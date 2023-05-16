«Самый умный комик» Костя Пушкин: молниеносно вырвался из провинции на ТНТ, но ушел в YouTube

Кого называют профессором российского юмора? Комика Костю Пушкина. Этого высокого (почти два метра) парня в больших очках и с гривой пышных волос. Но за что он получил такое прозвище, а также не менее помпезный титул «тайный лидер стендапа на Руси»?
Внешность не помешала стать звездой
По данным прессы, юморист родился 4 июля 1984 года в Ухте. У него есть старший брат Артем Пушкин, также ставший шоуменом и вдохновивший младшего.
Судьба с самого детства наградила Костю нестандартной внешностью и серьезными проблемами со зрением. В начале жизни будущий комик перенес немало операций, и очки с большими линзами стали его постоянными спутниками.
Обычно в школах таким детям приходится нелегко, но одноклассники будущую звезду юмора почти не дразнили. Спасло как раз умение Кости вовремя и к месту пошутить. Так что в родном лицее Пушкин был скорее «прикольным чуваком», нежели изгоем.
А вот с дворовыми пацанами было нелегко. По воспоминаниям юмориста, ему пришлось дистанцироваться от сверстников и молча терпеть подколы, чтобы не давать повода хулиганам.
Костя Пушкин в шоу «Самый умный комик». Фото: стоп-кадр из видео YouTube-канала Stand-Up Club #1
После лицея парень поступил в местный технический университет. Два года отучился хорошо, а потом его интерес к специальности пропал. Студенческую жизнь Константина спас КВН: он собрал сборную факультета и сосредоточился на написании сценариев для выступлений.
Здесь во многом помог пример старшего брата Артема, который был звездой «Уральских пельменей». Младший Пушкин дорос до редактуры республиканской лиги КВН, а затем перебрался на канал ТНТ.
Как случился этот переход? Началось с того, что Константин вместе с приятелем Сергеем Щербатых организовали региональный филиал Comedy Club. У них были свои юмористические вечеринки, и однажды запись с одной из них попала нужным людям в Москве.
«Вечером в среду мне пришло сообщение, где говорилось, чтобы я в пятницу был в Москве на съемках «Смеха без правил», - вспоминает Пушкин. - Я, естественно, сначала уточнил, не шутка ли это. У меня тогда шла подготовка к КВН, и поездка в Москву не входила в планы. Но я взвесил свои силы и возможности, собрался и поехал».
В популярном проекте комик с фриковой внешностью уверенно добрался до финала. Он сам не ожидал такого успеха и считал это просто удачным стечением обстоятельств. Его сразу же пригласили в шоу «Убойная лига», «Убойной ночи», «Убойный вечер» и «Comedy Баттл». Костя блеснул на них, но быстро исчез с телеэкрана, не выдержав безумного ритма.
Костя Пушкин в шоу «Ночной контакт». Фото: стоп-кадр из видео YouTube-канала «Ночной контакт»
Юмористическое подполье
Пушкин скооперировался со своим братом и другими комиками и занялся сценарной работой на канале ТНТ. Гастролировать и часто появляться на сцене он не мог по состоянию здоровья. Также звездой эфира ему помешали стать склоки с коллегами.
К примеру, Константин мог сделать себе имя в проекте «Stand Up на ТНТ», но практически сразу, как он засветился в этой передаче, у него произошел конфликт с Русланом Белым. В одном из интервью Пушкин говорил, что коллега просто не хотел видеть рядом с собой равнозначного по силе юмориста.
Ходят слухи, что к Константину испытывает неприязнь также продюсер ТНТ Вячеслав Дусмухаметов. Якобы он не пустил несколько свежих идей комика на канал и его самого не хотел видеть рядом.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
В итоге Костя покинул ТВ и стал участником творческого объединения Stand Up Club #1, у которого не только свои концерты в Москве, но и множество проектов в YouTube.
Один из таких - «Самый умный комик» - является детищем Пушкина, которое посетило множество звезд отечественного юмора. В частности, именно эта популярная передача могла попасть в эфирную сетку, но в конечном счете ее площадкой стал Интернет. Юморист также является соведущим Стаса Ярушина в YouTube-шоу «Ночной контакт».
В своих выступлениях комик обычно философски грустно шутит о политике, экономике, народе и о самом себе. Необычная внешность «профессора» долгое время мешала ему наладить личную жизнь. Но и став известным, Константин не женился.
В одних интервью он говорил, что еще не встретил ту самую - образованную, хозяйственную, и спокойную девушку. В других заявлял, что брак может повредить свободному творчеству и приостановить карьеру развивающегося человека.