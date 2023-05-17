Рэпер Серега: наполнил «нулевые» вирусными хитами, отсудил детей и остался на волне

Рэпер Серега стал звездой русского хип-хопа еще до того, как это стало мейнстримом. Ну кто не напевал его хиты «Черный бумер», «Возле дома твоего» и «Дискомалярию»? В середине «нулевых» треки артиста звучали на всех школьных дискотеках. Но и в 2020-х исполнитель не сбавил темпов, оставаясь востребованным у публики.

Музыкальная карьера

Полное имя рэпера - Сергей Васильевич Пархоменко. Он родился 8 октября 1976 года в белорусском Гомеле. В своих интервью Серега старается избегать воспоминаний о детстве. Журналистам известно только то, что он с юных лет увлекался музыкой, окончил школу с серебряной медалью и не завершил музыкальное образование по классу фортепиано.

Будущий артист два года учился в Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины, затем отправился изучать экономику и политологию в Германию на пять лет, но получить диплом так и не смог. Академическим знаниям помешало увлечение рэпом. Именно в тот период Сергей при поддержке исполнителя Azad записал свой первый трек. А когда вернулся на родину, то уже решил всерьез заниматься хип-хопом.

В 2004 году Пархоменко впервые появился на украинском ТВ и выпустил свой альбом «Мой двор: свадьбы и похороны». Пластинка быстро стала популярной в Беларуси и на Украине. Позже артист слегка видоизменил ее и выпустил в России под названием «Мой двор: спортивные частушки». Самые пробивные треки «Кукла», «Загубили Лялю» и «Черный бумер» получили видеоклипы.