Задорная рокерша и заботливая мама: что известно об экс-участнице «Ранеток» Анне Рудневой

Биография артистки

Анна Руднева — экс-участница молодежной группы «Ранетки», которая в середине нулевых гремела на всю страну. Коллектив собирал стадионы, а после распада дал каждой участнице начать музыкальную карьеру с нуля. Сейчас Анна занимается сольным творчеством, а вместе с этим воспитывает прекрасных детей.

Детство будущей рокерши

Анна Руднева родилась в Москве 11 января 1990 года. Отец девочки — успешный предприниматель. На маленькую Аню огромное влияние оказала бабушка. Она разглядела во внучке будущую певицу и настояла на том, чтобы родители отвели дочь в музыкальную школу.

Больше всего девочке нравилась гитара, поэтому будущую звезду перевели в класс, где детей обучали игре на классической гитаре. Петь будущая звезда научилась в хоре. Однако ей там не нравилось, и хоровое пение осталось в прошлом.

Пристрастие к игре на гитаре осталось. Анна настолько полюбила этот инструмент, что в доме скопилась коллекция. Один из наиболее любимых экспонатов — точная копия инструмента, на котором играл Кит Ричардс, гитарист легендарной группы The Rolling Stones.

Очень скоро музыкальные эксперименты сказались на учебе Анны, ей едва удалось избежать отчисления. Но директор, узнав, что отстающая ученица не просто прогуливает уроки, а с утра до ночи развивает свои навыки игры на музыкальном инструменте, сменил гнев на милость.

Высшее образование Аня получала, уже будучи вокалисткой группы, в Московском государственном университете культуры. В вузе она выбрала факультет продюсирования и постановки шоу-программ.