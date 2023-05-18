Артем Ткаченко: как стал звездой кино и сериалов, почему развелся с Равшаной Курковой и от кого воспитывает сыновей

Популярный актер Артем Ткаченко знаменит не только своими яркими ролями в кино и сериалах, но и браком с актрисой Равшаной Курковой. Также славы ему добавило внешнее сходство с оскароносным голливудским коллегой Эдрианом Броуди. Каким был путь Ткаченко к славе, почему его пути с Курковой разошлись и с кем он счастлив сегодня? На эти и другие вопросы вы найдете ответы в нашем материале.
Детство
Артем Валерьевич Ткаченко – уроженец Калининграда. Он появился на свет 30 апреля 1982 года и стал вторым ребенком в семье – к тому моменту мама воспитывала его сестру. Отца Артем не знает совсем, поскольку тот ушел из семьи и не объявлялся. Мальчика воспитывали мама, бабушка и дедушка. В жилах Артема течет смешанная с цыганской кровь – так ему рассказывала мама.
Артем Ткаченко в детстве. Фото: соцсети
Мама Ткаченко, Виктория Васильевна Литвинова – дирижер, и привила ему любовь к музыке, обучила игре на фортепиано и гитаре. И в 14 лет он отправился учиться в военно-музыкальный колледж. Правда, запал у него быстро пропал – жесткая дисциплина не способствовала творчеству, и Артем оставил учебы. По совету мамы, он выбрал лицей с театральным уклоном.
Артем Ткаченко в юности с мамой. Фото: соцсети
Учился Ткаченко вместе с сестрами Арнтгольц, Ольгой и Татьяной. А потом вместе они стали студентами Щепкинского училища в Москве. Вскоре окружающие стали подмечать, как стильно Артем Ткаченко похож на голливудского актера Эдриана Броуди – как будто родные братья.
Эдриан Броуди. Фото: Global Look Press
Театральная карьера
В 2003 году Ткаченко окончил вуз и начал работать в театре «Шалом». Здесь он играл в пьесах «Блуждающие звезды», «Пол-Нью-Йорка мне теперь родня» и других. В каждой постановке ему приходилось не только играть, но и петь, так и раскрылись вокальные данные Ткаченко. В 2005-м он покинул театр и больше сосредоточился на киноиндустрии.
Вернулся на подмостки Ткаченко в спектакле «Текст» в Театр им.Ермоловой в 2018 году. Он сыграл сотрудника ФСКН Петра Хазина.
Артем Ткаченко (в центре) в пьесе "Текст". Фото: Global Look Press
Кинокарьера
Студентом второго курса Ткаченко случайно оказался на съемочной площадке фильма «Мечтать не вредно» - сопровождал приятеля, который в нем снимался.
Там познакомился с ассистентом режиссера Ольгой Логиновой, которая предложила попробоваться на главную роль мечтателя Шнека. В результате проб Артем ростом 175 см и весом 70 кг подошел по всем параметрам. Так состоялся в 2000 году его кинодебют.
Артем Ткаченко в фильме "Мечтать не вредно". Кадр из фильма
Через четыре года на экраны вышла комедия «Даже не думай-2: Тень независимости», и снова Ткаченко досталась главная роль. На следующий год он уже снимался с Константином Хабенским, Ярославом Бойко и другими звездами в сериале «Бухта Филиппа» Алеко Цабадзе.
Этот же режиссер следом пригласил его на главную роль в картину «Русский треугольник», которая была признана на высоком уровне: получила приз жюри «Серебряный Георгий» на Московском кинофестивале-2007 и премию «Ника» в 2008 году.
Артем Ткаченко в фильме "Русский треугольник". Кадр из фильма
Большая популярность пришла к Ткаченко в 2006 году после выхода на экраны фильма «Меченосец» Филиппа Янковского. В нем Артем исполнил главную роль, пару ему составила Чулпан Хаматова. Этот дуэт был даже номинирован по итогам проката на премию MTV Russia-2007 за лучшую сцену с поцелуем.
Артем Ткаченко в фильме "Меченосец". Кадр из фильма
Ткаченко одинаково блестяще удаются как комедийные и положительные, так и отрицательные роли. В триллере «Индиго» в 2008 году он сыграл так ярко, что был признал «Лучшим злодеем» кинопремии MTV Russia. В кадре с ним были задействованы Михаил Ефремов, Мария Шукшина, Гоша Куценко и другие знаменитые актеры.
Артем Ткаченко в фильме "Индиго". Кадр из фильма
Следом за этим успехом возник другой – в фильме «Малая Москва» Ткаченко снимался со Светланой Ходченковой, Алексеем Горбуновым, Дмитрием Ульяновым. Картина была отмечена на Московском кинофестивале призом зрительских симпатий, а снявший ее польский режиссер Вальдемар Кшистек захотел продолжить работу с Ткаченко в триллере «Фотограф» в 2014 году.
Артем Ткаченко в сериале "Жизнь и приключения Мишки Япончика". Кадр из сериала
С 2009 года Ткаченко снимался в криминальном сериале «Петровка, 38», комедии «Варенье из сакуры», сериалах «Подарок судьбы», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Небесные родственники», «Чужие крылья», «Супруги». В 2012 году актер появился в неожиданной для поклонников роли Принца в сказочной комедии «Zолушка», где сыграли Кристина Асмус, Нонна Гришаева, Никита Ефремов.
Артем Ткаченко в фильме "Zолушка". Кадр из фильма
Среди заметных работ Ткаченко периода 2013 – 2014 – сериалы «Цезарь», «Мотыльки», «Долгий путь домой», комедия «Курьер из «Рая», боевик «Чужая война». В 2015 году последовал большой и громкий проект «Красная королева», где Ткаченко сыграл отрицательного персонажа – мужа героини.
Артем Ткаченко в сериале "Красная королева". Кадр из фильма
Следующими в успешной фильмографии Ткаченко значатся проекты «Гоголь. Начало», «Гоголь. Вий», «Гоголь. Страшная месть». В комедии «Детки напрокат» актер сыграл с бывшей женой Равшаной Курковой, с которой не отказался работать и по сей день дружит.
В 2018 году на экраны стал выходить сериал «Юристы», который быстро полюбился зрителям. А вскоре актер появился в сериале «Большая игра».
Артем Ткаченко в сериале "Казанова в России". Кадр из сериала
В 2019 году Ткаченко был нарасхват. Он снимался в фантастике «Аванпост», исторической драме «Союз Спасения», фильме «Ключ времени», сериалах «Дылды», «Казанова в России» и других ярких проектах.
2020 год принес такие успешные работы, как сериал «Грозный», «Давай найдем друг друга», «Секреты», следом в 2021-м – «Вампиры средней полосы», «Бендер: Начало», «Бендер: Золото империи», «Сестры» и многие другие.
Артем Ткаченко в сериале "Вампиры средней полосы". Кадр из сериала
Другие проекты
Артем Ткаченко снимался в музыкальном клипе на песню Светланы Лободы и Эмина Агаларова «Смотришь в небо» в 2015 году.
Артем Ткаченко в клипе "Смотришь в небо". Кадр из клипа
Три брака
Ткаченко сегодня состоит в третьем браке. Первой женой актера была коллега по съемкам Равшана Куркова. Они поженились в 2004 году и казались одной из самых счастливых пар, но в 2008 году вдруг развелись.
Спустя 11 лет, в программе «Судьба человека» Ткаченко объяснил, почему они расстались. По словам актера, брак погубила лень: каждый был сосредоточен на себе и своей карьере и не захотел работать над отношениями и сохранять союз.
Артем Ткаченко и Равшана Куркова. Фото: Global Look Press
Второй раз в ЗАГС Ткаченко отправился с актрисой из сериала «Кухня» Евгенией Храповицкой. Познакомились они на концерте Гарика Сукачева, Артем так хотел запомниться своей новой симпатичной знакомой, что укусил ее за ухо.
В 2012 году они поженились, в 2013 году впервые стали родителями – аист принес сына Тихона. Однако в 2015 году пара развелась – Храповицкая закрутила роман с Игорем Верником.
Артем Ткаченко и Евгения Храповицкая. Фото: Global Look Press
С третьей женой, актрисой Екатериной Стеблиной, отношения завязались в 2015 году, в 2016-м она подарила ему сына Степана, затем последовала пышная свадьба. В своих детях Ткаченко души не чает и часто собирает их вместе, проводит свободное время и путешествует.
Артем Ткаченко с сыновьями Тихоном и Степаном. Фото: соцсети
Карьера сегодня
По сей день Ткаченко – невероятно востребованный актер. В 2023 году он появился в фильмах «Чужая», и «Командир». В настоящее время он снимается в сериале «Золото Умальты», премьера которого намечена на 2024 год.