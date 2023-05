Рэпер Серега: наполнил «нулевые» вирусными хитами, отсудил детей и остался на волне

Серега стал первым артистом, официально получившим разрешение на заимствование семпла песни The Show Must Go On группы Queen с вокалом Фредди Меркьюри.

В компьютерной игре GTA IV прозвучали треки Пархоменко «Вторжение» и «Кинг Ринг».

В 2008 году Серега дублировал американский мультфильм «Мадагаскар-2», его голосом говорит бегемот Мото-Мото. А еще артист написал русскоязычные тексты к саундтрекам анимационной картины.

В 2010 году рэпер стал судьей украинского музыкального шоу «X-фактор» и нелестно высказался о конкурсанте под псевдонимом Монатик. По мнению Сереги, у молодого артиста не было будущего в шоу-бизнесе.

Однако спустя годы этот певец стал весьма популярным и попал в ряды судей телепроекта «Танцы со звездами», в котором участвовал Пархоменко. Встретившись снова, музыканты уладили разногласия и пообещали записать дуэт.

Однажды в прессу просочилась информация о беременности известной певицы Насти Каменских. А отцом ожидаемой двойни якобы является Сергей Пархоменко. Рэпер опровергнуть данный слух, назвав его несмешной шуткой своего коллеги Потапа.