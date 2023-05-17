Диктор новостей Екатерина Гринчевская: исполнила детскую мечту и достойно преодолела развод

Диктор канала «Россия-24» Екатерина Гринчевская – не просто красивое лицо и поставленный голос. Она настоящий пример целеустремленности и преданности любимому делу. Еще в детстве ведущая видела себя в телевизоре. А потом превратила мечту в любимую работу.

Мечта о телевидении

Екатерина родилась 28 ноября 1981 года в Нижнем Новгороде (в тот период это был город Горький). Это была активная и творческая девочка, чьи шалости больше веселили близких, нежели раздражали. Как и у любого ребенка, у нее было много смелых мечтаний: полететь в космос, спасти мир, а еще попасть на телевидение.

Сначала кумиром девочки был Степашка из программы «Спокойной ночи, малыши», а потом известный диктор Анна Шилова. Юная Катя разыгрывала сценки, будто она работает телеведущей. Мечта попасть на экран оформилась достаточно четко.

Кроме творческой натуры, будущая звезда ТВ обладала еще и природной красотой. Уже в юности ей довелось поработать моделью и сняться в рекламе. В ее биографии есть и период работы фитнес-тренером, спорт, кстати, и сегодня помогает ей прекрасно выглядеть.