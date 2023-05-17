Рэпер Серега: наполнил «нулевые» вирусными хитами, отсудил детей и остался на волне

Рэпер Серега стал звездой русского хип-хопа еще до того, как это стало мейнстримом. Ну кто не напевал его хиты «Черный бумер», «Возле дома твоего» и «Дискомалярию»? В середине «нулевых» треки артиста звучали на всех школьных дискотеках. Но и в 2020-х исполнитель не сбавил темпов, оставаясь востребованным у публики.
Музыкальная карьера
Полное имя рэпера - Сергей Васильевич Пархоменко. Он родился 8 октября 1976 года в белорусском Гомеле. В своих интервью Серега старается избегать воспоминаний о детстве. Журналистам известно только то, что он с юных лет увлекался музыкой, окончил школу с серебряной медалью и не завершил музыкальное образование по классу фортепиано.
Будущий артист два года учился в Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины, затем отправился изучать экономику и политологию в Германию на пять лет, но получить диплом так и не смог. Академическим знаниям помешало увлечение рэпом. Именно в тот период Сергей при поддержке исполнителя Azad записал свой первый трек. А когда вернулся на родину, то уже решил всерьез заниматься хип-хопом.
В 2004 году Пархоменко впервые появился на украинском ТВ и выпустил свой альбом «Мой двор: свадьбы и похороны». Пластинка быстро стала популярной в Беларуси и на Украине. Позже артист слегка видоизменил ее и выпустил в России под названием «Мой двор: спортивные частушки». Самые пробивные треки «Кукла», «Загубили Лялю» и «Черный бумер» получили видеоклипы.
«ЧБ» имел эффект разорвавшейся бомбы. Песня попала в топы хит-парадов «Муз-ТВ», MTV, «Динамит FM», «Русское радио» и «Европа Плюс». Серега ловко оседлал волну популярности и в 2005-м выпустил не менее пробивной альбом «Дискомалярия» с хитом «Возле дома твоего». После были такие популярные треки, как «Кружим» и «Шоу должно продолжаться».
В 2012–2013 годах у рэпера случился творческий кризис. Но затем он уверенно вернулся в музыку: сменил псевдоним на Seryoga и выпустил пластинку «50 оттенков Серого». На пять треков из нового альбома были сняты клипы. Далее последовала пластинка с говорящим названием «Феникс».
В 2014-м рэпер запустил сайд-проект под названием «Туфли Гну». Группа совмещала рэп и хард-кор, она выпустила альбом «Готов к труду и обороне» с семью песнями в обойме. В 2015-м появился еще один музыкальный проект «Полиграф ШарикOFF». По словам Сереги, в него вошли веселые хулиганские песни, написанные «когда тебе плохо».
Серега в начале карьеры. Фото: Global Look Press
В 2017-м рэпер снял клип на песню «Антифриз», критикующую многих представителей отечественного хип-хопа. Его коллега по цеху Баста нашел в этой композиции отсылки к своим работам и обратился к Сереге в Twitter, назвав его «белорусским веником». В ответ Пархоменко предложил Вакуленко решить конфликт рэп-баттлом. Баста проигнорировал вызов и перевел все в шутку.
Другие проекты
Помимо собственного творчества Сергей занялся еще и продюсированием. В 2005 году он основал собственный музыкальный лейбл KingRing, который выпустил несколько альбомов других рэперов.
Артист всерьез увлекается спортом: накачался сам и в 2015 году он запустил собственный фитнес-проект Fightckub99 - авторскую систему похудения, гарантирующую результат за 99 часов тренировки. Впоследствии его пригласили в четвертый сезон телешоу «Взвешенные и счастливые люди» на канале СТС в качестве тренера.
В свое время Серега был и дизайнером. Он выпустил коллекцию кепок и открыл в Киеве магазин KingRing Boutique.
Серега на съемках «Фабрики звезд – 7». Фото: Global Look Press
Рэпер не раз светился в различных ТВ-проектах: украинский и белорусский «X-Фактор», «Танцы со звездами», «Король ринга» и прочих.
Кроме того, он снимался в кино и сериалах: «День выборов» (2007), «Личное дело» (2014), «Нити судьбы» (2016), «Свингеры» (2017) и других.
Интересные факты
Достоверно известно, что хит «Дискомалярия» звучал в голливудском фильме «Трансформеры – 3: Темная сторона Луны», но в официальном саундтреке картины он отсутствует.
В 2006-м вышел клип Сереги «Мел Судьбы» (второе название «Песня Тамерлана»). Композиция была написана специально для фильма «Дневной дозор» Тимура Бекмамбетова.
В молодости у рэпера было множество татуировок на теле, которые музыкант впоследствии свел, объяснив это тем, что со временем они потеряли для него какой-либо смысл.
Серега на 12-й премии «Золотой граммофон». Фото: Global Look Press
Серега стал первым артистом, официально получившим разрешение на заимствование семпла песни The Show Must Go On группы Queen с вокалом Фредди Меркьюри.
В компьютерной игре GTA IV прозвучали треки Пархоменко «Вторжение» и «Кинг Ринг».
В 2008 году Серега дублировал американский мультфильм «Мадагаскар-2», его голосом говорит бегемот Мото-Мото. А еще артист написал русскоязычные тексты к саундтрекам анимационной картины.
В 2010 году рэпер стал судьей украинского музыкального шоу «X-фактор» и нелестно высказался о конкурсанте под псевдонимом Монатик. По мнению Сереги, у молодого артиста не было будущего в шоу-бизнесе.
Однако спустя годы этот певец стал весьма популярным и попал в ряды судей телепроекта «Танцы со звездами», в котором участвовал Пархоменко. Встретившись снова, музыканты уладили разногласия и пообещали записать дуэт.
Однажды в прессу просочилась информация о беременности известной певицы Насти Каменских. А отцом ожидаемой двойни якобы является Сергей Пархоменко. Рэпер опровергнуть данный слух, назвав его несмешной шуткой своего коллеги Потапа.
Личная жизнь
О личном Серега предпочитает не распространяться. В его жизни было несколько любимых девушек, но ни с одной из них он не пошел в ЗАГС. В интервью мужчина говорит, что, возможно, еще не встретил ту единственную.
Первой гражданской женой артиста стала модель из Кубы Даями Моралес. Ради возлюбленного она переехала из родной страны в Киев. Но из-за бесконечных гастролей музыкант не мог уделить достаточно времени обустройству семейного гнездышка. В итоге девушка поняла, что у них разные жизненные приоритеты. Пара рассталась без скандалов.
Артист недолго грустил в одиночестве и через пару месяцев закрутил роман со своей давней подругой, танцовщицей Полиной Ололо. В 2009 году новая девушка подарила Сереге сына, которого родители назвали Марком. А через три года в семье появился второй ребенок Платон. Мальчики засветились в клипе отца «Твой любимый клоун».
Казалось, что у пары настоящая семейная идиллия, по крайней мере, об этом говорили фотографии в соцсетях. Но счастье было недолгим. Звездные родители расстались, продолжая воспитывать общих детей. А потом между ними произошел громкий скандал.
Серега и Полина Ололо. Фото: соцсети
В 2020 году Полина заявила в соцсетях, что бывший муж забрал детей себе и препятствует любому контакту матери с сыновьями. Женщина подняла шумиху в прессе, призывая людей помочь ей найти мальчиков. По ее словам, Сергей вывез наследников в Крым, чтобы держать их подальше от матери.
Музыкант не спешил комментировать этот скандал, но затем выпустил видео, в котором подробно рассказал о произошедшем. Пархоменко заявил, что изначально забрал к себе старшего сына на месяц-два, так как тот хотел научиться играть в футбол. Затем мужчина узнал, что у младшего есть проблемы с поведением, и решил, что мальчику необходимо отцовское воспитание.
Бывшие супруги долго и скандально делили детей в суде. В итоге мальчики остались с отцом, а их мать отправилась на телешоу, где обвинила Сергея в ревности, изменах, психологическом и физическом насилии во время их сожительства. Пока что эти откровения не помоги ей вернуть сыновей.
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После Полины Серега Пархоменко крутил роман с фотомоделью и солисткой группы «Подиум» Мариной Матвеевой, но это увлечение было недолгим. На сегодняшний день артист холост, воспитывает двоих наследников и продолжает выпускать новые треки, подстраиваясь под вкусы нынешней молодежи. Вы видели, к примеру, его клип «Гуччидед»?