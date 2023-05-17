Бывший кавээнщик и талантливый пародист: жизнь и творчество комика Сергея Гореликова

Биография юмориста

Сергей Гореликов, он же Серж Горелый, Турбо, DJ Горелый. Все эти имена принадлежат талантливому и харизматичному комику, артисту и бывшему кавээнщику. Сейчас звезда является резидентом шоу Comedy Club. Помимо этого, Сергей участвует во множестве проектов и радует публику искрометными шутками.

Детство и юность будущей звезды

Сергей Гореликов родился в Томске 29 августа 1979 года в обычной семье. В школе отучился девять классов, на протяжении которых с удовольствием развлекал друзей пародиями на известных лиц. В радиомеханическом колледже юный Сережа всерьез увлекся «КВН», в последний год учебы почти перестал появляться на занятиях, но преподаватели все же делали поблажки для талантливого студента.

В политехническом университете Сергей стал членом студенческой команды «Полигон». И в 2003 году попал в команду «Максимум». В 2008-м Гореликов с коллегами под руководством молодого капитана Михаила Башкатова стал победителем Высшей лиги «КВН».