Загадочный артист с проникновенными текстами песен: что известно о рэпере ATL

Биография исполнителя
Российский рэпер ATL представляет творческую тусовку «Белая Чувашия», считается одним из наиболее ярких и талантливых представителей «новой школы» русского рэпа. О релизах молодого артиста хорошо отзываются как поклонники, так и коллеги артиста по цеху. Музыкант действительно умеет играть образами, а его тексты обладают аурой загадочности.
Детские и юношеские годы исполнителя
Настоящее имя артиста — Сергей Круппов. Родился он 30 января 1989 года в городе Новочебоксарске (Чувашская Республика), где будущий рэпер и провел большую часть жизни.
В подростковом возрасте Сережа увлекся рэпом благодаря творчеству Эминема. Как известно, этот белокожий американский артист добился признания в музыке черных. Для Круппова это стало знаком того, что и он сможет со временем достичь аналогичных результатов.
В 2002 году вышел культовый фильм режиссера Кертиса Хэнсона «8 миля» с участием известного рэпера. Кинолента только сильнее подстегнула желание тринадцатилетнего Сергея заняться творчеством.
Юный артист. Фото: соцсети
Первый музыкальный опыт и группа Aztecs
Как говорил сам рэпер, первое его выступление состоялось в декабре 2005 года. Небольшой концерт прошел на каком-то городском праздновании, во время которого Круппов познакомился с будущими соратниками. После этого был создан коллектив, который получил название Aztecs.
Группа состояла из музыкантов ATL, MC Fly, Чероки и SmitBeat. Сначала ребята просто обменивалась через интернет музыкальными новинками в жанре русского рэпа, а также практиковалась во фристайле во время личных встреч. Это продолжалось два года. В 2007 году парни задумались о полноценной творческой карьере.
В 2008 году Aztecs засветились в новом сборнике музыканта Никиты Легостева. выпущенного под эгидой лейбла «Аггробобруйск». Пластинка получила название «Мир принадлежит тебе», в честь цитаты из фильма «Лицо со шрамом» Брайана Де Пальмы.
В 2009 году парни поучаствовали в рэперском фестивале «Кофемолка», где заняли призовое место. На волне успеха парни выпустили дебютный альбом, получивший амбициозно-максималистское название «Сейчас или никогда».
Только в 2012 году ребята вновь дали о себе знать, выпустив свой второй и по совместительству последний альбом «Музыка будет над нами». После этого Aztecs принимают решение расформироваться, однако в будущем парни еще не единожды посотрудничают друг с другом.
Группа Aztecs. Фото: соцсети
Сольное творчество музыканта
В 2012 году Сергей решил заняться сольным творчеством и выпустил мини-альбомы – «Мысли вслух» и «Тепло». Они сумели создать должный резонанс. В 2013 году ATL пришел на легендарную оффлайн-баттловую площадку Versus Battle, которая в то время только набирала обороты.
Круппов все же расправился со своим оппонентом, в роли которого выступил практически никому неизвестный тогда рэпер Энди Картрайт. Однако скоро Сергей понял, что такой вид деятельности ему не подходит, все следующие приглашения поучаствовать в такой деятельности от отвергал.
Вместо этого рэпер решил окунуться с головой в творчество. Об том свидетельствует вышедший в 2014 году полноценный альбом рэпера «Кости», а затем очередной мини-альбом «Центр циклона». Тогда же вышли первые клипы Сергея – «Прирожденные убийцы» и «C4».
В 2015 году выходит долгожданный альбом под названием «Марабу». У музыканта начинаются крупные гастроли по странам СНГ. В свободное от выступлений время ATL успел снять еще три клипа — «Корень Мандрагоры», «Череп и кости» и «Подснежник».
Музыкант во время выступления. Фото: соцсети
За свою относительно короткую карьеру Круппову удалось поработать со Змеем (Каста), L`One, Скриптонитом, ST, Злым, Ar-Side.
К слову, о самом ATL лестно отзывались в различных интервью такие старшие коллеги по цеху, как Влади (Каста), Баста (он же Ноггано и N1NT3ND0), Noize MC и Гуф (Centr).
Личная жизнь рэпера
Подробности личной жизни ATL не стремится раскрывать. В свое время ему приписывали романы с девушками-коллегами по цеху, однако, слухи не подтвердились. Известно только то, что на данный момент музыкант не женат, детей у него нет. Все свободное время он проводит в компании друзей, помогает им в записи новых треков.
Рэпер ATL. Фото: соцсети
Музыкант сейчас
По признанию артиста, 2017 год выдался стал самым плодовитым в плане творчества. Музыкант выпустил новый альбом «Лимб», который расширил и без того немалую аудиторию слушателей рэпера. Главными хитами новой пластинки стали «Обратно», «Танцуйте», «Священный рейв».
Сейчас же Круппов активно общается с подписчиками в соцсетях, анонсирует свои выступления, пишет новые песни и готовит к выпуску альбомы.