Артем Ткаченко: как стал звездой кино и сериалов, почему развелся с Равшаной Курковой и от кого воспитывает сыновей

Популярный актер Артем Ткаченко знаменит не только своими яркими ролями в кино и сериалах, но и браком с актрисой Равшаной Курковой. Также славы ему добавило внешнее сходство с оскароносным голливудским коллегой Эдрианом Броуди. Каким был путь Ткаченко к славе, почему его пути с Курковой разошлись и с кем он счастлив сегодня? На эти и другие вопросы вы найдете ответы в нашем материале.

Детство

Артем Валерьевич Ткаченко – уроженец Калининграда. Он появился на свет 30 апреля 1982 года и стал вторым ребенком в семье – к тому моменту мама воспитывала его сестру. Отца Артем не знает совсем, поскольку тот ушел из семьи и не объявлялся. Мальчика воспитывали мама, бабушка и дедушка. В жилах Артема течет смешанная с цыганской кровь – так ему рассказывала мама.