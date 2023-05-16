«Фарш невозможно прокрутить назад»: певец Данко — об иноагентах, желающих избавиться от своего статуса

Звезды-иноагенты будто сговорились между собой. Практически одновременно с иском к Минюсту в суд обратились певица Земфира*, телеведущий Максим Галкин*, юморист Семен Слепаков* и блогер Илья Варламов*. Все они хотят оспорить свой статус иноагента.

С чем связано такое коллективное желание? Быть может, у артистов стали заканчиваться деньги и они хотят вернуться домой?

Об этом Teleprogramma.pro поговорила с певцом Данко.

— Как вы думаете, почему наши звезды разом захотели избавиться от своих статусов? Желают приехать обратно?

— А Алла Борисовна вон уже приезжала. Алла Пугачева хоть и официально не иноагент, но предводитель.