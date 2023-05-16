«Самый умный комик» Костя Пушкин: молниеносно вырвался из провинции на ТНТ, но ушел в YouTube

Кого называют профессором российского юмора? Комика Костю Пушкина. Этого высокого (почти два метра) парня в больших очках и с гривой пышных волос. Но за что он получил такое прозвище, а также не менее помпезный титул «тайный лидер стендапа на Руси»?

Внешность не помешала стать звездой

По данным прессы, юморист родился 4 июля 1984 года в Ухте. У него есть старший брат Артем Пушкин, также ставший шоуменом и вдохновивший младшего.

Судьба с самого детства наградила Костю нестандартной внешностью и серьезными проблемами со зрением. В начале жизни будущий комик перенес немало операций, и очки с большими линзами стали его постоянными спутниками.

Обычно в школах таким детям приходится нелегко, но одноклассники будущую звезду юмора почти не дразнили. Спасло как раз умение Кости вовремя и к месту пошутить. Так что в родном лицее Пушкин был скорее «прикольным чуваком», нежели изгоем.

А вот с дворовыми пацанами было нелегко. По воспоминаниям юмориста, ему пришлось дистанцироваться от сверстников и молча терпеть подколы, чтобы не давать повода хулиганам.