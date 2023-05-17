Задорная рокерша и заботливая мама: что известно об экс-участнице «Ранеток» Анне Рудневой

Биография артистки
Анна Руднева — экс-участница молодежной группы «Ранетки», которая в середине нулевых гремела на всю страну. Коллектив собирал стадионы, а после распада дал каждой участнице начать музыкальную карьеру с нуля. Сейчас Анна занимается сольным творчеством, а вместе с этим воспитывает прекрасных детей.
Детство будущей рокерши
Анна Руднева родилась в Москве 11 января 1990 года. Отец девочки — успешный предприниматель. На маленькую Аню огромное влияние оказала бабушка. Она разглядела во внучке будущую певицу и настояла на том, чтобы родители отвели дочь в музыкальную школу.
Больше всего девочке нравилась гитара, поэтому будущую звезду перевели в класс, где детей обучали игре на классической гитаре. Петь будущая звезда научилась в хоре. Однако ей там не нравилось, и хоровое пение осталось в прошлом.
Пристрастие к игре на гитаре осталось. Анна настолько полюбила этот инструмент, что в доме скопилась коллекция. Один из наиболее любимых экспонатов — точная копия инструмента, на котором играл Кит Ричардс, гитарист легендарной группы The Rolling Stones.
Очень скоро музыкальные эксперименты сказались на учебе Анны, ей едва удалось избежать отчисления. Но директор, узнав, что отстающая ученица не просто прогуливает уроки, а с утра до ночи развивает свои навыки игры на музыкальном инструменте, сменил гнев на милость.
Высшее образование Аня получала, уже будучи вокалисткой группы, в Московском государственном университете культуры. В вузе она выбрала факультет продюсирования и постановки шоу-программ.
Юная гитаристка вместе со своим другом. Фото: соцсети
Участие в «Ранетках» и первые выступления
Однажды Аня от своего педагога в музыкальной школе услышала, что в некий коллектив идет набор девушек ее возраста. Тогда школьница загорелась желанием попробовать силы в этом качестве. Она давно мечтала выступать на сцене с гитарой.
Так, 15-летняя исполнительница пришла на кастинг и спела несколько песен собственного сочинения Продюсер Сергей Мильниченко пришел в восторг от Ани и принял в коллектив.
Так началась музыкальная биография Анны Рудневой в составе группы «Ранетки». Кроме Ани в коллектив попали Евгения Огурцова, Наталья Щелкова и Валерия Козлова. Позже присоединилась Лена Третьякова.
С лета 2005 года по зиму 2011-го Руднева играла в коллективе на ритм-гитаре, почти все вокальные партии принадлежат ей. Анна стала автором таких композиций, как «Ангелы», «Луна» и «Чемпионы любви».
«Ранетки» появились в телепроекте «Кухня» канала «ТВЦ». Это стало отличным стартом для дальнейшей раскрутки группы. Девушек приглашали на различные рок-фестивали, такие как «Мегахаус-2006» и «Эммаус-2006».
По воспоминаниям самой гитаристки, 2007 год стал для коллектива прорывным. Новые композиции «Она одна», «Ранетки» и «Мальчишки-кадеты» прозвучали на экране в новом популярном сериале «Кадетство». Эти песни мгновенно стали хитами. Герлз-бэнд выпустил свой дебютный альбом, а после этого группа решила отправиться в тур.
Спустя некоторое время девушкам предложили сняться в новом проекте, где главными героинями выступили бы они сами. Сохранялись даже имена участниц коллектива. Так началась кинематографическая биография Анны Рудневой.
По фильму Аня была одиноким подростком, которого не понимали ни дома, ни в школе. Конечно же, в жизни Руднева — полная противоположность своей экранной героини.
Одноименный сериал «Ранетки» выходил на экраны с 2008 по 2010 год и пользовался огромным успехом. Всего вышло пять сезонов этого проекта.
Для Анны Рудневой появление на экране не ограничилось названным сериалом. Позже актриса снялась в нескольких сериях ситкома «Счастливы вместе», где сыграла участницу популярной группы «Пипетки».
Распад популярной группы и сольное творчество
В конце 2008 года популярный коллектив покинула барабанщица Лера Козлова. На место певицы пришла Нюта Байдавлетова. В составе группы Руднева записала четыре альбома. А осенью 2011 года певица и гитаристка занялась сольной карьерой.
Участницы коллектива в начале карьеры и сейчас. Фото: vladtime.ru
В 2010 она представила первый и на сегодня единственный альбом «Магнит», получивший название от главной песни. Сольный концерт Руднева дала весной 2013 года в Москве.
В этом же году группа «Ранетки» прекратила существование. Дело в том, что былая слава группы прошла, девушки почти не выступали с концертами. Было принято решение о распаде.
Однако в 2018 году все девушки собрались снова вместе и записали видео для поклонников, в котором ответили на вопросы и рассказали о жизни. Еще артистки намекнули, что подумывают о воссоединении. Однако воссоединения так и не случилось.
В конце 2017 года Анна Руднева и Наталья Мильниченко представили на суд слушателей новинку под названием «Мы потеряли время». В 2009 году Наташа Щелкова вышла замуж за продюсера коллектива Сергея Мильниченко и взяла фамилию супруга.
Публика встретила с радостью новую песню девушек. Хотя Анна признавалась, что было волнительно выпускать трек после стольких лет после распада группы.
Наладить отношения с Еленой Третьяковой Ане удалось только в 2020 году. Конфликт тянулся еще со времен существования группы и вынудил Рудневу покинуть коллектив. По мнению Ани, Лена отличалась «корыстью и жадностью». Однако со временем девушкам удалось найти общий язык.
Руднева с большой любовью относится к своим поклонникам. Фото: соцсети
Скандальная личная жизнь исполнительницы
Поклонники называли Аню самой влюбчивой девушкой в «Ранетках». Вновь и вновь влюбляясь, Руднева писала слова и музыку к хитам группы.
Одно время личная жизнь Анны Рудневой была связана со Стасом Шмелевым. Еще артистке приписывали романы с Артуром Сопельником, Дмитрием Тихоновым.
В 2008 году певица познакомилась с актером Павлом Сердюком. Он известен по роли Дениса, сына бизнесмена Максима Шаталина, в ситкоме «Моя прекрасная няня».
Романтические отношения у молодых людей развивались стремительно. Но затем Анна и Павел начали ссориться, отдаляться друг от друга. И хотя на тот момент молодой человек уже сделал любимой официальное предложение, а свадьба все время оттягивалась. Одно время пара даже подумывала о детях, но с беременностью тоже возникли проблемы.
Когда Анна решилась на разрыв, она узнала, что уже ждет ребенка. Ожидание появления малыша сплотило пару. На шестом месяце беременности ребята все же сыграли свадьбу.
Муж сразу отказался присутствовать на родах. Но когда появилась на свет дочь Соня, в Павле проснулись невероятные отцовские чувства.
Сердюк поддерживал жену, когда у нее начались проблемы в «Ранетках». Продюсер рассчитывал, что Руднева после родов вернется в коллектив, но она отказалась. Анна поняла, что былой популярности уже не будет и нужно двигаться вперед.
По признанию самой девушки, после рождения дочери Сони она ощутила прилив сил и невероятную энергию. Ей хотелось творить, чем она и занялась, едва малышке исполнилось два месяца.
Отношения Анны Рудневой и Павла Сердюка в 2013 году дали еще большую трещину. Они разъехались, а в 2015 году развелись официально.
Анна с Павлом Сердюком. Фото: соцсети
Второй брак звезды
В апреле 2015 года артистка вышла замуж во второй раз. Супругом девушки стал Дмитрий Белин. В августе у пары родился сын Тимофей. У пары есть общий бизнес-проект: пара открыла студию звукозаписи, а при ней школу, где желающих обучают игре на гитаре и вокалу.
Помимо музыки Анна увлекается катанием на лыжах, рисованием, вязанием. За творчеством и жизнью Рудневой поклонники следят соцсетях. Артистка делится с подписчиками личными фото, бэкстейджами и видео с мужем и детьми. Еще певица завела канал на YouTube, откуда фанаты узнают последние новости о звезде.
Певица и ее второй муж Дмитрий Белин. Фото: соцсети
Анна Руднева сейчас
Сейчас Руднева ведет свой кулинарный блог, обожает выпечку и регулярно делится рецептами в своих соцсетях, продолжает записывать песни, а также рассказывает о своей жизни подписчикам.
В 2021 году общественность всколыхнул выход книги Жени Огурцовой «Ранетки. Счастливый билет в ад», в которой автор рассказала о харассменте, царившем в группе. В соавторстве с бывшей клавишницей выступила Елена Третьякова. Последняя заявила о нефизическом насилии по отношению к участницам.
При этом Анна Руднева не поддержала бывших коллег, она и сегодня хорошо отзывается о продюсере Сергее Мильниченко, которого Огурцова назвала «абьюзером». Сам мужчина отказывается от обвинений, объясняя все претензии бывшей подопечной ее больной фантазией.
Руднева со своей малышкой-дочкой Соней. Фото: соцсети
Интересные факты о знаменитости
— В 2014 году певица попробовала силы в дизайне украшений. Она создала собственный бренд Ann Rudneva.
— В юности Руднева отдавала предпочтение кедам и рваным джинсам. В то время как сверстницы мечтали быть похожими на моделей, исполнительница фанатела от образа Джека Воробья.