все, с одной сумкой и гитарой он помчался в столицу. И его взяли. Способного парня вскоре заметил Стас Намин – и пригласил в свою группу «Аракс». «Москонцерт» требовал исполнять песни про комсомол, а парни рвались «лабать» западный рок.
«Парк Горького» и отъезд в США
Александр Маршал в молодости. Фото: соцсети
И в 1987 году, записав песни на английском языке, они организовали новый коллектив – специально для западного слушателя, и назвали его «Парк Горького». Ребят пригласили на гастроли в США – на несколько месяцев.
Александр Маршал (самый высокий) в составе группы "Парк Горького". Фото: соцсети
Они остались там на 10 лет: первые же концерты сделали их звездами. Диски группы Gorky Park раскупались, словно горячие пирожки, они получили международное признание. Это был серьезный успех: музыканты даже обзавелись собственной звукозаписывающей студией.
Но шли годы, нужна была другая музыка, сердца слушателей завоевывали новые исполнители. И музыканты решили вернуться в Россию. А спустя еще пару лет Маршал покинул «Парк Горького»: он чувствовал в себе потребность идти дальше, развиваться в новых направлениях.
Сольная карьера – новый виток популярности
Александр Маршал на сцене. Фото: Global Look Press
Первый сольный диск Маршала назывался «Может быть» - он пел уже не только рок, но и шансон. В поддержку альбома Александр дал концертный тур по России. Следующие альбомы – «Белый пепел» и «Особый» - тоже вызвали интерес у слушателей, потом появился диск «Батя»…
Все чаще в его песнях звучали патриотические мотивы, тема связи между поколениями. И это явно нравилось публике: Александр Маршал выделялся среди остальных исполнителей, трогал души. Песню «Отец Арсений» он посвятил репрессированному священнику, такое же название получил и диск с новыми песнями.
С 2008 по 2012 год Маршал представил еще несколько альбомов. А на фестивале «Авторадио-15» поклонники радостно приветствовали воссоединившийся «Парк Горького». После этого Маршал еще несколько раз выступал в составе группы. Кроме того, он пел с Наташей Королевой и другими исполнителями, получал музыкальные награды, вел программу «Легенды армии» на канале «Звезда».
Скромная пенсия и гонорары за концерты
Несмотря на звание заслуженного, Александр Маршал не получает никаких надбавок к пенсии. «У меня пенсия 12 тысяч рублей. Я живу за городом, поэтому мне не положена надбавка как заслуженному артисту», – рассказал Александр в разговоре с Антоном Красовским в шоу «Антонимы». По данным СМИ, за концерты и корпоративы музыканту платят от 15 тысяч евро.
Фиктивный брак, дочь и сын
Александр Маршал с бывшей женой Натальей и сыном Артемом. Фото: соцсети
Певец не любит делиться подробностями своей личной жизни, эта тема для него – табу, поэтому поклонникам приходится собирать сведения по крупицам. Известно, что его первый брак был фиктивным – ради прописки в Крыму, где он в молодости работал.
Позднее у Александра появилась гражданская жена Наташа, они некоторое время были вместе, у пары родилась дочь Полина. Но родители решили расстаться. Мама Полины увезла девочку в США, однако Маршал сохранил связь с дочерью. Они часто общаются, Полина присылает ему свои музыкальные записи – возможно, они когда-нибудь споют вместе.
Через некоторое время Александр Маршал женился на девушке по имени Наталья. В 1997 году у них родился сын Артем. Казалось, в семье все хорошо.
Роман с Надей Ручкой
Надя Ручка. Фото: Global Look Press
Однако Александр признавался, что в середине 2000-х им с Натальей пришлось пережить нелегкие времена. Он увлекся Надей Ручкой – солисткой девичьей группы «Блестящие», часто выходил с ней на публику, а Наталья старалась делать вид, что ничего не знает.
Роман с Надей закончился через пару лет, но отношения с женой были уже безвозвратно испорчены, и они расстались. СМИ писали и о других романах музыканта – в частности, с девушкой Юлей из Петербурга. Тогда Маршал никак не комментировал ситуацию.
Новая любовь - Карина Нугаева
Александр Маршал и Карина Нугаева. Фото: кадр из передачи "Когда все дома"
А в 2018-м поклонники артиста увидели его в программе «Когда все дома» - и не одного. Рядом с Александром за столом сидела 24-летняя Карина Нугаева – редактор на радио «Шансон», и Маршал представил ее как свою девушку. Разница в возрасте между ними составляет 36 лет.
Подробностями он по-прежнему не балует, но известно, что Александр и Карина живут вместе, а однажды он признался: настоящим браком считает не тот, что зарегистрирован в загсе, а тот, что венчан в храме. На последующий вопрос – произошло ли это у него с Кариной, Маршал ответил: «Да».
Новые проекты
Александр Маршал с сыном Артемом. Фото: кадр из передачи "Когда все дома"
Летом 2022 года Александр Маршал исполнил роль Николая Резанова в концертной постановке легендарной рок-оперы «Юнона» и «Авось». Кроме того, дуэтом с Олегом Газмановым он исполнил новую патриотическую композицию «Мама – Родина».
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Не так давно вышел его новый диск с названием «Высота» - песни из него музыкант посвятил отцу. Вместе с сыном Артемом он принял участие в шоу «Две звезды». Александр Маршал, несмотря на свои 65 лет, остается стройным, подтянутым и активным, продолжая писать и исполнять песни, проникающие в самую душу.