Бывший кавээнщик и талантливый пародист: жизнь и творчество комика Сергея Гореликова

Биография юмориста
Сергей Гореликов, он же Серж Горелый, Турбо, DJ Горелый. Все эти имена принадлежат талантливому и харизматичному комику, артисту и бывшему кавээнщику. Сейчас звезда является резидентом шоу Comedy Club. Помимо этого, Сергей участвует во множестве проектов и радует публику искрометными шутками.
Детство и юность будущей звезды
Сергей Гореликов родился в Томске 29 августа 1979 года в обычной семье. В школе отучился девять классов, на протяжении которых с удовольствием развлекал друзей пародиями на известных лиц. В радиомеханическом колледже юный Сережа всерьез увлекся «КВН», в последний год учебы почти перестал появляться на занятиях, но преподаватели все же делали поблажки для талантливого студента.
В политехническом университете Сергей стал членом студенческой команды «Полигон». И в 2003 году попал в команду «Максимум». В 2008-м Гореликов с коллегами под руководством молодого капитана Михаила Башкатова стал победителем Высшей лиги «КВН».
Юный Сережа Гореликов. Фото: соцсети
Первые шаги в «КВН» и участие в других проектах
Знаменитая команда «Максимум» стала хорошей стартовой площадкой практически для всех ее участников. Закончив играть в «КВН», Сергей перешел на телеканал ТНТ, где вошел в состав «запрещенной в России» группы United Sexy Boyz (USB).
Молодые талантливые ребята пародировали популярных эстрадных исполнителей, затем включили в репертуар сцены из сериалов, мультфильмов, выпусков новостей.
Однако одного образа гопника Турбо быстро надоел Гореликову. Тогда появился выдержанный и стильный Серж Горелый с советами о том, как завести знакомство с понравившейся девушкой. Шоу «Предварительные ласки» перевело Сергея из простого юмориста в почетные резиденты Comedy Club. Публике нравилась манера подачи шуток Сергея.
В 2014 году Гореликов примерил роль ведущего в развлекательной передаче «Не спать!». Шоу было ориентировано на взрослую аудиторию и выходило вечером. Призовой фонд формировали сами смельчаки, желающие пошутить на всю страну на грани дозволенного, — каждый вносил по десять тысяч рублей.
Помимо Гореликова в этом шоу засветились Павел Воля, Екатерина Варнава, Вадим Галыгин, Николай Наумов и Тимур Батрутдинов.
Сергей Гореликов в Comedy Club. Фото: кадр из шоу Comedy Club
В какой-то момент шоумен решил попробовать свои силы как актер. Одной из удачных работ стала игра в скетч-шоу «Даешь молодежь!» для канала СТС и криминальная драма «Дороги».
Сергей также стал ведущим шоу «Руссо туристо» на СТС в 2015 году. Гореликов в паре с Мариной Кравец учил путешественников экономить, но при этом получать удовольствие от такого туризма.
В 2017 году на канале ТНТ вышло новое музыкально-юмористическое шоу «Студия Союз». Продюсеры позиционировали проект как невиданную доселе концентрацию смеха. В студии побывали дуэты, знакомые зрителям по различным передачам.
В том же году участники юмористы запустили в соцсетях флешмоб с демонстрацией собственных фото, на которых они изображены еще до того, как стали телезвездами. Кроме Сергея в архивах покопались Елена Борщева и Александр Ревва, Демис Карибидис и Дмитрий Хрусталев.
В 2018-м Гореликов исполнил свою большую мечту: побывал на Камчатке. Туда телезвезду пригласили организаторы праздника «День вулкана». Сергей вспомнил навыки диджея и провел развлекательную программу «Вертикаль».
В октябре 2019 года стартовал прокат фильма режиссера Андрея Симонова «Болевой порог». В основной актерский состав вошли Роман Курцын, Арина Постникова. Гореликову досталась эпизодическая роль. Драма в числе других российских картин была представлена на 39-м American Film Market в Лос-Анджелесе.
В конце 2021 года состоялся дебют Сергея в качестве сценариста. На экраны вышла комедия «Мой папа не подарок». В фильме сыграли Тимофей Трибунцев, Ольга Медынич, Максим Лагашкин.
Михаил Башкатов и Сергей Гореликов. Фото: соцсети
Личная жизнь юмориста
В реальной жизни Гореликов настоящий семьянин в отличие от вымышленного сценического образа ловеласа. Свою любимую шоумен запрещает называть супругой — только женой, и не иначе. Свадьбу с Марией Мельник Гореликов сыграл в Томске в 2013 году. Для юмориста это второй брак.
Ребята знакомы с 2005 года. В Москву девушка переехала позже будущего мужа, телевизор не смотрела и не представляла, насколько Сергей успел прославиться.
Гореликов сделал предложение после двух лет совместного проживания, фото пары регулярно появляются в их аккаунтах в соцсетях. Сергей, по словам жены, вообще очень семейный, романтичный человек.
Детей у пары нет. В семье на Марии как на финансисте по образованию лежит обязанность грамотно распоряжаться бюджетом и вести хозяйство. В шоу мужа Мельник появляется редко, поскольку не хочет узнаваемости и публичности.
Комик и его жена Мария. Фото: соцсети
Сергей Гореликов сейчас
На сегодняшний день комик продолжает свою творческую карьеру и востребован как ведущий частных мероприятий. Фильмографию актера пополнила новогодняя комедия «СамоИрония судьбы!», в каст которой помимо Сергея вошли Михаил Галустян, Павел Воля, Андрей Гайдулян и прочие звезды ТНТ и артисты эстрады.
Артист продолжает активно вести соцсети, выкладывает фото с женой, кадры со съемочных площадок и радует подписчиков забавными постами на отвлеченные темы.
Интересный факт
— В 2021 году Сергей участвовал во флешмобе «Пес на счастье», в котором популярные люди выкладывали на своих страницах в соцсетях фото с животными из собачьего приюта в надежде найти им новых хозяев.