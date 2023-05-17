Диктор новостей Екатерина Гринчевская: исполнила детскую мечту и достойно преодолела развод

Диктор канала «Россия-24» Екатерина Гринчевская – не просто красивое лицо и поставленный голос. Она настоящий пример целеустремленности и преданности любимому делу. Еще в детстве ведущая видела себя в телевизоре. А потом превратила мечту в любимую работу.
Мечта о телевидении
Екатерина родилась 28 ноября 1981 года в Нижнем Новгороде (в тот период это был город Горький). Это была активная и творческая девочка, чьи шалости больше веселили близких, нежели раздражали. Как и у любого ребенка, у нее было много смелых мечтаний: полететь в космос, спасти мир, а еще попасть на телевидение.
Сначала кумиром девочки был Степашка из программы «Спокойной ночи, малыши», а потом известный диктор Анна Шилова. Юная Катя разыгрывала сценки, будто она работает телеведущей. Мечта попасть на экран оформилась достаточно четко.
Кроме творческой натуры, будущая звезда ТВ обладала еще и природной красотой. Уже в юности ей довелось поработать моделью и сняться в рекламе. В ее биографии есть и период работы фитнес-тренером, спорт, кстати, и сегодня помогает ей прекрасно выглядеть.
Екатерина Гринчевская на отдыхе. Фото: соцсети
Однако, окончив школу, девушка выбрала максимально серьезную профессию. Она поступила на финансовое отделение академии госслужбы, а затем подала документы в МГИМО - на факультет государственного и муниципального управления.
Гринчевская работала лаборантом на кафедре, даже хотела преподавать, но вдруг снова сменила ориентир и перевелась на юридическое отделение. Отличница в учебе, она даже написала кандидатскую работу, но по личным причинам так и не защитила ее.
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Любимая работа
И стала бы девушка блестящим юристом, да только, когда она получила заветный диплом, ей снова вспомнилась детская мечта о телевидении. Близкие сначала не поверили, что у Екатерины получился кардинально сменить профессию, но потом поддержали ее. В итоге она получила дополнительное образование в Институте повышения квалификации для работников ТВ и начала искать работу ведущей.
В 2007-м Гринчевская появилась в новостях канала «Россия-24» и сразу привлекла внимание зрителей обаянием, собранностью и четкой речью. Загаданная в детстве работа диктором так понравилась девушке, что она больше не стала ничего менять.
В 2009 году Екатерина занималась телепроектом «Прямой эфир», который создала вместе с Георгием Каптелиным. Она брала интервью у знаменитых политиков, спортсменов, предпринимателей и звезд шоу-бизнеса по социально значимым вопросам.
В 2019-м попробовала себя в роли большой журналистки - сделала репортаж о дочери Рамзана Кадырова, открывшей собственный бутик. В 2020-м, во время карантина по коронавирусу, участвовала в проекте «Сидим дома – 24», читая новости из собственной квартиры.
Сергей Капков, Екатерина Гринчевская и Ксения Собчак. Фото: стоп-кадр из видео
Личная жизнь
Первый брак Гринчевской случился, когда она была еще юной девушкой. Избранником красавицы стал депутат Сергей Капков, знакомство с которым состоялось еще в Нижнем Новгороде. Вместе с мужем Екатерина переехала в Москву.
Со стороны семья казалась счастливой, в ней появились дети Иван и Софья. Но в 2010 году в прессе прошла новость о разводе телеведущей. Роль разлучницы приписали другой звезде экрана Ксении Собчак. Светскую львицу не раз видели в компании Капкова.
Екатерина Гринчевская с сыном. Фото: соцсети
Екатерина отказалась комментировать эти домыслы – ушла в отпуск и временно покинула страну. Ходили слухи, что она погрузилась в глубокую депрессию из-за предательства мужа, но вскоре Гринчевская появилась на публике бодрой и посвежевшей. А затем сменила имидж, став брюнеткой.
Блонд вернулся к телеведущей в 2013 году, одновременно с новостью о ее втором замужестве. Личность нового супруга обаятельный диктор сохранила в тайне. Журналисты знают лишь, что его зовут Андрей, и у пары есть сын Петр.