Из учительницы в тарологи: кто такая Елена Ивашина из «Битвы экстрасенсов»

«Битва экстрасенсов» сделала известным множество имен медиумов, гадалок, магов, потомственным ведьм и ясновидящих. Но кто из них действительно обладает паранормальными способностями, а кто просто притворялся, чтобы попасть в телешоу? Таролог Елена Ивашина из Наро-Фоминска уверяет, что ее умения помогают ей заглянуть за грань реальности.

Елена родилась 2 февраля 1983 года в Московской области. Мечта стать ведьмой появилась у девочки еще в 7 лет, но она никому об этом не рассказывала. Спустя три года ей посчастливилось раздобыть свою первую колоду карт Таро, с которой предсказательница не расстается и по сей день.

Окончив школу, девушка пошла в педагогический и какое-то время работала учителем русского языка и литературы. Но вскоре интерес к мистике и магии пересилили мирские занятия. А тут еще и шоу «Битва экстрасенсов» идет по ТВ с большим успехом, и там каждый эзотерик может показать свои способности.

Участие в популярном проекте было для таролога Елены только вопросом времени. И вот в 2022 году вышел 23-й сезон телешоу, в котором она приняла участие. Мастерское владение картами Таро помогло женщине с тростью без труда пройти кастинг. На этапе «Мистер Икс», где кандидаты должны рассказать о человеке, которого не видят, Ивашина справилась лучше всех.