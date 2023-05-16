«Фарш невозможно прокрутить назад»: певец Данко — об иноагентах, желающих избавиться от своего статуса

Звезды-иноагенты будто сговорились между собой. Практически одновременно с иском к Минюсту в суд обратились певица Земфира*, телеведущий Максим Галкин*, юморист Семен Слепаков* и блогер Илья Варламов*. Все они хотят оспорить свой статус иноагента.
С чем связано такое коллективное желание? Быть может, у артистов стали заканчиваться деньги и они хотят вернуться домой?
Об этом Teleprogramma.pro поговорила с певцом Данко.
— Как вы думаете, почему наши звезды разом захотели избавиться от своих статусов? Желают приехать обратно?
— А Алла Борисовна вон уже приезжала. Алла Пугачева хоть и официально не иноагент, но предводитель.
— Вы хотите сказать, что Примадонна просигнализировала, что можно ехать? Может, у иноагентов стали заканчиваться деньги?
— Да. А что касается денег, вы не представляете, сколько зарабатывают эти артисты, бывшие популярные ведущие. Такое не заканчивается. Про Аллу Борисовну вот говорят, что они с Максимом* продали замок за миллиард. Они же не отдали эти деньги на благотворительность?
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
— Ну Алла Борисовна и ее супруг всегда были зажиточными. А вот, например, у Земфиры* сейчас, наверное, гораздо меньше концертов, чем раньше…
— А Земфира* еще зажиточнее, чем Пугачева. Знаете, сколько ее концерт стоит? Она и за миллион долларов никуда не поедет. А в наше время за эти деньги можно скупить половину Московской области. Так что они все более чем зажиточные.
Данко. Фото: Global Look Press
— Тогда зачем это все?
— Может, это какой-то пиар со стороны этих личностей? Они таким образом унижают россиян, хотят показать, что вы никто. Мы можем вас предавать, но нас простят, вы все равно будете слушать и любить нас, потому что у нас мафия, тусовочка. Это все люди из одной упряжки.
Но предательство Родины не прощается. Это фарш, который невозможно прокрутить назад. А если все-таки прокрутят, то все будут думать, что вот так вот можно делать. Тогда какой смысл во всех этих статусах иноагентов?
* Включен в реестр лиц, выполняющих функции иноагента.