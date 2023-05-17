Из учительницы в тарологи: кто такая Елена Ивашина из «Битвы экстрасенсов»

«Битва экстрасенсов» сделала известным множество имен медиумов, гадалок, магов, потомственным ведьм и ясновидящих. Но кто из них действительно обладает паранормальными способностями, а кто просто притворялся, чтобы попасть в телешоу? Таролог Елена Ивашина из Наро-Фоминска уверяет, что ее умения помогают ей заглянуть за грань реальности.
Елена родилась 2 февраля 1983 года в Московской области. Мечта стать ведьмой появилась у девочки еще в 7 лет, но она никому об этом не рассказывала. Спустя три года ей посчастливилось раздобыть свою первую колоду карт Таро, с которой предсказательница не расстается и по сей день.
Окончив школу, девушка пошла в педагогический и какое-то время работала учителем русского языка и литературы. Но вскоре интерес к мистике и магии пересилили мирские занятия. А тут еще и шоу «Битва экстрасенсов» идет по ТВ с большим успехом, и там каждый эзотерик может показать свои способности.
Участие в популярном проекте было для таролога Елены только вопросом времени. И вот в 2022 году вышел 23-й сезон телешоу, в котором она приняла участие. Мастерское владение картами Таро помогло женщине с тростью без труда пройти кастинг. На этапе «Мистер Икс», где кандидаты должны рассказать о человеке, которого не видят, Ивашина справилась лучше всех.
Елена Ивашина в шоу «Битва экстрасенсов». Фото: кадр из эфира канала ТНТ
В отличие от многих замкнутых и таинственных экстрасенсов бывшая учительница является весьма общительным человеком. Еще до своего участия в шоу она вела переписки со многими коллегами по цеху, а попав на проект, Елена принялась смело оценивать способности конкурентов и выводить их на чистую воду.
Она заявила, что ее главная задача – не победа в «Битве», а проверка организаторов и участников на профпригодность. В результате «напоролась» на порчу от фаворита проекта, черного мага Владислава Череватого. Колдун сделал об этом пост в социальной сети, чем спровоцировал волну насмешек и ироничных комментариев.
Тем не менее, мужчина победил в сезоне, а «ревизорро» Ивашина не вошла даже в тройку финалистов. Зато теперь на ее сообщество в социальной сети подписано более 7000 человек. В нем таролог выкладывает благодарности своих клиентов, мемы и личные истории. О личной жизни 40-летней предсказательницы прессе ничего неизвестно.
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Елена Ивашина в официальной группе «ВКонтакте». Фото: соцсети
Интересные факты
Елена любит рок. Слушает Виктора Цоя, «Гражданскую оборону», Яну Дягилеву, из западных кумиров предпочитает Фредди Меркьюри и Курта Кобейна. На работу с клиентами ей помогает настроиться металл «Арии» и Black Sabbath.
Вместе с картами Таро Ивашина использует магический ритуальный нож атам.
Елена интересуется русской демонологией и весьма неравнодушна к совам и волкам.
Предсказательница не использует термин «гадание», относя его к деятельности цыганок на вокзалах. Елена предпочитает выражение «работать с Таро».