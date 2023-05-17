Загадочный артист с проникновенными текстами песен: что известно о рэпере ATL

Биография исполнителя

Российский рэпер ATL представляет творческую тусовку «Белая Чувашия», считается одним из наиболее ярких и талантливых представителей «новой школы» русского рэпа. О релизах молодого артиста хорошо отзываются как поклонники, так и коллеги артиста по цеху. Музыкант действительно умеет играть образами, а его тексты обладают аурой загадочности.

Детские и юношеские годы исполнителя

Настоящее имя артиста — Сергей Круппов. Родился он 30 января 1989 года в городе Новочебоксарске (Чувашская Республика), где будущий рэпер и провел большую часть жизни.

В подростковом возрасте Сережа увлекся рэпом благодаря творчеству Эминема. Как известно, этот белокожий американский артист добился признания в музыке черных. Для Круппова это стало знаком того, что и он сможет со временем достичь аналогичных результатов.

В 2002 году вышел культовый фильм режиссера Кертиса Хэнсона «8 миля» с участием известного рэпера. Кинолента только сильнее подстегнула желание тринадцатилетнего Сергея заняться творчеством.